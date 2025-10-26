ΗΠΑ: Συνελήφθη αστυνομικός επειδή σταμάτησε σε πιτσαρία αντί να ερευνήσει κλήση για διπλή δολοφονία

Ένας αστυνομικός του Νιου Τζέρσεϊ συνελήφθη με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος, αφού οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι σταμάτησε σε ένα ΑΤΜ και σε μια πιτσαρία την ώρα που είχε λάβει κλήση για πυροβολισμούς που αποδείχθηκαν να είναι διπλή δολοφονία. Οι εισαγγελείς τον κατηγορούν ότι δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στην κλήση και ότι δεν την διερεύνησε σωστά.

Ο αστυνόμος Kevin Bollaro του αστυνομικού τμήματος του Franklin Township είχε υπηρεσία το βράδυ της 1ης Αυγούστου, όταν η αστυνομία έλαβε μια κλήση για πυροβολισμούς στο Pittstown, περίπου 96 χιλιόμετρα από το Μανχάταν στο κεντρικό Νιου Τζέρσεϊ, σύμφωνα με το γραφείο της εισαγγελέως Renee Robeson της κομητείας Hunterdon.

Ωστόσο, αντί να ανταποκριθεί αμέσως στην κλήση, οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι τα δεδομένα GPS του περιπολικού και τα βίντεο παρακολούθησης του σημείου δείχνουν ότι ο Bollaro οδήγησε σχεδόν δύο μίλια στην αντίθετη κατεύθυνση από την τοποθεσία του συμβάντος, προς ένα ΑΤΜ.

Ανήσυχοι γείτονες συνέχισαν να καλούν την αστυνομία με τους πρώτους ανταποκριτές να ενημέρωναν μέσω ασύρματου τον Bollaro για τις εξελίξεις. Ο Bollaro άρχισε να κατευθύνεται προς τις τοποθεσίες των κλήσεων, χωρίς όμως να έχει ανοίξει τις σειρήνες του περιπολικού, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Όταν έφτασε στη θέση της πρώτης κλήσης, ο αστυνομικός είπε στον ανταποκριτή του ότι η περιοχή ήταν ήρεμη, καθώς δεν άκουγε τίποτα και ότι θα συνέχιζε προς τις θέσεις των άλλων κλήσεων. Ωστόσο, το γραφείο της Robeson ανέφερε ότι τα δεδομένα GPS δείχνουν ότι δεν επισκέφθηκε ποτέ τα σημεία των κλήσεων. Ύστερα ζήτησε από τον ανταποκριτή να τον απαλλάξει από την σκηνή.

Οι εισαγγελείς είπαν ότι ο Bollaro κατευθύνθηκε αντίθετα από το σημείο των κλήσεων προς την πιτσαρία Duke's στο Pittstown, όπου παρέμεινε για σχεδόν μία ώρα. Αυτόπτες μάρτυρες τον είδαν αργότερα να παρκάρει και να μπαίνει σε ένα άλλο τοπικό εστιατόριο, όπου παρέμεινε για περίπου μία ακόμη ώρα, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Ο Bollaro υπέβαλε αργότερα μια αναφορά στην οποία, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, έκανε ψευδείς δηλώσεις σχετικά με την έκταση της έρευνάς του. Σημειώνουν ότι κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που ισχυρίστηκε ότι ερευνούσε την περιοχή, ο αστυνομικός βρισκόταν ήδη καθ' οδόν προς την πιτσαρία.

Την επόμενη μέρα, στις 2 Αυγούστου, τα πτώματα της 33χρονης Lauren Semanchik και του 29χρονου Tyler Webb βρέθηκαν σε ένα σπίτι περίπου 183 μέτρα μακριά από το σημείο που έγινε η πρώτη κλήση. Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι οι δύο τους δολοφονήθηκαν από τον υπολοχαγό της Αστυνομίας της Πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ, Ricardo Santos, ο οποίος αργότερα αυτοκτόνησε.

Ο Bollaro κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος, καθώς εν γνώσει του απέφυγε να εκτελέσει τα αστυνομικά του καθήκοντα, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Αντιμετωπίζει επίσης μια κατηγορία για παραποίηση δημόσιων αρχείων, καθώς εν γνώσει του έκανε ψευδείς δηλώσεις στην αναφορά του.

Ο Bollaro αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 5 Νοεμβρίου.

Ο δικηγόρος του αστυνομικού, Charles Sciarra, σε μια δήλωσή του προς την εφημερίδα New York Post χαρακτήρισε τις κατηγορίες «ατυχείς». Υποστήριξε ότι «τίποτα από όσα έκανε ή δεν έκανε ο Kevin Bollaro εκείνη την ημέρα δεν επηρέασε ή θα μπορούσε να είχε σταματήσει» τους φόνους.

Οι οικογένειες των δύο θυμάτων της επίθεσης δήλωσαν ότι είναι «σοκαρισμένες από την εξωφρενική συμπεριφορά του αστυνομικού Bollaro» και πιστεύουν ότι είναι «η κορυφή του παγόβουνου των πολλών αποτυχιών της τοπικής και της πολιτειακής αστυνομίας», σύμφωνα με την WABC-TV.