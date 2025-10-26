ΗΠΑ: Συνελήφθη αστυνομικός επειδή σταμάτησε σε πιτσαρία αντί να ερευνήσει κλήση για διπλή δολοφονία

Ο αστυνόμος Kevin Bollaro του αστυνομικού τμήματος του Franklin Township είχε υπηρεσία το βράδυ της 1ης Αυγούστου, όταν η αστυνομία έλαβε μια κλήση για πυροβολισμούς στο Pittstown

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

ΗΠΑ: Συνελήφθη αστυνομικός επειδή σταμάτησε σε πιτσαρία αντί να ερευνήσει κλήση για διπλή δολοφονία
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας αστυνομικός του Νιου Τζέρσεϊ συνελήφθη με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος, αφού οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι σταμάτησε σε ένα ΑΤΜ και σε μια πιτσαρία την ώρα που είχε λάβει κλήση για πυροβολισμούς που αποδείχθηκαν να είναι διπλή δολοφονία. Οι εισαγγελείς τον κατηγορούν ότι δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στην κλήση και ότι δεν την διερεύνησε σωστά.

Ο αστυνόμος Kevin Bollaro του αστυνομικού τμήματος του Franklin Township είχε υπηρεσία το βράδυ της 1ης Αυγούστου, όταν η αστυνομία έλαβε μια κλήση για πυροβολισμούς στο Pittstown, περίπου 96 χιλιόμετρα από το Μανχάταν στο κεντρικό Νιου Τζέρσεϊ, σύμφωνα με το γραφείο της εισαγγελέως Renee Robeson της κομητείας Hunterdon.

Ωστόσο, αντί να ανταποκριθεί αμέσως στην κλήση, οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι τα δεδομένα GPS του περιπολικού και τα βίντεο παρακολούθησης του σημείου δείχνουν ότι ο Bollaro οδήγησε σχεδόν δύο μίλια στην αντίθετη κατεύθυνση από την τοποθεσία του συμβάντος, προς ένα ΑΤΜ.

Ανήσυχοι γείτονες συνέχισαν να καλούν την αστυνομία με τους πρώτους ανταποκριτές να ενημέρωναν μέσω ασύρματου τον Bollaro για τις εξελίξεις. Ο Bollaro άρχισε να κατευθύνεται προς τις τοποθεσίες των κλήσεων, χωρίς όμως να έχει ανοίξει τις σειρήνες του περιπολικού, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Όταν έφτασε στη θέση της πρώτης κλήσης, ο αστυνομικός είπε στον ανταποκριτή του ότι η περιοχή ήταν ήρεμη, καθώς δεν άκουγε τίποτα και ότι θα συνέχιζε προς τις θέσεις των άλλων κλήσεων. Ωστόσο, το γραφείο της Robeson ανέφερε ότι τα δεδομένα GPS δείχνουν ότι δεν επισκέφθηκε ποτέ τα σημεία των κλήσεων. Ύστερα ζήτησε από τον ανταποκριτή να τον απαλλάξει από την σκηνή.

Οι εισαγγελείς είπαν ότι ο Bollaro κατευθύνθηκε αντίθετα από το σημείο των κλήσεων προς την πιτσαρία Duke's στο Pittstown, όπου παρέμεινε για σχεδόν μία ώρα. Αυτόπτες μάρτυρες τον είδαν αργότερα να παρκάρει και να μπαίνει σε ένα άλλο τοπικό εστιατόριο, όπου παρέμεινε για περίπου μία ακόμη ώρα, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Ο Bollaro υπέβαλε αργότερα μια αναφορά στην οποία, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, έκανε ψευδείς δηλώσεις σχετικά με την έκταση της έρευνάς του. Σημειώνουν ότι κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που ισχυρίστηκε ότι ερευνούσε την περιοχή, ο αστυνομικός βρισκόταν ήδη καθ' οδόν προς την πιτσαρία.

Την επόμενη μέρα, στις 2 Αυγούστου, τα πτώματα της 33χρονης Lauren Semanchik και του 29χρονου Tyler Webb βρέθηκαν σε ένα σπίτι περίπου 183 μέτρα μακριά από το σημείο που έγινε η πρώτη κλήση. Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι οι δύο τους δολοφονήθηκαν από τον υπολοχαγό της Αστυνομίας της Πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ, Ricardo Santos, ο οποίος αργότερα αυτοκτόνησε.

Ο Bollaro κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος, καθώς εν γνώσει του απέφυγε να εκτελέσει τα αστυνομικά του καθήκοντα, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Αντιμετωπίζει επίσης μια κατηγορία για παραποίηση δημόσιων αρχείων, καθώς εν γνώσει του έκανε ψευδείς δηλώσεις στην αναφορά του.

Ο Bollaro αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 5 Νοεμβρίου.

Ο δικηγόρος του αστυνομικού, Charles Sciarra, σε μια δήλωσή του προς την εφημερίδα New York Post χαρακτήρισε τις κατηγορίες «ατυχείς». Υποστήριξε ότι «τίποτα από όσα έκανε ή δεν έκανε ο Kevin Bollaro εκείνη την ημέρα δεν επηρέασε ή θα μπορούσε να είχε σταματήσει» τους φόνους.

Οι οικογένειες των δύο θυμάτων της επίθεσης δήλωσαν ότι είναι «σοκαρισμένες από την εξωφρενική συμπεριφορά του αστυνομικού Bollaro» και πιστεύουν ότι είναι «η κορυφή του παγόβουνου των πολλών αποτυχιών της τοπικής και της πολιτειακής αστυνομίας», σύμφωνα με την WABC-TV.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Διασωληνωμένο στη ΜΕΘ 18μηνών βρέφος που έχει εκτεταμένα εγκαύματα

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ο ανιψιός ήταν στο κάμπινγκ και το κινητό του εντοπίστηκε στη... Θεσσαλονίκη - Και τέταρτο πρόσωπο στο «κάδρο» της ΕΛΑΣ

10:34LIFESTYLE

Η Βάλια Χατζηθεοδώρου στο Newsbomb.gr: «Είμαι φανατική του ζάπινγκ»

10:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Έφτασε τα 950 γκολ και οδεύει ακάθεκτος για το απόλυτο milestone - Βίντεο

10:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συνελήφθη αστυνομικός επειδή σταμάτησε σε πιτσαρία αντί να ανταποκριθεί σε κλήση για πυροβολισμούς που αποδείχτηκαν ότι ήταν διπλή δολοφονία

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Επιβάτης «κρεμασμένος» σε πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου για να προστατεύσει τον προφυλακτήρα

10:27ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Η Παναγία Σουμελά στο CNN: Το κρεμασμένο μοναστήρι με ιστορία και αναγέννηση

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Δύο άτομα σε ένα… πατίνι: Η επικίνδυνη καθημερινότητα στους δρόμους της πόλης - Τα πρόστιμα και οι ποινές

10:23ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τρόμος στο MotoGP: Στο νοσοκομείο δύο αναβάτες μετά από σοβαρό ατύχημα στον γύρο σχηματισμού - Βίντεο

10:20WHAT THE FACT

Τα 5 μεγαλύτερα ψέματα της Ιστορίας που έχουν αποδειχτεί λάθος - Αλλά όλοι συνεχίζουμε να πιστεύουμε

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με έναν νεκρό στη Λαμία, μετά από πυρκαγιά

10:09ΜΠΑΣΚΕΤ

ΝΒΑ: Δεύτερο διαδοχικό triple-double για τον Γιόκιτς, ασταμάτητοι οι πρωταθλητές Θάντερ - Βίντεο

10:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτακης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος

09:59LIFESTYLE

Κέιτι Πέρι - Τζάστιν Τριντό: Η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι

09:52ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακός - ΑΕΚ, Ρεάλ - Μπαρτσελόνα κι όλη τη δράση της Κυριακής

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μαγαζί επέτρεψε σε 16χρονες να καταναλώσουν αλκοόλ - Δυο συλλήψεις

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Eντοπίστηκε γλυκό νερό κάτω από τον Κορινθιακό Κόλπο

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Ο 68χρονος φοβόταν για τη ζωή του» - Στα χέρια της ανακρίτριας νέα στοιχεία

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Κορονοϊός: Τα νέα συμπτώματα της παραλλαγής Stratus - Φόβοι για αύξηση των κρουσμάτων

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: Τρεις νεκροί και 29 τραυματίες, ανάμεσα τους έξι παιδιά, από ρώσικα πλήγματα με drones

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20WHAT THE FACT

Τα 5 μεγαλύτερα ψέματα της Ιστορίας που έχουν αποδειχτεί λάθος - Αλλά όλοι συνεχίζουμε να πιστεύουμε

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ο ανιψιός ήταν στο κάμπινγκ και το κινητό του εντοπίστηκε στη... Θεσσαλονίκη - Και τέταρτο πρόσωπο στο «κάδρο» της ΕΛΑΣ

08:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Bαθύς αυλώνας χαμηλών πιέσεων αλλάζει το φθινόπωρο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Διευθύντρια του ΙΚΑ έπαιρνε παράνομα επιδόματα από ασφαλισμένους και τώρα ο ΕΦΚΑ τα ζητάει πίσω από του πολίτες

08:37ΕΛΛΑΔΑ

26 Οκτωβρίου 1912: Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς - Πώς ο Ελληνικός Στρατός σταμάτησε την κάθοδο των Βουλγάρων

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Άμπου Ντάμπι: Γυναίκα διέσωσε γατάκι που έμενε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι για δύο χρόνια

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Αριστερά μου πού ήσουν;» - Η ανάρτηση του στιχουργού Οδυσσέα Ιωάννου

09:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάκης Βορίδης: «Μου επιτέθηκαν χούλιγκαν της ακροαριστεράς, δεν σεβάστηκαν ούτε την 12χρονη κόρη μου»

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Επιστρέφουμε την Κυριακή στη χειμερινή – Μέχρι πότε θα ισχύσει το μέτρο

10:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτακης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Κορονοϊός: Τα νέα συμπτώματα της παραλλαγής Stratus - Φόβοι για αύξηση των κρουσμάτων

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρία εκατομμύρια πολίτες θα δουν πληρωμές έως τα Χριστούγεννα: Ποιοι θα εισπράξουν πόσα και πότε

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

09:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι και νεκρούς... ανάσταινε το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων - Νεκρή από το 2015 έπαιρνε χρήματα έως το 2024!

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Eντοπίστηκε γλυκό νερό κάτω από τον Κορινθιακό Κόλπο

10:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συνελήφθη αστυνομικός επειδή σταμάτησε σε πιτσαρία αντί να ανταποκριθεί σε κλήση για πυροβολισμούς που αποδείχτηκαν ότι ήταν διπλή δολοφονία

00:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντροπιαστικό σκηνικό στο Καβάλα – Αναγέννηση Καρδίτσας, παίκτες έδιωξαν τον τερματοφύλακά τους

12:18ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νταλάρας για Σαββόπουλο: «Οι ποιητές δεν πεθαίνουν» ­- «Είμαστε σαν τα μάπετ σόου», του είχε πει ο κορυφαίος μουσικός

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλμυρός: Διευθύντρια συγκέντρωσε μαθητές και τους ανάγκασε να αποκλείσουν μαθήτρια από σχολική εκδρομή - «Είναι σοβαρό», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ