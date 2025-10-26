Γεωργία: Χειροπέδες σε τρεις Κινέζους για παράνομη αγορά ουρανίου - Δείτε βίντεο

Οι δράστες προσπάθησαν να αγοράσουν δύο κιλά ουρανίου μέσω της μαύρης αγοράς στην Τιφλίδα της Γεωργίας.

Τρεις Κινέζοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Γεωργία με την υποψία ότι προσπάθησαν να αγοράσουν παράνομα 2 κιλά ουρανίου.

Ο Λάσα Μαγκράτζε, αναπληρωτής επικεφαλής της Υπηρεσίας Κρατικής Ασφάλειας (SSG) της χώρας, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η ομάδα σχεδίαζε να πληρώσει 400.000 δολάρια (344 χιλιάδες ευρώ) για το ραδιενεργό υλικό στην πρωτεύουσα Τιφλίδα, πριν το μεταφέρει στην Κίνα μέσω της Ρωσίας.

Η συνωμοσία αποκαλύφθηκε από πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών, ενώ ένα μέλος της ομάδας προσπαθούσε να αγοράσει τη ραδιενεργή ουσία στη μαύρη αγορά, ανέφερε.

Οι τρεις δήλωσαν αθώοι σε δικαστήριο της Τιφλίδας και τέθηκαν υπό κράτηση για να αποτραπεί η διαφυγή τους από τη χώρα, σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Georgia Today.

Αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών, σύμφωνα με διάταξη του ποινικού κώδικα της Γεωργίας που απαγορεύει την αγορά ραδιενεργού υλικού.

Ο κ. Μαγκράτζε δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η επιχείρηση συντονιζόταν από άλλα μέλη της ομάδας στην Κίνα.

Πλάνα της SSG δείχνουν ένοπλους στρατιώτες να κάνουν επιδρομή σε ένα αυτοκίνητο και να συλλαμβάνουν τρία άτομα.

Δείχνουν επίσης δύο γυάλινα βάζα που περιέχουν μια κίτρινη ουσία στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου, η οποία, σύμφωνα με τις αναλύσεις, είναι ουράνιο.

Δεν είναι σαφές ποιο ισότοπο ουρανίου φέρονται να αναζητούσαν οι δράτες - αν και όλα μπορούν να εκπέμπουν επιβλαβή ακτινοβολία - και ποιος ήταν ο σκοπός για τον οποίο το αναζητούσαν.

Ως πρώην σοβιετική χώρα, η Γεωργία διέθετε αποθέματα των ραδιενεργών υλικών μετά την κατάρρευση του μπλοκ το 1991.

Η ασφάλεια αυτών των υλικών αποτελεί διαρκές πρόβλημα, με αρκετές σοβαρές υποθέσεις παράνομης πώλησης ουρανίου τα τελευταία χρόνια.

Τον Ιούλιο, η SSG συνέλαβε δύο άτομα - έναν Γεωργιανό και έναν Τούρκο υπήκοο - για απόπειρα εμπορίας ουρανίου αξίας 3 εκατομμυρίων δολαρίων.

*Με πληροφορίες από BBC

