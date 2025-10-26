Απόπειρα βιασμού στο μετρό του Παρισιού - Τη χτύπησε, τη δάγκωσε και προσπάθησε να την ξεντύσει

Άγρια επίθεση μέσα σε έναν συρμό του Μετρό στο Παρίσι δέχθηκε μία 26χρονη Βραζλιάνα από έναν συνομήλικο της Αιγύπτιο, με τα φρικτά πλάνα να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Η Τζορντάνα Ντίας ισχυρίστηκε ότι δέχτηκε χαστούκι, δάγκωμα και πνιγμό από έναν άνδρα που προσπάθησε να της βγάλει τα εσώρουχα νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα Αιγυπτιακής καταγωγής – ο οποίος δεν είχε μαζί του έγγραφα ταυτότητας όταν του πέρασαν χειροπέδες, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Αυτό έρχεται μετά από βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έδειχνε τον ύποπτο να επιβαίνει σε ένα βαγόνι τρένου λίγο μετά την φερόμενη επίθεση.

Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν φαίνεται ο ύποπτος με μαύρη φόρμα και καπέλο, αν φεύγει από το σημείο καθώς το τρένο φτάνει στον επόμενο σταθμό.

Το θύμα ακούγεται να κλαίει, ενώ το άτομο πίσω από την κάμερα αρχίζει να λέει στον άνδρα: «Μείνε εκεί!»

Προσοχή!

?? ALERTE : Victime d’une tentative de viol elle témoigne.



"Jhordana Dias a été confrontée au suspect arrêté grâce à la vidéo. Elle a crié à l’aide et grâce à Dieu une femme est venue la sauver." (France TV)



Service public oblige : aucune mention que c’est un OQTF égyptien. pic.twitter.com/X3LopwyRiD — Sir ? (@SirAfuera) October 26, 2025

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής από την αστυνομία βορειοδυτικά του Παρισιού, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η Τζορντάνα είπε στην εφημερίδα Le Parisien ότι ο άνδρας, αμέσως μετά την επιβίβαση, την έσπρωξε και προσπάθησε να της κατεβάσει τα εσώρουχα.

«Όταν οι πόρτες έκλεισαν με θόρυβο, ο δράστης πήδηξε στο τρένο και τότε συνειδητοποίησα ότι ήμουν μόνη μαζί του. Και τότε ξεκίνησαν οι επιθέσεις» περιέγραψε η κοπέλα.

«Μου κατέβασε το παντελόνι, με έπνιξε και προσπάθησε να με φιλήσει με τη βία. Δεν ήθελα να τον φιλήσω.»

Ο αδελφός της Τζορντάνα είπε ότι η αδερφή του πάλεψε για τη ζωή της.

Εξήγησε ότι όταν προσπάθησε να τον αποκρούσει, φέρεται να τη στραγγάλισε για να τη βιάσει.

Ο αδελφός του φερόμενου ως θύματος είπε ότι του τηλεφώνησε αμέσως μετά τη δοκιμασία, προτού εκείνος μιλήσει στην ηρωική εικονολήπτρια.

Ο αδελφός ζήτησε επίσης από τη γυναίκα να μείνει με την αδερφή του και να επικοινωνήσει με την αστυνομία.

Οι εικόνες έδειχναν επίσης το πρόσωπο της Τζορντάνα σημαδεμένο από μώλωπες και κοψίματα.

Ο αδελφός της αποκάλυψε επίσης ότι η Τζορντάνα βρισκόταν στη Γαλλία δύο μήνες πριν από τη επίθεση, καθώς είχε ταξιδέψει στο Παρίσι για να ξεφύγει από τα χέρια χέρια ενός πρώην συντρόφου της.