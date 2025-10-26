Ποιος σκότωσε τη Λινέτ Κάμπελ; Είχε διαβάσει σε Ταρώ τη δολοφονία της δύο χρόνια νωρίτερα

Η οικογένειά της περιμένει σχεδόν 30 χρόνια μετά απαντήσεις για τη δολοφονία της με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή

Η Λινέτ Κάμπελ, εργαζόταν ως υπάλληλος του Στρατού Σωτηρίας και ήταν 35 ετών ανύπαντρη μητέρα ενός 10χρονου κοριτσιού, όταν εξαφανίστηκε στις 31 Μαΐου 1996, στο Τάρπον Σπρινγκς, στην ακτή του Κόλπου της κεντρικής Φλόριντα γνωστή για την αλιεία σφουγγαριών.

Τελευταία φορά που την είδε κάποιος ζωντανή ήταν σε ένα δημοφιλές τοπικό μπαρ μαζί με έναν άνδρα με τον οποίο έβγαινε εκείνη την περίοδο, αλλά την ημέρα της εξαφάνισης έφυγε πριν από τη Λινέτ.

Λίγες μέρες αργότερα, καθώς δεν έδωσε σημεία ζωής η μητέρα της δήλωσε την εξαφάνισή της στην αστυνομία.

Οκτώ ημέρες αργότερα, το αυτοκίνητό της εντοπίστηκε λεηλατημένο σε δάσος κοντά στον ποταμό Άνκλοτ, λιγότερο από ένα μίλι από το μπαρ.

Η αδερφή της Λινέτ, Κάριν Μίλερ, λέει ότι όταν έμαθε ότι η αστυνομία βρήκε το αυτοκίνητο της αδερφής της, οδήγησε με τη μητέρα και την κόρη της στο σημείο. Εκεί, λέει, βρήκε την παιδική κουβέρτα της Μικρής Γοργόνας που είχε αγοράσει η Λινέτ για την κόρη της σε ένα σωρό σκουπίδια. Βρήκε επίσης τα παπούτσια της αδερφής της.

«Περπάτησα γύρω από το σωρό προς τον φράχτη και εκεί ήταν τα παπούτσια της, σαν να ήταν τοποθετημένα εκεί», λέει στο PEOPLE. Η Κάριν λέει ότι κάποιος είχε επίσης σκίσει την πινακίδα κυκλοφορίας από την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, είχε σκάψει μια τρύπα πίσω από το αυτοκίνητο και είχε θάψει την πινακίδα.

Λίγο αργότερα βρέθηκε αποσυντιθέμενο το σώμα της Λινέτ κοντά στη γέφυρα του ποταμού Άνκλοτ με τη μαρτυρία ενός άστεγου να αναφέρει πως είχε δει εκείνο το πρωί δύο άτομα να κυλούν ή να παλεύουν στο έδαφος, χωρίς να μπορεί να διακρίνει αν αγκαλιάζονταν ή τσακωνόντουσαν.

Η Κάριν λέει ότι η αδερφή της άνοιγε μια νέα πορεία μετά το διαζύγιό της από τον σύζυγό της, με τον οποίο άρχισε να βγαίνει όταν ήταν έφηβη. Στη Λινέτ, που της άρεσε να διαβάζει κάρτες Ταρώ, φαινόταν να προβλέπει τον ίδιο της τον θάνατο.

«Για δύο χρόνια πριν πεθάνει, μου το έλεγε, το έλεγε και σε άλλους», λέει η Κάριν. «Έλεγε, "είναι σαν όνειρο, αλλά δεν είναι όνειρο. Με χτυπούν στο στομάχι, με πνίγουν και με πετάνε στο νερό"».

Με τα χρόνια, η υπόθεση έχει συγκεντρώσει πολλές θεωρίες σχετικά με το τι συνέβη στη γυναίκα.Τελικά η έρευνα σταμάτησε και δεν έγιναν ποτέ συλλήψεις, ωστόσο η υπόθεσή της παραμένει ανοιχτή.

Η αδερφή της τώρα ελπίζει να δοθεί ένα τέλος και ελπίζει ότι αυτό θα αλλάξει με τη βοήθεια του Πολ Νόβακ, δικηγόρου από τη Φλόριντα που ανέλαβε, αφότου ένας podcaster του ζήτησε να ρίξει μια ματιά στη υπόθεση, ότανν αυτός και κάποιοι φίλοι του βοήθησαν στην επίλυση της δολοφονίας του Ντάνι Γκόλντμαν.

