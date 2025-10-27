Ιαπωνία: Τη βοήθεια του στρατού για τις αυξανόμενες επιθέσεις από αρκούδες ζήτησαν τοπικές αρχές

Στον νομό Άκιτα 54 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν φέτος από επιθέσεις αρκούδων

Newsbomb

Ιαπωνία: Τη βοήθεια του στρατού για τις αυξανόμενες επιθέσεις από αρκούδες ζήτησαν τοπικές αρχές
Getty Images
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο κυβερνήτης του νομού Άκιτα της Ιαπωνίας, μιας ορεινής περιοχής στα βόρεια της χώρας, ζήτησε τη βοήθεια του στρατού για την προστασία των κατοίκων από ένα άνευ προηγουμένου κύμα επιθέσεων από αρκούδες.

"Η εξάντληση στην περιοχή μας φθάνει στα όριά της", έγραψε χθες στο Instagram ο κυβερνήτης Κέντα Σουζούκι.

Ο ίδιος είπε ότι σχεδιάζει να επισκεφθεί το υπουργείο Άμυνας αυτοπροσώπως για να ζητήσει τη βοήθειά του για τη θανάτωση των αρκούδων.

Μια εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε άγνοια για τυχόν προγραμματισμένη επίσκεψη.

Η έκκληση του Σουζούκι διατυπώθηκε έπειτα από επίθεση αρκούδας στον Άκιτα την Παρασκευή κατά την οποία σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τρεις τραυματίστηκαν εν μέσω αριθμού ρεκόρ επιθέσεων σε όλη τη χώρα φέτος.

Οι τοπικές αρχές στην Άκιτα έχουν ανακοινώσει ότι 54 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί φέτος από επιθέσεις αρκούδων --από 11 που ήταν τον περασμένο χρόνο-- ενώ και οι εμφανίσεις των ζώων έχουν εξαπλασιαστεί φέτος και έχουν ξεπεράσει τα 8.000 περιστατικά.

Η αύξηση του αριθμού των αρκούδων και η μείωση των αγροτικών πληθυσμών φέρνουν όλο και συχνότερα τους ανθρώπους σε επαφή με τα ζώα αυτά. Πολλά περιστατικά έχουν σημειωθεί σε πόλεις και χωριά όπου οι αρκούδες αναζητούν τροφή, κάποιες φορές εισβάλλοντας σε σπίτια και, τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις, σε σούπερ μάρκετ.

Ο γηράσκων πληθυσμός της Ιαπωνίας σημαίνει επίσης ότι η χώρα διαθέτει ελάχιστους κυνηγούς που έχουν την ικανότητα να εντοπίζουν αρκούδες, οι οποίες πλέον φοβούνται λιγότερο την ανθρώπινη παρουσία σε σχέση με παλαιότερα.

Οι ιαπωνικές μαύρες αρκούδες, που συναντώνται συχνά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ζυγίζουν έως και 140 κιλά.

Οι καφέ αρκούδες που συναντώνται στο βόρειο νησί Χοκάιντο ζυγίζουν έως και 400 κιλά.

Οι αρχές του Άκιτα έχουν ξεκινήσει "να διανέμουν απωθητικό σπρέι για αρκούδες κατά μήκος των δρόμων που οδηγούν σε σχολεία για να εγγυηθούν την ασφάλεια των μαθητών", ανέφερε ο Σουζούκι στην ανάρτησή του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:29ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Χειροπέδες σε δύο Ουκρανούς για κατασκοπεία

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Δεν ροκανίζω την καρέκλα του Νίκου Ανδρουλάκη - «Ναι» σε διάλογο με τον Τσίπρα

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Βόρεια Ήπειρο ο Κώστας Καραμανλής: Απέτισε φόρο τιμής στα μνημεία πεσόντων Ελλήνων στρατιωτών

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Πύργο των Αθηνών: «Ακούσαμε την ανακοίνωση και βγήκαμε γρήγορα από το κτήριο» – Από τι προκλήθηκε η πυρκαγιά

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Τη βοήθεια του στρατού για τις αυξανόμενες επιθέσεις από αρκούδες ζήτησαν τοπικές αρχές

11:19LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Μάχη» στην prime time ζώνη της Κυριακής - «Voice» ή «Φαντάσματα» είδε το κοινό;

11:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας προς κυβέρνηση για Άγνωστο Στρατιώτη: «Καλή τύχη και ραντεβού στα δικαστήρια»

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Μυστηριώδης πράσινη λάμψη διέσχισε τον ουρανό της Μόσχας - Δείτε βίντεο

11:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φέρνει βροχές και καταιγίδες το «ψυχρό μέτωπο» - Πώς θα κυλήσει η 28η Οκτωβρίου

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία στην Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων – Νεκρός ο οδηγός

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης για αποκάλυψη Newsbomb: «Δεν υπήρξε δόλος για τον μαθητή με αυτισμό»

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: «Υβριδική απειλή» τα μπαλόνια από τη Λευκορωσία - «Θα τα καταρρίπτουμε», λέει η πρωθυπουργός

10:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για 28η Οκτωβρίου: Για να πούμε ξανά το «Όχι», πρέπει να διαθέτουμε εθνική δύναμη αποτροπής

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 19χρονος για τροχαίο με εγκατάλειψη – Οδηγούσε μεθυσμένος

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Mercedes-Benz ELF: Μια νέα προσέγγιση στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ένα χαστούκι φαίνεται ότι όπλισε το χέρι του 23χρονου - «Θα παραδοθεί» λέει η οικογένεια

10:40ΚΟΣΜΟΣ

Ήθελε να γυρίσει μόνιμα στη Ρόδο ο 18χρονος Έλληνας που δολοφονήθηκε σε εστιατόριο στη Βραζιλία

10:40ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: «Άφαντα» παραμένουν τα κλεμμένα κοσμήματα - Φόβοι ότι δεν θα βρεθούν ποτέ

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε υπόγειο χώρο στον Πύργο των Αθηνών

10:36ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Εμβόλιμη αγωνιστική σε Ιταλία, Γαλλία και δυνατά παιχνίδια στο Κύπελλο Ελλάδας και το League Cup Αγγλίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:04ΕΛΛΑΔΑ

Διευθύντρια του ΙΚΑ έπαιρνε παράνομα επιδόματα από ασφαλισμένους και τώρα ο ΕΦΚΑ τα ζητάει πίσω από του πολίτες

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ένα χαστούκι φαίνεται ότι όπλισε το χέρι του 23χρονου - «Θα παραδοθεί» λέει η οικογένεια

11:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας προς κυβέρνηση για Άγνωστο Στρατιώτη: «Καλή τύχη και ραντεβού στα δικαστήρια»

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Μπιόρν Άντρεσεν: Πέθανε το «ομορφότερο αγόρι στον κόσμο» - Ο «Θάνατος στην Βενετία», ο Βισκόντι και η «ταμπέλα» που τον «στοίχειωσε» σε όλη του τη ζωή

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε υπόγειο χώρο στον Πύργο των Αθηνών

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη Ουκρανού επιστήμονα από τη Ρωσία στην Ανταρκτική προκαλεί διεθνή ένταση

06:28ΚΟΣΜΟΣ

«Έκρηξη οργής»: Ιρλανδικό χωριό 4.500 κατοίκων φιλοξενεί 2.300 μετανάστες σε πολυτελές ξενοδοχείο - Σεξουαλική επίθεση σε 10χρονη από Αφρικανό προκάλεσε διαμαρτυρίες και επεισόδια

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Οι νέες συλλήψεις που έρχονται και το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Χώροι πάρκινγκ: Τι ισχύει για τις πιλοτές - Πώς θα αποφεύγονται οι συγκρούσεις

07:26ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν σε Αθήνα και Πειραιά

08:14ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή και ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης με έδρα τα Γιαννιτσά

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Από 23χρονο ξάδελφό του έπεσε νεκρός ο 52χρονος στο πανηγύρι - Πού επικεντρώνοναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ο ανιψιός ήταν στο κάμπινγκ και το κινητό του εντοπίστηκε στη... Θεσσαλονίκη - Και τέταρτο πρόσωπο στο «κάδρο» της ΕΛΑΣ

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Πύργο των Αθηνών: «Ακούσαμε την ανακοίνωση και βγήκαμε γρήγορα από το κτήριο» – Από τι προκλήθηκε η πυρκαγιά

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία στην Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων – Νεκρός ο οδηγός

09:33ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Ανησυχία για τον σταθμό στο Μοναστηράκι – Οξείδωση στις σιδηροδοκούς και πρόβλημα στατικότητας

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Βόρεια Ήπειρο ο Κώστας Καραμανλής: Απέτισε φόρο τιμής στα μνημεία πεσόντων Ελλήνων στρατιωτών

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Εφαρμόστε επιτέλους τον Νόμο για την προστασία των ζώων»: Έκκληση της Ειδικής Γραμματείας στο Newsbomb για «ενεργοποίηση» της ΕΛ.ΑΣ.

10:20WHAT THE FACT

Τα 5 μεγαλύτερα ψέματα της Ιστορίας που έχουν αποδειχτεί λάθος - Αλλά όλοι συνεχίζουμε να πιστεύουμε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ