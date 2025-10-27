Τζο Μπάιντεν: Μίλησε για πρώτη φορά δημόσια μετά από σειρά χημειοθεραπειών και επιτέθηκε στον Τραμπ

Ο 82χρονος Τζο Μπάιντεν παρευρέθηκε στη Βοστώνη το βράδυ της Κυριακής, για να λάβει ένα βραβείο για το σύνολο του έργου του από το Ινστιτούτο Έντουαρντ Μ. Κένεντι.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, μιλάει στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τον εορτασμό της 10ης επετείου του Ινστιτούτου Έντουαρντ Μ. Κένεντι, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, στη Βοστώνη.

AP/Αρχείου
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια στη Βοστώνη αφού ολοκλήρωσε μια σειρά από χημειοθεραπείες για την «επιθετική μορφή» καρκίνου του προστάτη που διαγνώστηκε τον Μάιο.

Απευθυνόμενος στο κοινό, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε αυτές τις μέρες «σκοτεινές» και προέτρεψε τους Αμερικανούς να παραμείνουν αισιόδοξοι και να μην υποκύψουν σε αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «επιθέσεις κατά της ελευθερίας του λόγου και δοκιμασίες των ορίων της εκτελεστικής εξουσίας από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ».

«Από την ίδρυσή της, η Αμερική υπήρξε φάρος για την πιο ισχυρή ιδέα που υπήρξε ποτέ στην ιστορία της παγκόσμιας διακυβέρνησης», δήλωσε ο Μπάιντεν. «Η ιδέα είναι ισχυρότερη από οποιονδήποτε στρατό. Είμαστε πιο ισχυροί από οποιονδήποτε δικτάτορα».

Ο Μπάιντεν είπε ότι η Αμερική εξαρτάται από μια προεδρία με περιορισμένη εξουσία, ένα λειτουργικό Κογκρέσο και ένα αυτόνομο δικαστικό σώμα.

«Φίλοι μου, δεν μπορώ να ωραιοποιήσω τίποτα από όλα αυτά. Αυτές είναι σκοτεινές μέρες», δήλωσε ο Μπάιντεν. Στη συνέχεια, προέβλεψε ότι η χώρα θα «βρει ξανά τον αληθινό της προσανατολισμό» και «θα αναδυθεί όπως κάνει πάντα — πιο ισχυρή, πιο σοφή και πιο ανθεκτική, πιο δίκαιη, αρκεί να διατηρήσουμε την πίστη μας».

Ο Μπάιντεν ανέφερε παραδείγματα ανθρώπων που αντιστέκονται στις απειλές της τρέχουσας κυβέρνησης, αναφέροντας το παράδειγμα των ομοσπονδιακών υπαλλήλων που παραιτήθηκαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας, καθώς και των πανεπιστημίων και των κωμικών που έχουν στοχοποιηθεί από την κυβέρνηση Τραμπ.

«Οι παρουσιαστές των βραδινών εκπομπών συνεχίζουν να προβάλλουν την ελευθερία του λόγου, γνωρίζοντας ότι διακυβεύεται η καριέρα τους», είπε.

Ο Μπάιντεν αναφέρθηκε επίσης στους εκλεγμένους Ρεπουμπλικάνους αξιωματούχους που ψηφίζουν ή αντιτίθενται ανοιχτά στην κυβέρνηση Τραμπ.

«Η Αμερική δεν είναι παραμύθι», είπε. «Εδώ και 250 χρόνια, είναι μια συνεχής πάλη, ένας υπαρξιακός αγώνας μεταξύ κινδύνου και δυνατότητας».

Ολοκλήρωσε την ομιλία του λέγοντας στον κόσμο να «σηκωθεί ξανά».

