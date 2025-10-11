Σε θεραπεία για καρκίνο υποβάλλεται ο Τζο Μπάιντεν - Διαγνώστηκε με επιθετική μορφή της ασθένειας

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, μιλάει κατά τη διάρκεια της 100ης ετήσιας τελετής απονομής βραβείων του Εθνικού Δικηγορικού Συλλόγου στο Σικάγο, την Πέμπτη 31 Ιουλίου 2025.

Σε θεραπεία για τον καρκίνο του προστάτη υποβάλλεται ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με δημοσίευμα του NBC News το Σάββατο (11/10), το οποίο επικαλείται εκπρόσωπο του πρώην προέδρου.

Ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ διαγνώστηκε με το συγκεκριμένο είδος καρκίνου τον Μάιο.

«Στο πλαίσιο του θεραπευτικού σχεδίου για τον καρκίνο του προστάτη, ο πρόεδρος Μπάιντεν υποβάλλεται επί του παρόντος σε ακτινοθεραπεία και ορμονοθεραπεία», ανέφερε το NBC News, επικαλούμενο εκπρόσωπο του Μπάιντεν.

Η ακτινοθεραπεία αναμένεται να διαρκέσει πέντε εβδομάδες και σηματοδοτεί ένα νέο στάδιο στη θεραπεία του, δήλωσε ο εκπρόσωπος. Πρόσθεσε επίσης ότι ο 82χρονος Μπάιντεν έχει ήδη αρχίσει να λαμβάνει ορμονικά φάρμακα σε μορφή χαπιών.

Τον περασμένο μήνα, ο Τζο Μπάιντεν υποβλήθηκε επίσης σε θεραπεία για καρκίνο του δέρματος, γνωστή ως χειρουργική επέμβαση Mohs. Κατά τις δημόσιες εμφανίσεις του εκείνη την περίοδο, ήταν ορατός ένας μεγάλος επίδεσμο στο μέτωπό του.

Ο πρώην πρόεδρος ανακοίνωσε τον Μάιο ότι είχε διαγνωστεί με μια επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη που είχε ήδη μετασταθεί στα οστά του.

Το γραφείο του δήλωσε τότε ότι εξέταζε διάφορες θεραπευτικές επιλογές για να εξασφαλίσει την «αποτελεσματική διαχείριση» της ασθένειας.

Ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος τον επόμενο μήνα θα γίνει 83 ετών, φέρεται να είναι «καλά».

*Με πληροφορίες από Reuters, NBC News

