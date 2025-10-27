Απίστευτο: Χάθηκαν δύο αμερικανικά αεροσκάφη σε 30 λεπτά από το αεροπλανοφόρο USS Nimitz

Υπό διερεύνηση είναι τα όσα συνέβησαν σε διάστημα μισής ώρας στο αεροπλανοφόρο USS Nimitz, όταν συνετρίβησαν ένα μαχητικό αεροσκάφος του και ένα ελικόπτερο ενώ βρισκόταν στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας.

Τα τρία μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου MH-60R Sea Hawk διασώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής και οι δύο αεροπόροι του μαχητικού αεροσκάφους F/A-18F Super Hornet εκτινάχθηκαν και ανασύρθηκαν με ασφάλεια και οι πέντε «είναι ασφαλείς και σε σταθερή κατάσταση», ανέφερε ο Στόλος του Ειρηνικού του Πολεμικού Ναυτικού.

Τα αίτια των δύο ατυχημάτων διερευνώνται, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

South China Sea – On October 26, 2025 at approximately 2:45 p.m. local time, a U.S. Navy MH-60R Sea Hawk helicopter, assigned to the “Battle Cats” of Helicopter Maritime Strike Squadron (HSM) 73 went down in the waters of the South China Sea while conducting routine operations — U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) October 26, 2025

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One καθ' οδόν προς το Τόκιο τη Δευτέρα, είπε ότι τα περιστατικά θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από «κακά καύσιμα».

Το USS Nimitz επιστρέφει στο λιμάνι του στη ναυτική βάση Kitsap στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, αφού είχε αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή για το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού ως μέρος της απάντησης των ΗΠΑ στις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης στην εμπορική ναυτιλία. Το αεροπλανοφόρο βρίσκεται στην τελική του ανάπτυξη πριν από τον παροπλισμό.

Ένα άλλο αεροπλανοφόρο, το USS Harry S. Truman, υπέστη μια σειρά ατυχημάτων τους τελευταίους μήνες ενώ αναπτύχθηκε στη Μέση Ανατολή, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες.

Τον Δεκέμβριο, το καταδρομικό κατευθυνόμενων πυραύλων USS Gettysburg κατέρριψε κατά λάθος ένα αεροσκάφος F/A-18 από το Truman.

Στη συνέχεια, τον Απρίλιο, ένα άλλο μαχητικό αεροσκάφος F/A-18 γλίστρησε από το κατάστρωμα του υπόστεγου του αεροπλανοφόρου και έπεσε στην Ερυθρά Θάλασσα.

Και τον Μάιο, ένα μαχητικό αεροσκάφος F/A που προσγειώθηκε στο αεροπλανοφόρο στην Ερυθρά Θάλασσα έπεσε επίσης στη θάλασσα.