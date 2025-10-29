Αυστραλία: Καρχαρίες βγήκαν στα ρηχά σε δημοφιλή παραλία σέρφινγκ - Βίντεο

Δεκάδες καρχαρίες βγήκαν κοντά στην ακτή σε δημοφιλή παραλία σέρφινγκ στο Gold Coast, στη βορειοανατολική ακτή της Αυστραλίας, αναζητώντας τροφή.

Το εντυπωσιακό θέαμα ξάφνιασε τους λουόμενους και τους σέρφερ που βρίσκονταν στο νότιο άκρο του «Rainbow Bay», κοντά στο διάσημο σημείο για κύματα Snapper Rocks.

Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη το είδος των καρχαριών, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι ο ποταμός Tweed, που εκβάλλει λίγο πιο νότια, αποτελεί γνωστό εκκολαπτήριο για καρχαρίες ταύρους (bull sharks).

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τους καρχαρίες να κυνηγούν κοπάδια ψαριών, προσφέροντας ένα σπάνιο και συναρπαστικό θέαμα της άγριας θαλάσσιας ζωής τόσο κοντά στην ακτή.

Dozens of sharks in feeding frenzy at popular surf break at Snapper Rocks https://t.co/JySVFVc7HJ — Daily Mail (@DailyMail) October 28, 2025

Ο Ρομπ Χάρκορτ, ομότιμος καθηγητής θαλάσσιας οικολογίας στο Macquarie University, εξήγησε στον Guardian ότι οι καρχαρίες συχνά πλησιάζουν την ακτή όταν υπάρχουν πολλά μικρά ψάρια. Σύμφωνα με τον ίδιο, στα σημεία που εκβάλουν ποτάμια υπάρχουν ψάρια και συνεπώς καρχαρίες, ιδιαίτερα ύστερα από έντονες βροχοπτώσεις».

A spectacular but dangerous natural phenomenon has been caught on camera after a school of bait fish triggered a feeding frenzy at a popular Gold Coast surfing beach yesterday.



Videos posted to social media show a pack of sharks thrashing their fins and tails around in the… pic.twitter.com/TbQwTw2xM4 — 10 News Queensland (@10NewsQLD) October 29, 2025

Η ειδικός άγριας ζωής Δρ Vanessa Pirotta χαρακτήρισε «υπέροχο» το γεγονός ότι ο κόσμος μπορούσε να δει τους καρχαρίες να συμπεριφέρονται φυσικά στο περιβάλλον τους: «Έκαναν αυτό που κάνουν καθημερινά, κοντά στην ακτή, και οι άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να τους παρατηρήσουν να αναζητούν τροφή στη φύση.»

Το γεγονός συνέπεσε με την κόντρα που έχει ξεσπάσει σχετικά με τη χρήση διχτυών και θανατηφόρων παγίδων για καρχαρίες, μετά τον θάνατο μιας φάλαινας που πνίγηκε όταν μπλέχτηκε σε δίχτυ για καρχαρίες ανοικτά της Νέας Νότιας Ουαλίας, την Τρίτη.

Οι καρχαρίες του Gold Coast βιντεοσκοπήθηκαν να κολυμπούν σε ρηχά νερά, παρά την ύπαρξη διχτυών και θανατηφόρων «drumlines» πιο έξω από την ακτή.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν υπάρχει «ουσιαστικά καμία απόδειξη» πως τα δίχτυα και οι παγίδες αποτρέπουν επιθέσεις καρχαριών.

