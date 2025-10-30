Νιου Τζέρσεϊ: «Είναι όλοι νεκροί»... - Στο φως τα τηλεφωνήματα από την παράσυρση της Μαρίας Νιώτη

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από τα πρώτα τηλεφωνήματα μετά τη θανατηφόρα παράσυρση της 17χρονης Ελληνοαμερικανίδας, Μαρίας Νιώτη, και της φίλης της, Ισαμπέλα Σάλας, στο Νιου Τζέρσεϊ.

Αμέσως μετά την παράσυρση των δύο κοριτσιών στις 29 Νοεμβρίου, όπως φαίνεται και από τα πρώτα τηλεφωνήματα, επικράτησε πανικός. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο για ενημερωθούν. Τη 17χρονη Μαρία Νιώτη είχε παρασύρει ο πρώην σύντροφός της.

Όπως είχε αναφέρει μάλιστα η γυναίκα που τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση των ΗΠΑ «παρακαλώ στείλτε ένα ασθενοφόρο. Γρήγορα, δεν ξέρω τι συνέβη. Κάποιος είναι πεσμένος μπροστά στο σπίτι μου».

Ο αστυνομικός ρώτησε τη γυναίκα: «Τι συνέβη;» και εκείνη απάντησε: «Ένα μαύρο SUV παρέσυρε και χτύπησε κάποια άτομα. Δύο άτομα, βιαστείτε, ελάτε γρήγορα».

Όπως είχαν αναφέρει στη New York Post αυτόπτες μάρτυρες που επικοινώνησαν με τις Αρχές «κανείς δεν έχει τις αισθήσεις του, όλοι είναι νεκροί, είναι θανατηφόρο. Υπάρχει ένα κορίτσι εδώ στο δρόμο… Μόλις βγήκα έξω, υπάρχει ένα κορίτσι στο δρόμο και υπάρχει ένα αυτοκίνητο, Θεέ μου, παρακαλώ βιαστείτε. Θεέ μου, Θεέ μου».

Τα δύο κορίτσια είχε χτυπήσει ένα μαύρο SUV, με τον οδηγό του να τρέπεται σε φυγή. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνικού Κήρυκα» η οικογένεια της Μαρίας Νιώτη είχε καταγγείλει τον δράστη κατά τους τελευταίους τρεις μήνες για παρενόχληση της 17χρονης.

«Είχε κάνει καταγγελίες και δεν έγινε τίποτα», είπε η φίλη τους, Τάμι Καρμπαχάλ. «Είναι απλώς μια τραγωδία. Μια τραγωδία».

Ο 17χρονος δράστης Βίνσεντ Μπατιλόρο αφού συνελήφθη μετά το τροχαίο έσπευσε να παραδοθεί στον πρώην αστυνομικό πατέρα του χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες. Αυτό έγινε πολύ αργότερα και αφού είχε ξεκαθαρίσει η υπόθεση.

«Γιατί αφέθηκε ελεύθερος στον πατέρα του μετά από όλα όσα συνέβησαν. Η οικογένεια θέλει να μάθει γιατί δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες εκείνο το βράδυ»», ήταν τα λόγια του δικηγόρου Μπρεντ Μπράμι που εκπροσωπεί την οικογένεια της 17χρονης Μαρίας.