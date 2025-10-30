Η τέχνη του να μην κάνεις τίποτα: Κι όμως στη Νότια Κορέα βρήκαν το πιο απίθανο «άθλημα»
Μπορείς να μείνεις ακίνητος, χωρίς κινητό, χωρίς σκέψεις, για 90 λεπτά; Στη Νότια Κορέα, αυτό δεν είναι τεμπελιά, είναι άθλημα
Κάθε χρόνο, στις όχθες του ποταμού Han στη Σεούλ, εκατοντάδες άνθρωποι απλώνουν τα yoga mats τους και απλώς κάθονται. Δεν υπάρχει μουσική, δεν υπάρχει κοινό που φωνάζει, δεν υπάρχει κίνηση. Μόνο ησυχία και 90 λεπτά για να αποδείξεις ότι μπορείς να αντέξεις στο απόλυτο τίποτα.
