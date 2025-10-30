Βατικανό: Σε χέρια ιδιωτών περνάει τo «σούπερ μάρκετ του Πάπα»

Το σούπερ μάρκετ του Βατικανού μετονομάζεται σε Τigre-Annona και περνά στη διαχείριση ιδιωτικής εταιρείας

Βατικανό: Σε χέρια ιδιωτών περνάει τo «σούπερ μάρκετ του Πάπα»
Την επαναλειτουργία του σούπερ μάρκετ Annona , το οποίο πλέον μετονομάστηκε σε Tigre-Annona και θα περάσει σε χέρια ιδιωτών, ανακοίνωσε το Βατικανό, εγκαινιάζοντας νέα εποχή. Προηγήθηκε μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση και η υπογραφή μίας πολυετούς συμφωνίας παραχώρησης με τον ιταλικό όμιλο λιανικής πώλησης Magazzini Gabrielli, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά εδώ και 80 χρόνια που οι δραστηριότητες λιανικής πώλησης τροφίμων του Βατικανού θα διαχειρίζονται από ιδιωτική οντότητα.

Η συμφωνία με την Magazzini Gabrielli ήταν το αποκορύφωμα μιας διαδικασίας επιλογής, με επίκεντρο την αποτελεσματικότητα, την γκάμα προϊόντων και τις κοινές αξίες, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης των οικογενειών, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της μείωσης των αποβλήτων, ανακοίνωσε το Βατικανό.

Αυτή η κίνηση στοχεύει στη βελτίωση των υπηρεσιών για τους υπαλλήλους του Κυβερνείου και της Αγίας Έδρας, προσφέροντας μια σύγχρονη, βολική και οικονομικά προσιτή εμπειρία αγορών εντός της Πόλης του Βατικανού. Το σούπερ μάρκετ, έκτασης 1.321 τετραγωνικών μέτρων, με χώρο πωλήσεων 875 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτει έξι ταμεία και 30 θέσεις στάθμευσης.

Θα απασχολεί 34 υπαλλήλους, θα προσφέρει μια ποικιλία περίπου 11.000 προϊόντων και θα επικεντρωθεί στην προμήθεια τοπικών προϊόντων, ειδικά για τα τμήματα ντελικατέσεν, αρτοποιίας και φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Το κατάστημα διαθέτει όλα τα τυπικά τμήματα ενός σύγχρονου σούπερ μάρκετ, συμπεριλαμβανομένων πάγκων με κρέας, φρέσκο ​​ψωμί, πίτσες που ψήνονται καθημερινά, είδη υψηλής γαστρονομίας και προϊόντα ιχθυοπωλείου για πακέτο. Διατίθεται επίσης μεγάλη ποικιλία από κρασιά και ποτά, καθώς και ένας μικρός χώρος αναψυκτικών στην είσοδο, για κατανάλωση έτοιμων γευμάτων επί τόπου.

Εστίαση στη Βιωσιμότητα

Σύμφωνα με τη δέσμευσή του για βιωσιμότητα, το Tigre-Annona διαθέτει συστήματα απομακρυσμένης διαχείρισης για τη συνεχή παρακολούθηση των ψυγείων και της ψύξης, φωτισμό LED με έξυπνα τηλεχειριστήρια, συμπιεστή για την ανακύκλωση φιαλών, καλάθια από ανακυκλωμένο πλαστικό και τεχνολογικές καινοτομίες, όπως ηλεκτρονικές ετικέτες και σύστημα ανύψωσης καλαθιών στα ταμεία. Το κατάστημα θα λειτουργεί από τη Δευτέρα έως το Σάββατο μεταξύ 7:00 και 19:30.

Οι μελλοντικές υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν την υπηρεσία κρατήσεων του τμήματος φρέσκων προϊόντων και μια επιλογή «κλικ και παραλαβή», που θα επιτρέπει στους πελάτες να παραγγέλνουν είδη παντοπωλείου online, για παραλαβή από το κατάστημα.

Ειδικές εκπτώσεις 10% θα προσφερθούν άμεσα σε πολύτεκνες οικογένειες, σε άτομα άνω των 70 ετών καθώς επίσης και σε νέους γονείς. Η Laura Gabrielli, πρόεδρος του Magazzini Gabrielli, δήλωσε: «Για πρώτη φορά στην ιστορία, το Βατικανό αποφάσισε να εμπιστευτεί τη διαχείριση του Annona σε ιδιώτη. [...] Εργαστήκαμε επιμελώς κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου για να μπορέσουμε να εκφραστούμε στο έπακρο. Το κατάστημα ανακαινίστηκε πλήρως.»

