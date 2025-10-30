Ρωσία: Η στιγμή που οδηγός συνθλίβει τροχονόμο - Μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι

Γυναίκα οδηγός μπέρδεψε τα πεντάλ του αυτοκινήτου της και παρέσυρε έναν τροχονόμο, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στην Αγία Πετρούπολη.

Το τροχαίο καταγράφηκε σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Στο βίντεο φαίνεται ο τροχονόμος να στέκεται μπροστά σε ένα λευκό τζιπ, δίνοντας οδηγίες στη γυναίκα. Ξαφνικά, το όχημα κινήθηκε προς τα εμπρός, παρέσυρε τον αστυνομικό και τον συνέθλιψε πάνω σε άλλο σταματημένο αυτοκίνητο. Ο προφυλακτήρας του τζιπ τον χτύπησε με σφοδρότητα, καταπλακώνοντας το κάτω μέρος του σώματός του.

Η οδηγός, όπως φαίνεται στο βίντεο, παρέμεινε ακίνητη για αρκετά δευτερόλεπτα, πιθανότατα σε κατάσταση πανικού. Ο συνεπιβάτης της βγήκε από το πίσω κάθισμα και προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα, αλλά η γυναίκα δεν αντέδρασε άμεσα. Μέχρι να καταλάβουν τι είχε συμβεί, ο τροχονόμος κατέρρευσε στο οδόστρωμα.

Ο τραυματισμός του είναι εξαιρετικά σοβαρός, και οι γιατροί δίνουν μάχη, καθώς υπάρχει φόβος ότι ενδέχεται να μην μπορέσει να περπατήσει ξανά. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η οδηγός δήλωσε στις αρχές ότι μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι, με αποτέλεσμα το τραγικό ατύχημα.

Διαβάστε επίσης