«Πλημμύρισε» λείψανα η έρημος της Νεβάδα - Πάνω από 300 ανθρώπινα απομεινάρια σκορπισμένα στην άμμο

Αρχικά βρέθηκαν περίπου 70 ανθρώπινες σοροί, αλλά κατά τη διάρκεια των ερευνών ανακαλύφθηκε δεύτερη περιοχή με λείψανα

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Μία μακάβρια ανακάλυψη έγινε τον περασμένο Ιούλιο, όταν ένας άνδρας τυχαία βρέθηκε αντιμέτωπος με σκόρπια λείψανα σε μία απομακρυσμένη περιοχή στην έρημο της Νεβάδα, περίπου μία ώρα έξω από το Λας Βέγκας.

Η αρχική έρευνα τον περασμένο Αύγουστο επιβεβαίωσε πως επρόκειτο για ανθρώπινα απομεινάρια. Βρήκαν περίπου 315 «σορούς τέφρας», όπως ήταν ο όρος που χρησιμοποιήθηκε επίσημα και τις τοποθέτησαν σε τεφροδόχους, ενώ αποφασίστηκε η απομάκρυνσή τους από την περιοχή.

Οι αρχές πιστεύουν ότι ένα γραφείο κηδειών σκέπασε την έρημο με τις στάχτες, αλλά δεν έχουν δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες για τυχόν επιχειρήσεις που υποψιάζονται ότι εμπλέκονται.

Ενώ η διασπορά ανθρώπινων λειψάνων επιτρέπεται σε δημόσια γη στη Νεβάδα, η μαζική εμπορική απόρριψη από γραφεία κηδειών είναι παράνομη σύμφωνα με την πολιτειακή νομοθεσία.

Μία εταιρία νεκροτομείων και νεκροταφείων ανέλαβε να ανακτήσει τα λείψανα, τα οποία θα τοποθετηθούν σε μια κρύπτη σε ένα από τα νεκροταφεία της, ώστε να μπορούν να τα βρουν όσοι τα αναζητούν.

Όμως οι σοροί δεν περιέχουν πλέον καμία αναγνωρίσιμη πληροφορία, γεγονός που καθιστά σχεδόν αδύνατο για τις οικογένειες να διακρίνουν αν τα λείψανα των αγαπημένων τους έχουν εμπλακεί στην κατάσταση.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το 8 News Now ένα νεκροτομείο που έκλεισε πρόσφατα ήταν υπεύθυνο για τις απορριφθείσες στάχτες, αν και εκπρόσωπος της εν λόγω επιχείρησης έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε συμμετοχή.

Όταν ανακαλύφθηκαν αρχικά οι σοροί, οι αρχές πίστευαν ότι υπήρχαν περίπου 70, αλλά αργότερα βρέθηκε ένα άλλο οικόπεδο με σορούς.

