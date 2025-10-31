Νότια Κορέα: Τρεις δισεκατομμυριούχοι «τα ήπιαν» σε φαστφουντάδικο και κέρασαν όλο το μαγαζί

Τρεις από τους πλέον γνωστούς δισεκατομμυριούχους τεχνολογίας στον κόσμο εξέπληξαν τους θαμώνες όταν μπήκαν σε ένα δημοφιλές εστιατόριο με τηγανητό κοτόπουλο στη Νότια Κορέα  και πλήρωσαν τον λογαριασμό όλων των θαμώνων.

Νότια Κορέα: Τρεις δισεκατομμυριούχοι «τα ήπιαν» σε φαστφουντάδικο και κέρασαν όλο το μαγαζί
O CEO της Nvidia, Jensen Huang (δεξιά) και οι επικεφαλής της Samsung Jay Y. Lee (αριστερά) και Hyundai Euisun Chun (στη μέση)
Ο Jensen Huang, Διευθύνων Σύμβουλος της πιο πολύτιμης εταιρείας στον κόσμο, του γίγαντα των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Nvidia, πήγε στο μαγαζί με κοτόπουλο και μπύρα στη Σεούλ με τους επικεφαλής δύο από τους παγκόσμιους τεχνολογικούς γίγαντες της Νότιας Κορέας: τον πρόεδρο της Samsung Electronics, Lee Jae-yong, και τον εκτελεστικό πρόεδρο της Hyundai Motor Group, Chung Eui-sun.

Το τηγανητό κοτόπουλο σε συνδυασμό με παγωμένη βαρελίσια μπύρα, γνωστή ως «chimaek», είναι απαραίτητο για όποιον επισκέπτεται τη Νότια Κορέα, και οι ηγέτες της τεχνολογίας χόρτασαν στο Kkanbu Chicken στην καρδιά της πρωτεύουσας της χώρας, πριν από τη σύνοδο κορυφής APEC στο Gyeongju.

h.jpg

Ο Τζένσεν Χουάνγκ

«Λατρεύω το τηγανητό κοτόπουλο και την μπύρα με τους φίλους μου, οπότε το Kkanbu είναι ένα τέλειο μέρος, σωστά;» είπε ο Huang σε περαστικούς σε ζωντανή μετάδοση καθώς έφτασε στο εστιατόριο. Εκτός του ότι είναι το όνομα της αλυσίδας εστιατορίων, το «Kkanbu» είναι μια αργκό λέξη για έναν πολύ στενό φίλο.

Οι τρεις έφαγαν τυροκροκέτες, κοτομπουκιές και τηγανητό κοτόπουλο μαζί με κορεάτικη μπύρα Terra και το τοπικό απόσταγμα ρυζιού soju, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap. Βίντεο από τοπικά ειδησεογραφικά πρακτορεία έδειξε την τριάδα - η συνολική καθαρή αξία της οποίας ανέρχεται στα 195 δισεκατομμύρια δολάρια - να πιάνουν τα χέρια τους για να πιουν μια μπύρα, μια χειρονομία που, στη Νότια Κορέα, εδραιώνει τη φιλία ενώ πίνουν.

«Οι φτερούγες κοτόπουλου ήταν τόσο νόστιμες. Έχετε ξαναέρθει εδώ; Είναι απίστευτες, σωστά;» είπε ο Huang όταν ρωτήθηκε για τα αγαπημένα του πιάτα. « Τηγανητό κοτόπουλο κανείς;» είπε καθώς σήκωνε τα καλάθια με τα κοτόπουλα.

nvidia.jpg

Όταν ο Huang χτύπησε το «χρυσό κουδούνι», μια χειρονομία για να πληρώσει τον λογαριασμό για όλους στο εστιατόριο, ο κόσμος ζητωκραύγασε — αν και ο Lee της Samsung πλήρωσε τον λογαριασμό και ο Chung πλήρωσε για έναν δεύτερο γύρο, σύμφωνα με το Yonhap.

Μετά τις εμπορικές συνομιλίες υψηλού ρίσκου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίγνκ είναι μεταξύ των αρχηγών κυβερνήσεων της Ασίας που έφθασαν στο Gyeongju για τη σύνοδο κορυφής APEC. Η πρόσβαση σε τσιπ τεχνητής νοημοσύνης αιχμής - όπως αυτά που έχουν ωθήσει την Nvidia σε κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων - είναι από τα πιο φλέγοντα ζητήματα που συζητούνται μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Την Παρασκευή, στη σύνοδο κορυφής της APEC, ο Huang συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Lee Jae Myung και ανακοίνωσε ότι η Nvidia θα παρέχει περισσότερες από 260.000 μονάδες επεξεργασίας γραφικών σε νοτιοκορεατικές εταιρείες, ανάμεσά τους και σε εκείνες των συνδαιτημόνων του.

Ο Huang δήλωσε ότι η εταιρεία του θα συνεργαστεί με τη Samsung και την Hyundai, καθώς και με τον τοπικό γίγαντα του διαδικτύου Naver και τον κατασκευαστή τσιπ SK, για την ενίσχυση της τεχνητής νοημοσύνης, όπως με την ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων που κινούνται με τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με το προεδρικό γραφείο.

