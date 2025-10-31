Αυστραλία: Άδειασαν φράγμα για τον μικρό Γκας - Κανένα ίχνος του 4χρονου

Άκαρπη παραμένει η έρευνα για τον μικρό August «Gus» Lamont, ο οποίος εξαφανίστηκε στις 27 Σεπτεμβρίου, ενώ έπαιζε στη φάρμα προβάτων των παππούδων του στην ανατολική Νότια Αυστραλία.

Η εξαφάνισή του πυροδότησε μία από τις μεγαλύτερες έρευνες στην ιστορία της χώρας, από ξηράς και αέρος, αλλά κανένα ίχνος του μικρού δεν εντοπίστηκε με συνέπεια, στις 3 Οκτωβρίου, οι αρχές να ανακοινώσουν ότι περιορίζουν την αναζήτηση.

Υπό το βάρος ωστόσο των επικρίσεων, λίγες ημέρες αργότερα οι έρευνες συνεχίστηκαν με τους ίδιους ρυθμούς, καθώς η υπόθεση της εξαφάνισης απασχολεί την αυστραλιανή κοινή γνώμη για ένα παιδί που χάθηκε χωρίς ίχνη. Την Πέμπτη, η αστυνομία της Νότιας Αυστραλίας εξέδωσε δήλωση, αποκαλύπτοντας ότι η έρευνα για τον Γκας θα συνεχιστεί, με τους αστυνομικούς να αποστραγγίζουν το φράγμα στο σπίτι της οικογένειας.

Police are draining a dam about 600m away from the homestead where Gus Lamont was last seen before he went missing on September 27.



?? Latest: https://t.co/x8m5ii6d3Q pic.twitter.com/RYLMbcPfzL — The Advertiser (@theTiser) October 31, 2025

«Η ανανεωμένη έρευνα στο φράγμα πραγματοποιείται για να αποκλειστεί η πιθανότητα ο Γκας να πνίγηκε», έγραφε.

Το φράγμα, το οποίο βρίσκεται περίπου 600 μέτρα από το αγρόκτημα και έχει βάθος περίπου 4,5 μέτρα, είχε προηγουμένως ερευνηθεί από δύτες.

Η επιχείρηση αποστράγγισης του κύριου φράγματος και διοχέτευσης του νερού στο νότιο φράγμα ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής.

Συνολικά 3,2 εκατομμύρια λίτρα νερού αντλήθηκαν από το φράγμα με ρυθμό περίπου 15.000 λίτρα ανά λεπτό.

Τόσο το φράγμα όσο και το φράγμα συγκράτησης, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης των φυτών, ερευνήθηκαν, αλλά οι δύτες της αστυνομίας δεν βρήκαν κανένα ίχνος του αγοριού ή οτιδήποτε σημαντικό.

Πολλοί ντόπιοι διατηρούσαν την ελπίδα ότι η σημερινή μέρα θα έφερνε κατάληξη για την στενά δεμένη κοινότητα, η οποία έχει καταστραφεί από την απώλεια ενός από τα μέλη της.