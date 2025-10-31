Αυστραλία: Άδειασαν φράγμα για τον μικρό Γκας - Κανένα ίχνος του 4χρονου

Στοιχειώνει την Αυστραλία η εξαφάνιση του 4χρονου Γκας - Η αναζήτηση δεν εντοπίζει κανένα ίχνος του

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Αυστραλία: Άδειασαν φράγμα για τον μικρό Γκας - Κανένα ίχνος του 4χρονου
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Άκαρπη παραμένει η έρευνα για τον μικρό August «Gus» Lamont, ο οποίος εξαφανίστηκε στις 27 Σεπτεμβρίου, ενώ έπαιζε στη φάρμα προβάτων των παππούδων του στην ανατολική Νότια Αυστραλία.

Η εξαφάνισή του πυροδότησε μία από τις μεγαλύτερες έρευνες στην ιστορία της χώρας, από ξηράς και αέρος, αλλά κανένα ίχνος του μικρού δεν εντοπίστηκε με συνέπεια, στις 3 Οκτωβρίου, οι αρχές να ανακοινώσουν ότι περιορίζουν την αναζήτηση.

Υπό το βάρος ωστόσο των επικρίσεων, λίγες ημέρες αργότερα οι έρευνες συνεχίστηκαν με τους ίδιους ρυθμούς, καθώς η υπόθεση της εξαφάνισης απασχολεί την αυστραλιανή κοινή γνώμη για ένα παιδί που χάθηκε χωρίς ίχνη. Την Πέμπτη, η αστυνομία της Νότιας Αυστραλίας εξέδωσε δήλωση, αποκαλύπτοντας ότι η έρευνα για τον Γκας θα συνεχιστεί, με τους αστυνομικούς να αποστραγγίζουν το φράγμα στο σπίτι της οικογένειας.

«Η ανανεωμένη έρευνα στο φράγμα πραγματοποιείται για να αποκλειστεί η πιθανότητα ο Γκας να πνίγηκε», έγραφε.

Το φράγμα, το οποίο βρίσκεται περίπου 600 μέτρα από το αγρόκτημα και έχει βάθος περίπου 4,5 μέτρα, είχε προηγουμένως ερευνηθεί από δύτες.

Η επιχείρηση αποστράγγισης του κύριου φράγματος και διοχέτευσης του νερού στο νότιο φράγμα ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής.

Συνολικά 3,2 εκατομμύρια λίτρα νερού αντλήθηκαν από το φράγμα με ρυθμό περίπου 15.000 λίτρα ανά λεπτό.

Τόσο το φράγμα όσο και το φράγμα συγκράτησης, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης των φυτών, ερευνήθηκαν, αλλά οι δύτες της αστυνομίας δεν βρήκαν κανένα ίχνος του αγοριού ή οτιδήποτε σημαντικό.

Πολλοί ντόπιοι διατηρούσαν την ελπίδα ότι η σημερινή μέρα θα έφερνε κατάληξη για την στενά δεμένη κοινότητα, η οποία έχει καταστραφεί από την απώλεια ενός από τα μέλη της.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:06ΚΟΣΜΟΣ

Απειλούμενος μικροσκοπικός πίθηκος στη βαλίτσα λαθρεμπόρου - Συγκινητικά πλάνα από τη διάσωσή του στο αεροδρόμιο της Βομβάης

12:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Λίγες πιθανότητες για Έσε ενόψει Άρη - Μπήκαν Ορτέγκα και Ζέλσον

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Η κατάρα των όπλων στην Κρήτη: Έριχνε μπαλωθιές και πέτυχε άνθρωπο τέσσερα χιλιόμετρα μακριά

11:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 1.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί δίνει ο δήμος Νάουσας - Η εξήγηση του δημάρχου

11:48ΕΛΛΑΔΑ

«Θέλω να έρθεις να τα βρούμε από κοντά και όλα καλά»: Τα μηνύματα που έστειλαν οι δράστες στον 13χρονο μετά τον ξυλοδαρμό στο Μοσχάτο - Αποκάλυψη Newsbomb.gr

11:46ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Ο Βασιλιάς Κάρολος διώχνει τον Άντριου για να σώσει τη φήμη της βασιλικής οικογένειας

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Το ένα τρίτο της άγριας ζωής της Αφρικής έχει εξαφανιστεί - Υπό κατάρρευση θεμελιώδη οικοσυστήματα

11:41ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οι Μπακς κάνουν... προκοπή και χωρίς Γιάννη!

11:36ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν σε όλη την Ελλάδα – Αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Εξαίρεση από τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του ρωσικού πετρελαίου θα ζητήσει ο Όρμπαν - Συνάντηση με Τραμπ στις 7 Νοεμβρίου

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Άδειασαν φράγμα για τον μικρό Γκας - Κανένα ίχνος του 4χρονου που αγνοείται εδώ και ένα μήνα

11:17ΚΟΣΜΟΣ

JPMorgan: Είχε ειδοποιήσει την αμερικανική κυβέρνηση για ύποπτες συναλλαγές του Έπσταϊν, ύψους 1 δισ.δολαρίων

11:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στους πραγματικούς αγρότες τα κονδύλια που θα περισσέψουν από τους «κατά φαντασίαν»

11:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτωτική τάση στις μετοχές κατά το ξεκίνημα των συναλλαγών - Απώλεις για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση

11:06ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Γυναίκα πήγε σε καταυλισμό για να ζητήσει την τσάντα που της έκλεψαν - Συνελήφθη ο δράστης

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένας ρωσικός πύραυλος οδήγησε στην έξοδο του Τραμπ από συμφωνία για τα πυρηνικά - «Χρησιμοποιείται στην Ουκρανία», ανακοίνωσε το Κίεβο

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός ΜΕΘ ο 15χρονος που είχε καταρρεύσει σε γυμναστήριο στον Άλιμο

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford Pro: Τμήμα Μετασκευών, η εξειδίκευση που αξίζουν οι επαγγελματίες στην Ελλάδα

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Πέθανε το τρίχρονο κοριτσάκι που έπεσε σε πισίνα – Πάλεψε για 12 μέρες

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Τρεις δισεκατομμυριούχοι «τα «ήπιαν» σε φαστφουντάδικο και κέρασαν όλο το μαγαζί - Η έξοδος που έγινε viral

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:36ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν σε όλη την Ελλάδα – Αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες

17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Τεκτονικές αλλαγές στο Μπάκιγχαμ: Μετά την «αποκαθήλωση» του πρίγκιπα Άντριου έρχεται η σειρά του Χάρι και της Μέγκαν - «Ο ήλιος δύει πάνω από το Μοντεσίτο»

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Πέθανε το τρίχρονο κοριτσάκι που έπεσε σε πισίνα – Πάλεψε για 12 μέρες

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Η μεγάλη επιστροφή των λύκων: Πόσοι υπάρχουν, οι πραγματικοί κι οι «παρεξηγημένοι» κίνδυνοι και το πρώτο «υβρίδιο» - Ειδικός εξηγεί

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για τον εκπαιδευτικό στη Ζάκυνθο: «Με ενόχλησε το ξεντύσιμό του» - Η ερώτηση για τον Χριστόδουλο που τον έβγαλε εκτός εαυτού

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Η κατάρα των όπλων στην Κρήτη: Έριχνε μπαλωθιές και πέτυχε άνθρωπο τέσσερα χιλιόμετρα μακριά

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Τρεις δισεκατομμυριούχοι «τα «ήπιαν» σε φαστφουντάδικο και κέρασαν όλο το μαγαζί - Η έξοδος που έγινε viral

10:15ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Πότε θα έχουμε βροχές στην Αττική - Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου – Μεταφέρονται στην Αθήνα για αποκατάσταση

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Ήπιο φθινόπωρο, αλλά πιθανή ψυχρή «έκπληξη» στην αρχή του χειμώνα για την Ευρώπη και την Ελλάδα

11:48ΕΛΛΑΔΑ

«Θέλω να έρθεις να τα βρούμε από κοντά και όλα καλά»: Τα μηνύματα που έστειλαν οι δράστες στον 13χρονο μετά τον ξυλοδαρμό στο Μοσχάτο - Αποκάλυψη Newsbomb.gr

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια Τζιούφρε: Πώς το «κορίτσι της διπλανής πόρτας» έδιωξε τον πρίγκιπα Άντριου από το παλάτι

07:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ποια στοιχεία οδηγούν στο τέλος του θρίλερ της διπλής δολοφονίας

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Απειλούμενος μικροσκοπικός πίθηκος στη βαλίτσα λαθρεμπόρου - Συγκινητικά πλάνα από τη διάσωσή του στο αεροδρόμιο της Βομβάης

09:02ΚΟΣΜΟΣ

«Πλημμύρισε» λείψανα η έρημος της Νεβάδα - Πάνω από 300 ανθρώπινα απομεινάρια σκορπισμένα στην άμμο

07:57ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Αναταραχή μετά την απόφαση για το κλείσιμο 204 καταστημάτων – Ερωτήματα για την επόμενη μέρα των εργαζομένων

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Επιμένει ο «ανοιξιάτικος» καιρός – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένας ρωσικός πύραυλος οδήγησε στην έξοδο του Τραμπ από συμφωνία για τα πυρηνικά - «Χρησιμοποιείται στην Ουκρανία», ανακοίνωσε το Κίεβο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ