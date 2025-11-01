Η Ελληνίδα πρίμα μπαλαρίνα που θα χορέψει στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου

Έπειτα από εντατικές προετοιμασίες και πολλές αναβολές, το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (GEM), αφιερωμένο στον φαραωνικό πολιτισμό, εγκαινιάζεται σήμερα, 1 Νοεμβρίου με λαμπρότητα στο Κάιρο, στο πλαίσιο μιας πολυδιαφημισμένης εκδήλωσης με στόχο να προβληθούν τα επιτεύγματα της χώρας και να τονωθεί ο τουρισμός.

Η περιοχή γύρω από το μουσείο, που βρίσκεται κοντά στις πυραμίδες της Γκίζας, έχει αποκλειστεί από το πρωί ενόψει της τελετής των εγκαινίων, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 19:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Περίπου 80 επίσημες αντιπροσωπείες αναμένονται για την τελετή, από τις οποίες «40 θα έχουν επικεφαλής βασιλείς, πρίγκιπες, αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων», ανάμεσά τους και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών.

Το εμβληματικό μουσείο, που ήδη λειτουργεί ως ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά κέντρα του κόσμου, ετοιμάζεται να υποδεχθεί μια βραδιά τελετουργική, γεμάτη φως, μουσική και κίνηση. Ανάμεσα στις φωνές και τις σκιές, ο ρυθμός μιας Ελληνίδας θα δώσει σάρκα στην έννοια της μνήμης: η Αντιγόνη Τσιούλη, πρίμα μπαλαρίνα της Εθνικής Όπερας του Καΐρου, θα εκτελέσει μαζί με άλλους εννιά χορευτές μια χορογραφία αφιερωμένη στη γέννηση, τη μεταμόρφωση και τη διαχρονία του αιγυπτιακού πολιτισμού.

«Η αυριανή μας παρουσία στα εγκαίνια του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου της Αιγύπτου είναι για όλους μας μια συγκινητική και τιμητική στιγμή», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ελληνίδα μπαλαρίνα, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή. «Η χορογραφία έχει σχεδιαστεί ειδικά για την περίσταση και αντλεί έμπνευση από τον αρχαίο αιγυπτιακό συμβολισμό, τη γεωμετρία των κινήσεων και τη βαθιά σχέση του σώματος με την τελετουργία», τονίζει η Αντιγόνη Τσιούλη, η οποία έχει κατορθώσει να κερδίσει όχι απλώς μία θέση στην Όπερα του Καΐρου, αλλά και στις καρδιές του φιλότεχνου αιγυπτιακού κοινού.

Η Αντιγόνη Τσιούλη / ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από την Ελλάδα στο Κάιρο: Η πορεία μιας πρίμα μπαλαρίνας

Η Αντιγόνη Τσιούλη ζει και εργάζεται στο Κάιρο εδώ και δώδεκα χρόνια. Το ταξίδι της ξεκίνησε από την Ελλάδα με μια βαλίτσα γεμάτη πουέντ, επιμονή και ατέλειωτες ώρες δουλειάς - και σήμερα έχει φτάσει στην κορυφή του αιγυπτιακού μπαλέτου.

«Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι στο Κάιρο και που τα τελευταία δώδεκα χρόνια εργάζομαι στο Μπαλέτο της Εθνικής Όπερας του Καΐρου, όπου πλέον κατέχω τη θέση της πρίμα μπαλαρίνας», λέει.

Η διαδρομή της δεν υπήρξε εύκολη, αλλά, όπως περιγράφει, «άρχισε ως μέλος της ομάδας χορού, με καθημερινή αφοσίωση, εξάσκηση και συμμετοχή σε ποικίλες παραγωγές». Αυτή η αδιάκοπη πορεία τής χάρισε επαγγελματική εξέλιξη, συνεργασίες με σπουδαίους δασκάλους και τη δυνατότητα να εκπροσωπήσει την τέχνη του χορού σε διεθνές επίπεδο.

Η Αντιγόνη Τσιούλη / Facebook

Ένας από τους σημαντικούς σταθμούς της ήταν η πρόσφατη συμμετοχή της στην παραγωγή «La Fille du Pharaon» στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν - μια εμπειρία που, όπως λέει, «υπήρξε πολύτιμη όχι μόνο χορευτικά, αλλά και πολιτισμικά, γιατί μας έδωσε την ευκαιρία να αναδείξουμε τον ρόλο μας ως πρέσβεις της τέχνης του χορού».

Για εκείνη, η ουσία της τέχνης παραμένει σταθερή: «Ο χορός πρέπει να μεταφέρει συναίσθημα, να επικοινωνεί πολιτισμό και να δημιουργεί γέφυρες - τόσο ανάμεσα σε διαφορετικά κοινά όσο και ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν».

Η τελετουργία του φωτός και της σιωπής

Η σημερινή συμμετοχή της στη χορογραφία στα εγκαίνια του Grand Egyptian Museum δεν είναι απλώς μία ακόμα συμμετοχή σε παράσταση - είναι μια τελετουργία φωτός και σκιάς, όπου ο ρυθμός συνομιλεί με την αρχιτεκτονική και το σώμα με τον χρόνο.

«Τα χορευτικά κομμάτια που θα παρουσιάσουμε συνδυάζουν στοιχεία παραδοσιακών αιγυπτιακών κινήσεων με σύγχρονες χορογραφικές γραμμές», εξηγεί. «Θέλουμε οι κινήσεις μας να αφηγηθούν την πορεία του αιγυπτιακού πολιτισμού μέσα στον χρόνο - όχι μέσα από λόγια, αλλά μέσα από τον ρυθμό, την επανάληψη, τις στάσεις που φέρουν κάτι από την ακινησία των αγαλμάτων και την εσωτερική ένταση των μύθων».

Η παράσταση θα πλαισιωθεί από ζωντανή ορχήστρα, πομπή με δάδες και οπτικοακουστικές προβολές πάνω στη νέα πρόσοψη του μουσείου, δημιουργώντας μια μυσταγωγική ατμόσφαιρα. «Όλος αυτός ο διάλογος φωτός, κίνησης και ήχου κάνει τον χώρο να ζωντανεύει γύρω μας», λέει η Αντιγόνη Τσιούλη.

Η Αντιγόνη Τσιούλη / ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο χορός ως γέφυρα πολιτισμών

Σε μια εποχή που η τέχνη συχνά περιορίζεται στο εντυπωσιακό, η καταξιωμένη μπαλαρίνα υπενθυμίζει ότι ο χορός είναι πρωτίστως πράξη επικοινωνίας. Μέσα από τη δουλειά της στην Όπερα του Καΐρου, έχει καταφέρει να αναδείξει τη βαθύτερη πνευματικότητα της κίνησης - τη σύνδεση του ανθρώπου με τη μνήμη, με την κοινότητα, με τον χώρο.

Η παρουσία της στα εγκαίνια του Grand Egyptian Museum είναι, με έναν τρόπο, η συμπύκνωση όλης της πορείας της: από την Ελλάδα του φωτός στην Αίγυπτο των συμβόλων, από το προσωπικό ταξίδι στην παγκόσμια σκηνή.

«Ο στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια εμπειρία που δεν είναι απλώς χορευτική. Θέλουμε το κοινό να αισθανθεί ότι συνδέεται για λίγο με την ιστορία της Αιγύπτου∙ ότι μέσα από τις κινήσεις μας αναδύεται ένα κομμάτι της πολιτιστικής μνήμης της χώρας, παρουσιασμένο με έναν σύγχρονο, δυναμικό τρόπο», υπογραμμίζει η ίδια.

Η τέχνη ως πράξη μνήμης

Στους διαδρόμους του νέου μουσείου, δίπλα στα αγάλματα και τα αντικείμενα που άντεξαν χιλιετίες, η Ελληνίδα μπαλαρίνα θα προσθέσει τη δική της, άυλη προσφορά: την κίνηση. Μια στιγμή που θα χαθεί αμέσως, αλλά θα έχει καταφέρει να αγγίξει το αμετάβλητο.

«Είμαι ευγνώμων για κάθε ευκαιρία που μου δίνεται να εκπροσωπώ το μπαλέτο εδώ, στο Κάιρο, και ανυπομονώ για τις νέες προκλήσεις που έρχονται», λέει η Αντιγόνη Τσιούλη με εκείνο το βλέμμα που συνδυάζει τη δύναμη της πειθαρχίας με τη γαλήνη της δημιουργίας.

Σήμερα, όταν τα φώτα του Grand Egyptian Museum ανάψουν και οι πρώτοι ήχοι γεμίσουν τον αέρα, ο χορός της δεν θα είναι απλώς παράσταση. Θα είναι μια πράξη μνήμης, ένα προσκύνημα στο διαχρονικό κάλλος, στην αιωνιότητα.

