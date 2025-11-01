Πένθος για τον θρυλικό αστροναύτη Buzz Aldrin - Πέθανε η σύζυγός του Anca Faur

Η 66χρονη χημικός μηχανικός πάλεψε γενναία με επιθετικό καρκίνο - Το ζευγάρι είχε παντρευτεί μόλις το 2023, ανήμερα των γενεθλίων του θρύλου της NASA

Πένθος για τον θρυλικό αστροναύτη Buzz Aldrin - Πέθανε η σύζυγός του Anca Faur

Ο αστροναύτης του Apollo 11, Buzz Aldrin και η σύζυγός του Anca Faur

Η Anca Faur, σύζυγος του θρυλικού αστροναύτη Buzz Aldrin, έφυγε από τη ζωή την Τρίτη σε ηλικία 66 ετών, έπειτα από μάχη με μια σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου. Άφησε την τελευταία της πνοή ήρεμα, έχοντας στο πλευρό της τον Aldrin και τον γιο της, Vlad Ghenciu, σύμφωνα με επίσημη δήλωση της οικογένειας.

Η είδηση προκάλεσε σοκ, καθώς η υγεία της κ. Faur επιδεινώθηκε ραγδαία τις τελευταίες ημέρες, παρότι πάλευε «γενναία» με τη σπάνια ασθένεια για αρκετό καιρό, όπως επιβεβαίωσε ο στενός οικογενειακός φίλος, Bobby Charles. Ο ίδιος δήλωσε πως ο 95χρονος Aldrin παραμένει «συντετριμμένος» από την απώλεια.

«Βρήκα τον έρωτα της ζωής μου»

Η Anca Faur, χημικός μηχανικός και Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της εταιρείας Buzz Aldrin Ventures, είχε παντρευτεί τον αστροναύτη το 2023, ανήμερα των 93ων γενεθλίων του. Ο γάμος τους, που έγινε σε στενό κύκλο, επισφράγισε μια σχέση που ξεκίνησε το 2017.

Σε δήλωση που αναρτήθηκε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Buzz Aldrin, ο δεύτερος άνθρωπος που πάτησε στο φεγγάρι, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη: «Είμαι τόσο τυχερός που βρήκα και παντρεύτηκα τον έρωτα της ζωής μου. Έφερνε χαρά σε ό,τι κάναμε μαζί. Θα μου λείψει αφάνταστα».

Ο Aldrin, ο γηραιότερος εν ζωή αστροναύτης και το τελευταίο εν ζωή μέλος της αποστολής Apollo 11, είχε επαινέσει τη σύζυγό του λίγο μετά τον γάμο τους, λέγοντας: «Όταν συνάντησα την Anca, αναγνώρισα αμέσως ότι ήταν μια γυναίκα που είχε το πλήρες πακέτο του Μάγου του Οζ: Μυαλό, Καρδιά, Κουράγιο».

Επιτυχημένη επιστήμονας

Η Anca Faur δεν ήταν απλώς η σύζυγος ενός θρύλου. Ήταν μια διακεκριμένη επιστήμονας, κάτοχος διδακτορικού στη χημική μηχανική από το Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ. Εκτός από τον ρόλο της στην εταιρεία του συζύγου της, υπηρέτησε ως ταμίας του California Hydrogen Business Council, προωθώντας ενεργά την πρόοδο στις βιώσιμες τεχνολογίες υδρογόνου μέχρι την σοβαρή επιδείνωση της υγείας της.

*Με πληροφορίες από newsweek

