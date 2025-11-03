Μυστηριώδης τραυματισμός για τον Μπιλ Κλίντον: Εμφανίστηκε με επίδεσμο στη μύτη σε δημόσια εκδήλωση

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ εθεάθη τον Αύγουστο σε αεροδρόμιο με φορητό απινιδωτή

Newsbomb

Μυστηριώδης τραυματισμός για τον Μπιλ Κλίντον: Εμφανίστηκε με επίδεσμο στη μύτη σε δημόσια εκδήλωση

Ο Μπιλ Κλίντον αγκαλιάζει την κόρη του Τσέλσι στον τερματισμό του Μαραθωνίου της Νέας Υόρκης, στις 2 Νοεμβρίου 2025. 

AP/Angelina Katsanis
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο 79χρονος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον παρουσιάστηκε στον τερματισμό του Μαραθωνίου της Νέας Υόρκης την Κυριακή (02/110 με έναν επίδεσμο στη μύτη του.

Η μύτη του 79χρονου, καλυμμένη με επίδεσμο, ήταν σαφώς ορατή σε δύο φωτογραφίες που τον έδειχναν να αγκαλιάζει στον τερματισμό του Μαραθωνίου την κόρη του, Τσέλσι, η οποία είχε συμμετάσχει στον αγώνα.

Ο Κλίντον συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Χίλαρι.

Δεν ήταν αμέσως σαφές γιατί ο πρώην πρόεδρος χρειαζόταν τον επίδεσμο, αλλά η πορεία της υγείας του έχει συγκεντρώσει την προσοχή του κοινού όλα αυτά τα χρόνια, με προβλήματα υγείας που χρονολογούνται από δύο δεκαετίες πριν, σύμφωνα με το Fox News.

Βεβαρυμένο ιατρικό ιστορικό

Το 2004, ο πρώην πρόεδρος υποβλήθηκε σε επιτυχημένη τετραπλή επέμβαση bypass, αφού οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε σχεδόν 100% απόφραξη σε μερικές από τις αρτηρίες του. Την εποχή εκείνη, το ABC News ανέφερε ότι οι γιατροί δήλωσαν ότι ο Κλίντον απέφυγε «παρά τρίχα» μια σοβαρή καρδιακή προσβολή.

Την επόμενη χρονιά, το 2005, υπέστη σοβαρό πρόβλημα στα πνευμόνια του, προσθέτοντας ένα ακόμη σοβαρό επεισόδιο στο ιατρικό του ιστορικό.

Η υγεία του Κλίντον συνέχισε να παρακολουθείται τα επόμενα χρόνια. Το 2021, ο πρώην πρόεδρος νοσηλεύτηκε για λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος που εξαπλώθηκε στην κυκλοφορία του αίματος.

Ανάρρωσε έπειτα από αρκετές ημέρες θεραπείας και αργότερα εξήλθε από το νοσοκομείο σε καλή κατάσταση.

Το 2022, αντιμετώπισε ένα άλλο πρόβλημα υγείας όταν προσβλήθηκε από COVID-19. Η λοίμωξη περιγράφηκε ως ήπια, αλλά εντούτοις ανανέωσε τις ανησυχίες για τη γενική κατάσταση της υγείας του, δεδομένου του ιστορικού καρδιακών προβλημάτων που έχει.

Πιο πρόσφατα, τον Αύγουστο του 2025, ο Κλίντον εθεάθη να φεύγει από ένα αεροδρόμιο συνοδευόμενος από άτομα που μετέφεραν κάτι που έμοιαζε με ιατρική συσκευή, σύμφωνα με πληροφορίες έναν απινιδωτή, προκαλώντας νέες ανησυχίες για την υγεία του.

Φωτογραφίες έδειχναν κάποιον να περπατάει δίπλα στον Μπιλ και την Χίλαρι Κλίντον, μεταφέροντας τη συσκευή καθώς το ζευγάρι έβγαινε από το αεροδρόμιο.

Οι εικόνες της Κυριακής έδειχναν τον πρώην πρόεδρο σε καλή διάθεση καθώς αγκάλιαζε την κόρη του στη γραμμή τερματισμού και την επευφημούσε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:00ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τέσσερις τραυματίες σε εκτροχιασμό τρένου λόγω κατολίσθησης του εδάφους

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Εάν η Ρώμη συνεχίσει να υποστηρίζει το Κίεβο, θα καταρρεύσει ολοκληρωτικά»

16:49ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Γυναίκα πυροβόλησε μαϊμού για να προστατέψει τα παιδιά της - «Έκανα ό,τι θα έκανε κάθε άλλη μητέρα»

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Justin Baldoni - Blake Lively: Οριστικό τέλος στην αγωγή 400 εκατ. ευρώ κατά της ηθοποιού

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανής μανία ελεφάντων: Έσπασαν τα πόδια υλοτόμου και επέστρεψαν τη νύχτα να τον σκοτώσουν

16:48ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Ο Τι Τζέι Σορτς παρακολουθεί τένις στο Telekom Center Athens

16:38ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Συγκλονιστική κατάθεση γνωστής ηθοποιού: «Ο κατηγορούμενος βίαζε την αδελφή μου, ήταν άνθρωπος της εμπιστοσύνης μας»

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν αυτοκίνητο γιατρού όσο εκείνος βρισκόταν σε εφημερία στο νοσοκομείο

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Mariah Carey: Κήρυξε επίσημα την έναρξη των Χριστουγέννων με το νέο βίντεο “It’s Time”

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Τυφώνας Melissa: Πακέτο 21,5 εκατ. ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια από ΕΕ σε Βενεζουέλα, Αϊτή και Καραϊβική

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Stop στο «Όραμα» των 2 τρισ. δολαρίων της Σαουδικής Αραβίας - Ξοδεύτηκαν πάρα πολλά εν μέσω πτώσης των τιμών του πετρελαίου

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Μυστηριώδης τραυματισμός για τον Μπιλ Κλίντον: Εμφανίστηκε με επίδεσμο στη μύτη σε δημόσια εκδήλωση

16:16LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Γενέθλια για τον γιο του, Αναστάση - Στιγμιότυπα από το πάρτυ

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Ήρθε για το μνημόσυνο του πατέρα της και την "έφαγαν"», λέει σπαράζοντας η μητέρα της 57χρονης

16:11LIFESTYLE

Open: Δυναμική άνοδος ενημέρωσης και τον Οκτώβριο - Τα νούμερα τηλεθέασης

16:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Να σταματήσουμε να πυροβολούμε τα πόδια μας χωρίς λόγο - Τι είπε για Τσίπρα, Συνέδριο και εσωκομματικά

16:02LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου για το προσωπικό της «θαύμα»: «Το λέω και ανατριχιάζω»

15:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Ο Τζούμχουρ έγραψε ιστορία στο Telekom Center Athens

15:42ΚΑΙΡΟΣ

Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας ενόψει της επιδείνωσης του καιρού με βροχές και καταιγίδες

15:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα για 50.000 θέσεις εργασίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:38ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Συγκλονιστική κατάθεση γνωστής ηθοποιού: «Ο κατηγορούμενος βίαζε την αδελφή μου, ήταν άνθρωπος της εμπιστοσύνης μας»

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή λίμνη «κυκλώνει» την Ελλάδα - Οι 7 περιοχές που περιμένουν μεγάλα ύψη βροχής

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Με κομάντος ακροβολισμένους σε ταράτσες η κηδεία του Φανούρη Καργάκη στα Βορίζια - Μόνο η οικογένεια στο αποκλεισμένο χωριό - Αποστολή και απευθείας εικόνα Newsbomb.gr

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Όπου δεν υπάρχει παιδεία, μιλάνε οι σφαίρες»: Συγκλονίζει 90χρονη θύμα bullying κι η ίδια από… παιδιά

15:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μακελειό στα Βορίζια: Τρία αδέλφια, την καραμπίνα, το πιστόλι και το καλάσνικοφ του φονικού, αναζητά η ΕΛ.ΑΣ.

10:12LIFESTYLE

Κίλι Σφακιανάκη: Η ζωή στο πλάι του Νότη - Η γνωριμία στην Κω και το πρόβλημα υγείας

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Stop στο «Όραμα» των 2 τρισ. δολαρίων της Σαουδικής Αραβίας - Ξοδεύτηκαν πάρα πολλά εν μέσω πτώσης των τιμών του πετρελαίου

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Για ένα σπίτι αναζωπυρώθηκε η παλαιά βεντέτα με απολογισμό 2 νεκρούς και 4 σοβαρά τραυματίες

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός και θεατρικός παραγωγός Τάκης Μπαγιάτης

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Αυτή είναι η 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, θύμα των πυροβολισμών

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Αμπντουλμαλίκ αλ Χούθι: Ποιος είναι ο νέος «υπ' αριθμόν ένα εχθρός» του Ισραήλ - Ο πολέμαρχος της Υεμένης που κρύβεται στις σπηλιές και δηλώνει απόγονος του Μωάμεθ

12:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Αναρτήθηκαν στο myCAR τα ειδοποιητήρια - Τι θα πληρώσουμε φέτος

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανής μανία ελεφάντων: Έσπασαν τα πόδια υλοτόμου και επέστρεψαν τη νύχτα να τον σκοτώσουν

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη - Πέθανε η σύζυγός του Κίλι

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Ρώμη: Κατέρρευσε ο Πύργος των Κόμηδων - Δείτε το βίντεο

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Έρχονται βροχές και καταιγίδες στην Αττική

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Ουίλιαμ - Κέιτ: Έκαναν πάρτι για το προσωπικό που τους βοήθησε να εγκαταλείψουν νωρίς το «καταραμένο» σπίτι - Τους έφερε μόνο δυστυχία

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς ξεκίνησε το μακελειό στα Βορίζια - Η παλιά βεντέτα και η «συμφωνία» που δεν τηρήθηκε

08:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το συρτάκι, το «δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα» και τα πηγαδάκια - Το πρώτο διήμερο της νέας πρέσβη στην Ελλάδα

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Παλάου: Εξαφανίστηκαν οι αρουραίοι και αναγεννήθηκαν σπάνια πουλιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ