Μυστηριώδης τραυματισμός για τον Μπιλ Κλίντον: Εμφανίστηκε με επίδεσμο στη μύτη σε δημόσια εκδήλωση

Ο Μπιλ Κλίντον αγκαλιάζει την κόρη του Τσέλσι στον τερματισμό του Μαραθωνίου της Νέας Υόρκης, στις 2 Νοεμβρίου 2025.

Ο 79χρονος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον παρουσιάστηκε στον τερματισμό του Μαραθωνίου της Νέας Υόρκης την Κυριακή (02/110 με έναν επίδεσμο στη μύτη του.

Η μύτη του 79χρονου, καλυμμένη με επίδεσμο, ήταν σαφώς ορατή σε δύο φωτογραφίες που τον έδειχναν να αγκαλιάζει στον τερματισμό του Μαραθωνίου την κόρη του, Τσέλσι, η οποία είχε συμμετάσχει στον αγώνα.

Ο Κλίντον συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Χίλαρι.

Δεν ήταν αμέσως σαφές γιατί ο πρώην πρόεδρος χρειαζόταν τον επίδεσμο, αλλά η πορεία της υγείας του έχει συγκεντρώσει την προσοχή του κοινού όλα αυτά τα χρόνια, με προβλήματα υγείας που χρονολογούνται από δύο δεκαετίες πριν, σύμφωνα με το Fox News.

Bill Clinton spotted with a massive bandage on his face. pic.twitter.com/fweOLqzy8u — Daily Mail (@DailyMail) November 3, 2025

Βεβαρυμένο ιατρικό ιστορικό

Το 2004, ο πρώην πρόεδρος υποβλήθηκε σε επιτυχημένη τετραπλή επέμβαση bypass, αφού οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε σχεδόν 100% απόφραξη σε μερικές από τις αρτηρίες του. Την εποχή εκείνη, το ABC News ανέφερε ότι οι γιατροί δήλωσαν ότι ο Κλίντον απέφυγε «παρά τρίχα» μια σοβαρή καρδιακή προσβολή.

Την επόμενη χρονιά, το 2005, υπέστη σοβαρό πρόβλημα στα πνευμόνια του, προσθέτοντας ένα ακόμη σοβαρό επεισόδιο στο ιατρικό του ιστορικό.

Η υγεία του Κλίντον συνέχισε να παρακολουθείται τα επόμενα χρόνια. Το 2021, ο πρώην πρόεδρος νοσηλεύτηκε για λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος που εξαπλώθηκε στην κυκλοφορία του αίματος.

Ανάρρωσε έπειτα από αρκετές ημέρες θεραπείας και αργότερα εξήλθε από το νοσοκομείο σε καλή κατάσταση.

Το 2022, αντιμετώπισε ένα άλλο πρόβλημα υγείας όταν προσβλήθηκε από COVID-19. Η λοίμωξη περιγράφηκε ως ήπια, αλλά εντούτοις ανανέωσε τις ανησυχίες για τη γενική κατάσταση της υγείας του, δεδομένου του ιστορικού καρδιακών προβλημάτων που έχει.

Πιο πρόσφατα, τον Αύγουστο του 2025, ο Κλίντον εθεάθη να φεύγει από ένα αεροδρόμιο συνοδευόμενος από άτομα που μετέφεραν κάτι που έμοιαζε με ιατρική συσκευή, σύμφωνα με πληροφορίες έναν απινιδωτή, προκαλώντας νέες ανησυχίες για την υγεία του.

Bill Clinton seen with defibrillator at Hamptons airport — sparking new concerns over ex-prez’s health https://t.co/s0yVVPce3S pic.twitter.com/wjDNmAeRi5 — New York Post (@nypost) August 29, 2025

Φωτογραφίες έδειχναν κάποιον να περπατάει δίπλα στον Μπιλ και την Χίλαρι Κλίντον, μεταφέροντας τη συσκευή καθώς το ζευγάρι έβγαινε από το αεροδρόμιο.

Οι εικόνες της Κυριακής έδειχναν τον πρώην πρόεδρο σε καλή διάθεση καθώς αγκάλιαζε την κόρη του στη γραμμή τερματισμού και την επευφημούσε.

