Φλόριντα: Σκότωσε την έγκυο έφηβη φίλη του γιατί αρνήθηκε να κάνει άμβλωση

Ο 23χρονος πυροβόλησε και σκότωσε την 18χρονη φίλη του αφού του έστειλε τα αποτελέσματα δύο θετικών τεστ εγκυμοσύνης

Newsbomb

Φλόριντα: Σκότωσε την έγκυο έφηβη φίλη του γιατί αρνήθηκε να κάνει άμβλωση
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας ψυχωτικός, διπρόσωπος άνδρας από τη Φλόριντα σκότωσε την έγκυο έφηβη φίλη του και το αγέννητο παιδί της, αφού εκείνη αρνήθηκε να κάνει άμβλωση — και τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή.

Ο 23χρονος Ντόνοβαν Φέισον καταδικάστηκε την περασμένη εβδομάδα για τη δολοφονία της 18χρονης Κέιλιν Φιένγκο, η οποία βρέθηκε νεκρή από πυροβολισμό στο αυτοκίνητό της δίπλα σε μια εικόνα υπέρηχου τον Νοέμβριο του 2022, αφού του έστειλε τα αποτελέσματα δύο θετικών τεστ εγκυμοσύνης — στα οποία εκείνος απάντησε με το μήνυμα «Άμβλωση!!!».

«Εξερράγη» και ένιωσε «θυμό και πίεση» επειδή ζούσε με μια άλλη γυναίκα που τον υποψιαζόταν για απιστία εκείνη την περίοδο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αστυνομικού Τμήματος του Σάνφορντ.

florida-murder

Η 18χρονη Κέιλιν Φιένγκο βρέθηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της το 2022.

Κaylin Fiengo μέσω Facebook

«Στον τάφο του αδελφού μου, θα την ξεφορτωθώ», έγραψε σε μήνυμα σε έναν φίλο του για την έφηβη, που ήταν ήδη μητέρα ενός μικρού παιδιού, του Έις.

Λίγο μετά την αποστολή του μηνύματος, ο Φέισον παρέσυρε τη Φιένγκο σε μια συνάντηση στο Coastline Park στο Σάνφορντ, βόρεια του Ορλάντο, τη νύχτα που βρέθηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της. Η έφηβη είχε ενημερώσει ένα φιλικό της πρόσωπο πως θα συναντούσε τον Φέισον σε εκείνο το σημείο.

δολοφόνος-φλόριντα

Ο 23χρονος Ντόνοβαν Φέισον καταδικάστηκε για τη δολοφονία της 18χρονης και του αγέννητου παιδιού της.

Office of the State Attorney 18th Judicial Circuit

«Ψυχρή και προμελετημένη» δολοφονία

Κοντά στο πτώμα της Φιένγκο βρέθηκαν ένας κάλυκας σφαίρας και μια εικόνα υπέρηχου, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Η δολοφονία μοιάζει περισσότερο με εκτέλεση», δήλωσε ο εισαγγελέας Stewart Stone, λέγοντας στους ενόρκους ότι «πρέπει να λάβουν υπόψη τη ψυχρή, υπολογισμένη και προμελετημένη φύση αυτής της δολοφονίας».

Οι ένορκοι ψήφισαν με 11-1 υπέρ της πρότασης για την επιβολή της θανατικής ποινής, σύμφωνα με το KALB.

od5xnyqzl5bj7nayzx4ywmeaae.jpg

Στο σημείο του εγκλήματος οι αστυνομικοί βρήκαν τη φωτογραφία ενός υπέρηχου.

Office of the State Attorney 18th Judicial Circuit

Η έγκυος έφηβη βρισκόταν στο τέλος του πρώτου τριμήνου της εγκυμοσύνης της τη στιγμή του φόνου. Η αστυνομία δεν ανέφερε αν ο Φέισον ήταν ο πατέρας του αγέννητου παιδιού, αναφέρει η New York Post.

Ο εισαγγελέας Domenick Leo είπε στους ενόρκους κατά τη διάρκεια των τελικών αγορεύσεων ότι τα τηλεφωνικά μηνύματα αποτελούσαν «σαφή και πειστική απόδειξη».

«Είπε ότι θα το έκανε και μετά το έκανε», είπε ο Leo για τον δολοφόνο, ο οποίος συνελήφθη περίπου 10 μήνες μετά τη δολοφονία. «Η αστυνομία συνέλαβε τον σωστό άνθρωπο».

Η έκδοση της ποινής του έχει προγραμματιστεί για τις 5 Δεκεμβρίου.

*Με πληροφορίες από New York Post

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:28ΕΛΛΑΔΑ

Έπιασε δουλειά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Σήκωσε τα μανίκια της η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα

18:27LIFESTYLE

Το Σόι σου: Πότε θα δούμε το νέο επεισόδιο στον ALPHA

18:25ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: «Ζεστή» υποδοχή σε Βαβρίνκα στο Telekom Center Athens (βίντεο)

18:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Συνάντηση με Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Μακάριο - Τι συζητήθηκε

18:15ΕΛΛΑΔΑ

«Μετακόμιση» εργαζομένων: Η καινοτόμος λύση για απασχόληση όλον τον χρόνο στο Αίγιο

18:15ΥΓΕΙΑ

Έρευνα: Μόλις 3.000 βήματα την ημέρα μπορούν να επιβραδύνουν την εξέλιξη του Αλτσχάιμερ

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στην Ξάνθη: Νεκρός 60χρονος από έκρηξη φούρνου σε συσκευαστήριο

18:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Υπόθεση «Σούντγκρεν»: «Ντροπή σου» - Οργισμένη απάντηση και μήνυση του Βόλου στον Σουηδό

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Το παιδί του "Φ" είχε μαχαιρώσει το παιδί του "Κ"», είπε ο «μεσίτης του σασμού»

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρρευση του Πύργου των Κόμηδων στη Ρώμη: Εργάτης παραμένει εγκλωβισμένος κάτω από τα ερείπια - Βίντεο

17:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταρρίπτεται πλήρως το αφήγημα της αντιπολίτευσης περί παρεμβάσεων

17:57ΕΛΛΑΔΑ

«Παγιδευμένη» στους καπνούς η Λαμία: Απόκοσμες εικόνες σε Άγιο Λουκά και Προφήτη Ηλία

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στο CBS: «Οι μέρες του Μαδούρο είναι μετρημένες»

17:51ΠΟΛΤΟΣ

Το Far West στην Κρήτη

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Όρκες «δολοφόνοι» επιβεβαίωνουν τη φήμη τους - Σκοτώνουν λευκό καρχαρία γυρίζοντάς τον ανάποδα

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αυτός ήταν ο 39χρονος που δολοφονήθηκε στα Βορίζια

17:45ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Career-high κι ελπίδες για το Australian Open κέρδισε ο Σακελλαρίδης

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Σκότωσε την έγκυο έφηβη φίλη του γιατί αρνήθηκε να κάνει άμβλωση - Αντιμέτωπος με θανατική ποινή ο δράστης

17:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αλλάζω θέρμανση»: Αυξήθηκε ο προϋπολογισμός, μέχρι τέλος Απριλίου η εξαργύρωση των επιταγών

17:40LIFESTYLE

Anthony Hopkins: Η σύζυγός του λέει ότι έχει αυτισμό λόγω της εμμονής του με τους αριθμούς - Τι απαντά ο ίδιος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς για έκτακτο δελτίο επιδείνωσης: Σε ποιες τρεις περιοχές αναμένονται βροχοπτώσεις

17:57ΕΛΛΑΔΑ

«Παγιδευμένη» στους καπνούς η Λαμία: Απόκοσμες εικόνες σε Άγιο Λουκά και Προφήτη Ηλία

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Δεχτήκαμε απειλές σήμερα, είπαν ότι θα μας εκτελέσουν όλους», λέει ο αδελφός της 56χρονης

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αυτός ήταν ο 39χρονος που δολοφονήθηκε στα Βορίζια

16:38ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Συγκλονιστική κατάθεση γνωστής ηθοποιού: «Ο κατηγορούμενος βίαζε την αδελφή μου, ήταν άνθρωπος της εμπιστοσύνης μας»

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή λίμνη «κυκλώνει» την Ελλάδα - Οι 7 περιοχές που περιμένουν μεγάλα ύψη βροχής

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Stop στο «Όραμα» των 2 τρισ. δολαρίων της Σαουδικής Αραβίας - Ξοδεύτηκαν πάρα πολλά εν μέσω πτώσης των τιμών του πετρελαίου

10:12LIFESTYLE

Κίλι Σφακιανάκη: Η ζωή στο πλάι του Νότη - Η γνωριμία στην Κω και το πρόβλημα υγείας

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Το παιδί του "Φ" είχε μαχαιρώσει το παιδί του "Κ"», είπε ο «μεσίτης του σασμού»

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Με κομάντος ακροβολισμένους σε ταράτσες η κηδεία του Φανούρη Καργάκη στα Βορίζια - Μόνο η οικογένεια στο αποκλεισμένο χωριό - Αποστολή και απευθείας εικόνα Newsbomb.gr

15:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μακελειό στα Βορίζια: Τρία αδέλφια, την καραμπίνα, το πιστόλι και το καλάσνικοφ του φονικού, αναζητά η ΕΛ.ΑΣ.

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στην Ξάνθη: Νεκρός 60χρονος από έκρηξη φούρνου σε συσκευαστήριο

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Όρκες «δολοφόνοι» επιβεβαίωνουν τη φήμη τους - Σκοτώνουν λευκό καρχαρία γυρίζοντάς τον ανάποδα

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Ρώμη: Κατέρρευσε ο Πύργος των Κόμηδων - Δείτε το βίντεο

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός και θεατρικός παραγωγός Τάκης Μπαγιάτης

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην παρουσιάστρια συνελήφθη για τη δολοφονία της 80χρονης μητέρας της - Βρέθηκε με πολλαπλές μαχαιριές

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Αυτή είναι η 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, θύμα των πυροβολισμών

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Εάν η Ρώμη συνεχίσει να υποστηρίζει το Κίεβο, θα καταρρεύσει ολοκληρωτικά»

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Πότε κλείνει η πλατφόρμα - Τι θα γίνει εάν δεν εκδώσετε

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Όπου δεν υπάρχει παιδεία, μιλάνε οι σφαίρες»: Συγκλονίζει 90χρονη θύμα bullying κι η ίδια από… παιδιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ