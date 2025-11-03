Φλόριντα: Σκότωσε την έγκυο έφηβη φίλη του γιατί αρνήθηκε να κάνει άμβλωση

Ένας ψυχωτικός, διπρόσωπος άνδρας από τη Φλόριντα σκότωσε την έγκυο έφηβη φίλη του και το αγέννητο παιδί της, αφού εκείνη αρνήθηκε να κάνει άμβλωση — και τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή.

Ο 23χρονος Ντόνοβαν Φέισον καταδικάστηκε την περασμένη εβδομάδα για τη δολοφονία της 18χρονης Κέιλιν Φιένγκο, η οποία βρέθηκε νεκρή από πυροβολισμό στο αυτοκίνητό της δίπλα σε μια εικόνα υπέρηχου τον Νοέμβριο του 2022, αφού του έστειλε τα αποτελέσματα δύο θετικών τεστ εγκυμοσύνης — στα οποία εκείνος απάντησε με το μήνυμα «Άμβλωση!!!».

«Εξερράγη» και ένιωσε «θυμό και πίεση» επειδή ζούσε με μια άλλη γυναίκα που τον υποψιαζόταν για απιστία εκείνη την περίοδο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αστυνομικού Τμήματος του Σάνφορντ.

Η 18χρονη Κέιλιν Φιένγκο βρέθηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της το 2022. Κaylin Fiengo μέσω Facebook

«Στον τάφο του αδελφού μου, θα την ξεφορτωθώ», έγραψε σε μήνυμα σε έναν φίλο του για την έφηβη, που ήταν ήδη μητέρα ενός μικρού παιδιού, του Έις.

Λίγο μετά την αποστολή του μηνύματος, ο Φέισον παρέσυρε τη Φιένγκο σε μια συνάντηση στο Coastline Park στο Σάνφορντ, βόρεια του Ορλάντο, τη νύχτα που βρέθηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της. Η έφηβη είχε ενημερώσει ένα φιλικό της πρόσωπο πως θα συναντούσε τον Φέισον σε εκείνο το σημείο.

Ο 23χρονος Ντόνοβαν Φέισον καταδικάστηκε για τη δολοφονία της 18χρονης και του αγέννητου παιδιού της. Office of the State Attorney 18th Judicial Circuit

«Ψυχρή και προμελετημένη» δολοφονία

Κοντά στο πτώμα της Φιένγκο βρέθηκαν ένας κάλυκας σφαίρας και μια εικόνα υπέρηχου, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Η δολοφονία μοιάζει περισσότερο με εκτέλεση», δήλωσε ο εισαγγελέας Stewart Stone, λέγοντας στους ενόρκους ότι «πρέπει να λάβουν υπόψη τη ψυχρή, υπολογισμένη και προμελετημένη φύση αυτής της δολοφονίας».

Οι ένορκοι ψήφισαν με 11-1 υπέρ της πρότασης για την επιβολή της θανατικής ποινής, σύμφωνα με το KALB.

Στο σημείο του εγκλήματος οι αστυνομικοί βρήκαν τη φωτογραφία ενός υπέρηχου. Office of the State Attorney 18th Judicial Circuit

Η έγκυος έφηβη βρισκόταν στο τέλος του πρώτου τριμήνου της εγκυμοσύνης της τη στιγμή του φόνου. Η αστυνομία δεν ανέφερε αν ο Φέισον ήταν ο πατέρας του αγέννητου παιδιού, αναφέρει η New York Post.

Ο εισαγγελέας Domenick Leo είπε στους ενόρκους κατά τη διάρκεια των τελικών αγορεύσεων ότι τα τηλεφωνικά μηνύματα αποτελούσαν «σαφή και πειστική απόδειξη».

«Είπε ότι θα το έκανε και μετά το έκανε», είπε ο Leo για τον δολοφόνο, ο οποίος συνελήφθη περίπου 10 μήνες μετά τη δολοφονία. «Η αστυνομία συνέλαβε τον σωστό άνθρωπο».

Η έκδοση της ποινής του έχει προγραμματιστεί για τις 5 Δεκεμβρίου.

*Με πληροφορίες από New York Post

