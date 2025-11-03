Το φθινόπωρο στα καλύτερά του: 3+1 παγκόσμιοι προορισμοί για να απολαύσετε την πιο ρομαντική εποχή

Από το κυνήγι των κόκκινων φύλλων στην Ιαπωνία μέχρι τη Σκωτία, τη «χώρα των μεγάλων δέντρων», αυτοί είναι τέσσερις προορισμοί για να ζήσετε στο έπακρο το πολύχρωμο φθινόπωρο.

Το ταξίδι για να θαυμάσει κανείς τα φύλλα στην πιο όμορφη στιγμή τους αποτελεί αμερικανική παράδοση ήδη από τον 19ο αιώνα, όταν οι Henry David Thoreau και Emily Dickinson έγραφαν με ενθουσιασμό για την ομορφιά της εποχής. Περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα, εκατομμύρια ταξιδιώτες διασχίζουν διαδρομές και αυτοκινητόδρομους γεμάτους φύλλα, αναζητώντας ξενώνες, εκδρομές με κάμπινγκ, συλλογή μήλων και πεζοπορίες.

Διασχίζουν το Τέξας, εξερευνούν τις οροσειρές Catskills και Adirondack της Νέας Υόρκης με ποδήλατο και βάρκα, ανεβαίνουν στα Blue Ridge και Rockies της Βόρειας Καρολίνας και, είτε το θέλουν είτε όχι, γεμίζουν τη Βερμόντη με αυτοκίνητα. Και παρόλα αυτά, πολλά τους διαφεύγουν.

Εκπληκτικά χρώματα φθινοπώρου μπορεί να δει κανείς σε δάση σε όλο τον κόσμο, από τα φλογερά φύλλα του σφένδαμου στην Ιαπωνία έως τα χρυσαφένια τοπία που απλώνονται στις λοφώδεις περιοχές της Σκωτίας. Κάθε χώρα προσφέρει μοναδικούς τρόπους στους ταξιδιώτες να θαυμάσουν τα φύλλα και να γιορτάσουν την εποχή στο σύνολό της.

Ακολουθούν τέσσερις προορισμοί ανά τον κόσμο όπου το φθινόπωρο ζωντανεύει με όλα τα χρώματά του.

Κεμπέκ, Καναδάς

Τα ίδια σφενδάμια που φωτίζουν τη Νέα Αγγλία με τα φλογερά τους χρώματα απλώνονται και στο Κεμπέκ. Και οι δύο ακτές του Καναδά προσφέρουν εντυπωσιακές αλλαγές χρωμάτων, αλλά η επαρχία του Κεμπέκ θεωρείται από τις καλύτερες τοποθεσίες για να τις απολαύσετε, είτε αναζητάτε μια απόδραση στην πόλη είτε θέλετε να βυθιστείτε στη φύση.

«Το Κεμπέκ προσφέρει μια φανταστική – και λιγότερο γεμάτη κόσμο – εναλλακτική για τους Αμερικανούς ταξιδιώτες που συνηθίζουν τις παραδοσιακές διαδρομές φθινοπωρινών φύλλων στη Νέα Αγγλία», εξηγεί η Josie Lapke, εκπρόσωπος του Bonjour Quebec, του επίσημου τουριστικού site της επαρχίας. «Με ζωηρά κόκκινα, πορτοκαλί και χρυσά που εκτείνονται από τους Λωραντίους μέχρι τα Eastern Townships».

Στο Parc d'environnement naturel de Sutton, για παράδειγμα, μπορείτε να θαυμάσετε τις κίτρινες και κόκκινες αποχρώσεις του όρους Sutton είτε από το αργό, γραφικό τελεφερίκ, είτε με zipline για τους πιο τολμηρούς. Για μια πιο αστική εμπειρία, το Jacques-Cartier National Park, λίγο έξω από την πόλη του Κεμπέκ, προσφέρει τον καλύτερο συνδυασμό φύσης και πόλης.

Ιαπωνία

Στην Ιαπωνία, η αλλαγή των φύλλων είναι εθνικό γεγονός και ονομάζεται momijigari, ή «κυνήγι των κόκκινων φύλλων», μια αναφορά στα φλογερά χρώματα των σφενδάμων αυτήν την εποχή του χρόνου. Η περίοδος των φθινοπωρινών χρωμάτων στη χώρα διαρκεί από τα μέσα Οκτωβρίου έως τις αρχές Δεκεμβρίου, με μερικά από τα καλύτερα μέρη για να ζήσετε το momijigari να είναι η Κοιλάδα Yoro στην Chiba, κοντά στο Τόκιο, το τοπίο γύρω από τον ναό Tenryu-Ji, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, για την πανέμορφη τοποθεσία του, και η άγρια ομορφιά του Daisetsuzan National Park στη Χοκάιντο. Ο Νοέμβριος θεωρείται η καλύτερη περίοδος για «κυνήγι φύλλων», αν και αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το υψόμετρο.

Το φθινόπωρο είναι επίσης η ιδανική εποχή για άλλη μια ιαπωνική παράδοση: shinrin-yoku, ή «λουτρό στο δάσος» – η πρακτική του mindful περπατήματος στη φύση. Αυτού του είδους η θεραπευτική πεζοπορία είναι ένας από τους πιο μαγευτικούς τρόπους για να απολαύσετε το φθινόπωρο στην Ιαπωνία. Παράλληλα, η εποχή σηματοδοτεί και πληθώρα φεστιβάλ, όπως το Nagasaki Kunchi Festival, που από το 1634 γιορτάζει τη φθινοπωρινή σοδειά με χορό και παραστάσεις.

Νοτιοδυτική Γερμανία

Παρά το όνομά του, το Black Forest National Park στη Γερμανία φιλοξενεί μερικά από τα πιο εντυπωσιακά φθινοπωρινά χρώματα, με φύλλα που παίρνουν ζωντανές πορτοκαλί αποχρώσεις από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με την Liv Boeing από το Γερμανικό Εθνικό Τουριστικό Γραφείο, τα κίτρινα και πορτοκαλί χρώματα της περιοχής της Μαύρης Δρυός απολαμβάνονται καλύτερα με αυτοκίνητο:

«Αν ακολουθήσετε τον δρόμο B500, μπορείτε να δείτε όλα τα φθινοπωρινά χρώματα της περιοχής της Μαύρης Δρυός», είπε η Boeing στο BBC. «Μπορείτε να ξεκινήσετε από το Baden-Baden, που είναι πολύ γνωστό ως λουτρόπολη. Είναι μια όμορφη, παλιά ιστορική πόλη με υπέροχα πεντάστερα ξενοδοχεία.»

Επιπλέον, εδώ έχετε την τέλεια ευκαιρία να εξασκήσετε την γερμανική τέχνη της waldeinsamkeit, ή «μοναξιά στο δάσος» – μια μοναδική εμπειρία που σας επιτρέπει να εκτιμήσετε την ηρεμία και τη γαλήνη της φύσης.

Υψίπεδα της Σκωτίας

Τα Υψίπεδα της Σκωτίας ντύνονται με πλούσιες πορτοκαλί και κόκκινες αποχρώσεις το φθινόπωρο, καθιστώντας την περιοχή μία από τις πιο όμορφες – αλλά συχνά παραγνωρισμένες – τοποθεσίες στην Ευρώπη για φθινοπωρινά χρώματα. Παρόλο που οι καλοκαιρινοί μήνες προσελκύουν πλήθη επισκεπτών λόγω των μεγάλων ημερών φωτός και δημοφιλών φεστιβάλ, όπως το Edinburgh Fringe Festival, πολλοί χάνουν τις δροσερές, κρυστάλλινες φθινοπωρινές μέρες, την υπέροχη φύση και τα ζεστά, φιλόξενα καταλύματα, όπως το Highland Club, πρώην φρούριο και μοναστήρι, ή το RocPool Reserve, που προσφέρει μια πιο μοντέρνα, boutique αίσθηση.

Η εποχή κορυφώνεται από τα τέλη Οκτωβρίου έως τις αρχές Νοεμβρίου, με αμέτρητους τρόπους να απολαύσετε το τοπίο: από τα μονοπάτια πεζοπορίας του Cairngorms National Park, μέχρι τις πάνω από 200.000 στρέμματα του «big tree country» στο Perthshire – ή ακόμη και μια χαλαρή κρουαζιέρα στη Loch Lomond.

