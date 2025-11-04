Αγγλία: Χάρη σε μια αγγελία βρήκε τον πατέρα της αλλά και τα... 11 αδέλφια της

Μία απλή αγγελία στην τελευταία σελίδα μιας εφημερίδας ήταν αρκετή για να αλλάξει τη ζωή μιας Αγγλίδας, αποκαλύπτοντας την ταυτότητα του πατέρα της, τον οποίο δεν είχε συναντήσει ποτέ, καθώς και μια τεράστια, άγνωστη οικογένεια.

Η ιστορία ξεκίνησε όταν η Louise Walters ήταν μόλις 8 ετών και έμαθε ότι ο άνδρας που θεωρούσε πατέρα της δεν ήταν ο βιολογικός της. Η μητέρα της, Angie Ishmael, είχε ζήσει με τον πραγματικό της πατέρα, ονόματι Gary, στο Brighton το 1969. Κατά τη διάρκεια των παιδικών χρόνων της Louise, η μητέρα της τής έλεγε ότι ο βιολογικός της πατέρας ήταν ανεύθυνος, πιθανώς στη φυλακή ή νεκρός.

Η αγγελία και η αναπάντεχη σύνδεση

Η Walters, όμως, δεν σταμάτησε ποτέ να θέλει να μάθει την αλήθεια. Το 2010, αποφάσισε να δώσει μια αγγελία στη στήλη «Lost Touch» της εφημερίδας Brighton Argus που έγραφε: «Προσπαθώ να εντοπίσω τον Gary Pavella που ζούσε στο Kemp Town στα τέλη της δεκαετίας του 1960».

«Είναι πολύ δύσκολο να μην ξέρεις ποιος είναι ο πατέρας σου», δήλωσε η Walters. «Είναι σαν να σου λείπει ένα κομμάτι. Ήταν καταπληκτικό να ακούσω τη φωνή του για πρώτη φορά στο τηλέφωνο».

Τρία χρόνια αργότερα, το 2013, η μητέρα της έλαβε τηλεφώνημα από μια γυναίκα ονόματι Marie-Ann, η οποία ισχυρίστηκε ότι ήταν η ετεροθαλής αδελφή της Louise.

Ο πατέρας και τα 11 αδέλφια

Ο άνδρας που εντόπισε την αγγελία όταν αναζητούσε το παλιό του όνομα στο Google ήταν ο Graham Peveller, σήμερα 81 ετών. Ο Peveller, ο οποίος πάντα αναρωτιόταν για τη Louise, ζήτησε από έναν δικό του άνθρωπο να έρθει σε επαφή μαζί της, με στόχο να ενώσει ξανά πατέρα και κόρη έπειτα από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες χωρισμού.

Η επανένωση οδήγησε τη Louise σε μια αναπάντεχη οικογενειακή ανακάλυψη: ο Graham Peveller απέκτησε 12 παιδιά με επτά διαφορετικές γυναίκες. Έτσι, η Louise απέκτησε 11 νέα ετεροθαλή αδέρφια σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων η Marie-Ann, η Zoe, ο Leslie, και άλλοι που ζουν μέχρι τη Σουηδία, ακόμη και ένας μοναχός στην Ταϊλάνδη.

«Ένιωσα ολοκληρωμένη», θυμάται η Walters. «Δέσαμε αμέσως. Νιώθω σαν να τον ξέρω από πάντα». Παρά τη φήμη του πατέρα της, η Louise συγκινήθηκε βαθύτατα όταν τον άκουσε να της λέει «σ’ αγαπώ».

«Όλα είναι διαφορετικά και έχουμε ζήσει πολύ διαφορετικές ζωές, αλλά είμαστε όλοι πολύ ευγενικοί και φιλόξενοι», κατέληξε η Walters, η οποία διατηρεί τακτική επαφή με πολλά από τα αδέρφια της.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork