Ενίσχυση των συνεργασιών Ινδίας και Αφρικής για κρίσιμα ορυκτά

«Με τα χρόνια, οι σχέσεις Ινδίας–Αφρικής έχουν σημειώσει πολλά ορόσημα», δήλωσε ο Μούντε

Newsbomb

Ενίσχυση των συνεργασιών Ινδίας και Αφρικής για κρίσιμα ορυκτά
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές δυναμικές και η παγκόσμια κούρσα για τα κρίσιμα ορυκτά της Αφρικής έχουν αποκαλύψει ανταγωνιστικά οράματα σχετικά με το πώς μπορούν οι αφρικανικοί πόροι να μετατραπούν σε γεωπολιτική ισχύ.

Σε έναν ολοένα και πιο πολυπολικό και κατακερματισμένο κόσμο, οι κρίσιμες πρώτες ύλες έχουν γίνει ένα νέο «νόμισμα» ισχύος, και τα αφρικανικά κράτη, ως βασικοί προμηθευτές, μπορούν να αξιοποιήσουν αυτές τις συμφωνίες για να διαπραγματευτούν δίκαιες εταιρικές σχέσεις που θα στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βιομηχανοποίηση και τη σταθερότητα.

Στο 20ό Επιχειρηματικό Συνέδριο Ινδίας–Αφρικής (CII India–Africa Business Conclave), ο Σεβάλα Νάικ Μούντε, Αναπληρωτής Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ινδίας, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο της συνεργασίας Ινδίας–Αφρικής στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος μέσω της αξιοποίησης των κρίσιμων ορυκτών.

Ωστόσο, η αναγνώριση από τον Μούντε του πλούτου της Αφρικής σε κρίσιμα ορυκτά, τα οποία είναι απαραίτητα για την παγκόσμια μετάβαση στην καθαρή ενέργεια, συνοδεύτηκε από μια σημαντική επιφύλαξη, καθώς τόνισε ότι αυτοί οι πόροι «ανήκουν πρώτα και κύρια στην Αφρική».

Η προσέγγιση της Ινδίας, υπογράμμισε, είναι συνεργατική και όχι εκμεταλλευτική. Μιλώντας σε μια συνεδρία με θέμα «Αξιοποίηση των Κρίσιμων Ορυκτών για ένα Βιώσιμο Μέλλον», ανέδειξε πώς η εταιρική σχέση μεταξύ των δύο περιοχών έχει ωριμάσει τα τελευταία είκοσι χρόνια, δημιουργώντας ευκαιρίες που υπερβαίνουν το απλό εμπόριο.

«Με τα χρόνια, οι σχέσεις Ινδίας–Αφρικής έχουν σημειώσει πολλά ορόσημα», δήλωσε ο Μούντε. «Το εμπόριό μας, που ανερχόταν σε περίπου 30–35 δισεκατομμύρια δολάρια το 2010–2011, έχει πλέον ξεπεράσει το όριο των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων — ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα που αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες και την επιχειρηματικότητα των επιχειρηματικών κοινοτήτων και από τις δύο πλευρές.»

Ο ίδιος ανέφερε ότι η Ινδία είναι σήμερα ο πέμπτος μεγαλύτερος επενδυτής στην Αφρική, με επενδύσεις που υπερβαίνουν τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια, και ότι αυτές οι επενδύσεις δεν περιορίζονται μόνο στην εξόρυξη, αλλά επεκτείνονται στη μεταποίηση, στην προστιθέμενη αξία και στις υπηρεσίες.

«Οι ινδικές επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει πέρα από την απλή εξερεύνηση, ιδρύοντας βιομηχανίες που δημιουργούν τοπική απασχόληση και συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη», σημείωσε, αναφέροντας τη Νιγηρία, τη Μοζαμβίκη, το Μαρόκο, την Τυνησία και τη Νότια Αφρική ως βασικούς επενδυτικούς προορισμούς.

Ο Μούντε δήλωσε ότι η πραγματική ευκαιρία βρίσκεται στην κοινή εξερεύνηση, την κοινή παραγωγή και την προστιθέμενη αξία μέσα στην ίδια την Αφρική.
«Η απλή εξόρυξη και εξαγωγή ορυκτών δεν είναι αρκετή — δεν εγγυάται μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ή βιώσιμη πρόοδο. Αυτό που πρέπει να επιδιώξουμε μαζί είναι ένα μοντέλο συνεργασίας όπου ο ορυκτός πλούτος της Αφρικής θα μετασχηματίζεται σε βιομηχανική ισχύ, εξασφαλίζοντας χωρίς αποκλεισμούς ευημερία», ανέφερε.

Η Ινδία έχει ήδη κάνει απτά βήματα για να στηρίξει αυτό το όραμα, προσφέροντας προνομιακή πρόσβαση στις αφρικανικές εξαγωγές — επεξεργασμένες και μη — μέσω του Συστήματος Δασμολογικών Προτιμήσεων Χωρίς Δασμούς (Duty-Free Tariff Preference Scheme).

Ο Μούντε τόνισε την ανάγκη για μεγαλύτερη έμφαση σε κοινοπραξίες, τοπικές μονάδες επεξεργασίας και βιομηχανικές συνεργασίες που μπορούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη αξία.

Η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, η εκπαίδευση, η ανάπτυξη ικανοτήτων και η τεχνική συνεργασία αποτέλεσαν επίσης κρίσιμους πυλώνες αυτών των συνεργασιών.
Ο Μούντε κάλεσε την Ινδία και την Αφρική να προχωρήσουν μαζί με ένα κοινό όραμα. «Μοιραζόμενοι βέλτιστες πρακτικές, ευθυγραμμίζοντας πολιτικές, αναπτύσσοντας βιομηχανίες και δεξιότητες, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα κρίσιμα ορυκτά της Αφρικής όχι μόνο για οικονομικά οφέλη, αλλά για τη δημιουργία ενός βιώσιμου και χωρίς αποκλεισμούς μέλλοντος», δήλωσε.

Ο Γκουέντε Μαντάσε, Υπουργός Ορυκτών και Πετρελαϊκών Πόρων της Νότιας Αφρικής, μιλώντας στο G20 Critical Minerals Stakeholder Engagement, ανέφερε ότι οι χώρες πλούσιες σε πόρους, όπως η Νότια Αφρική, αντιμετωπίζουν το δίλημμα ότι όχι μόνο εξάγουν τα ορυκτά σε ακατέργαστη μορφή, αλλά εξάγουν επίσης και τις θέσεις εργασίας και τα κέρδη που θα έπρεπε να αποκομίζουν οι ίδιες, διαιωνίζοντας έτσι τη φτώχεια και την ανισότητα.

«Παρά τη μακρά ιστορία μας στην εξορυκτική δραστηριότητα, οι χώρες που διαθέτουν φυσικούς πόρους, όπως η δική μας, έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με υπανάπτυκτες υποδομές, ανεπαρκείς επενδύσεις στην εξερεύνηση, εξόρυξη και επεξεργασία, ελλείψεις αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, καθώς και άνιση πρόσβαση στα οικονομικά οφέλη της παραγωγικής αλυσίδας, κυρίως λόγω της υπερσυγκέντρωσης των εφοδιαστικών αλυσίδων σε λίγες βιομηχανοποιημένες οικονομίες.»

Ο Μαντάσε σημείωσε ότι η αλληλεγγύη, η ισότητα και η βιωσιμότητα στην αξιοποίηση των κρίσιμων ορυκτών σημαίνουν «εξισορρόπηση μεταξύ φιλοδοξίας και πραγματισμού, επιδιώκοντας μετασχηματιστικές αλλαγές στον μεταλλευτικό τομέα, ενώ παράλληλα διασφαλίζουμε ότι η συνεργασία παραμένει εθελοντική, χωρίς αποκλεισμούς και προσαρμοσμένη στα συμφραζόμενα των χωρών-μελών».

Το Think Tank της G20 έχει επίσης προειδοποιήσει σχετικά με τα κρίσιμα ορυκτά μετάβασης ενέργειας (CETMs), τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τις τεχνολογίες καθαρής ενέργειας, αλλά ο κύκλος ζωής τους συνδέεται με σημαντικούς περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και διακυβερνητικούς κινδύνους. Αυτοί οι κίνδυνοι επηρεάζουν δυσανάλογα τις τοπικές κοινότητες και τις χώρες του Παγκόσμιου Νότου, όπου πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μέρος της εξόρυξης.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:36ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Γράφεται ιστορία στο Telekom Center Athens - Λάμψη από Τζόκοβιτς

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Σήμερα στη Βουλή η συνεδρίαση για τα ΕΛΤΑ - Τον Χατζηδάκη ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, τους φορείς καλεί το ΠΑΣΟΚ, «στα κάγκελα» οι βουλευτές της ΝΔ

06:28LIFESTYLE

Eurovision 2026: Οι χώρες που επιστρέφουν και η ΕΡΤ σε τροχιά αναζήτησης εκπροσώπου

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday και Cyber Monday 2025: Οι ημερομηνίες - «κλειδιά» για τους καταναλωτές - Πώς καθιερώθηκαν

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χάρη σε μια αγγελία βρήκε τον πατέρα της αλλά και τα... 11 αδέλφια της

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Ζόραν Μαμντάνι: Από αουτσάιντερ φαβορί για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης - Ποιος είναι ο «νεαρός Ομπάμα»

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόπειρα ενότητας στο ΠΑΣΟΚ μετά το θετικό κλίμα στην ΚΟΕΣ - Το μεγάλο ερώτημα της στρατηγικής συνεργασιών

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Έως €1.200 η ενίσχυση

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεν κάνει πίσω η κυβέρνηση με τα ΕΛΤΑ: Διάλογος, ενημέρωση, αλλά θα... κλείσουν

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Αυτά είναι τα 3 αδέλφια που καταζητούνται - Έφοδοι σε σπίτια, drones στον αέρα - Τι εξετάζουν οι αρχές

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία επιδείνωση τις επόμενες ώρες – Κίνδυνος για ακραία φαινόμενα σε αρκετές περιοχές

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια στο myCar – Τσουχτερά τα πρόστιμα

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 4 Νοεμβρίου

04:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν επηρεάζεται η πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το βαμβάκι

04:18ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: «Πόλεμος» στη Σιναλόα – 13 νεκροί σε ανταλλαγή πυρών

03:56ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Κικίλιας για Αντικύθηρα: Ολοκληρώθηκε η επισκευή του κρηπιδώματος του Λιμένα Ποταμού

03:32ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Πότε ξεκινούν τα έντονα φαινόμενα – Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

03:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Νεκρός ο εργάτης που ανασύρθηκε από τα συντρίμμια στον Πύργο των Κόμηδων

02:48ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Πέντε ορειβάτες σκοτώθηκαν και δύο αγνοούνται από χιονοστιβάδα στο όρος Γιαλούνγκ Ρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή λίμνη «κυκλώνει» την Ελλάδα - Οι 7 περιοχές που περιμένουν μεγάλα ύψη βροχής

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Αυτά είναι τα 3 αδέλφια που καταζητούνται - Έφοδοι σε σπίτια, drones στον αέρα - Τι εξετάζουν οι αρχές

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Θηρίο ανήμερο» στη φυλακή ο αδελφός του 39χρονου

13:48ΕΘΝΙΚΑ

Ενοχλημένη η Τουρκία για το Συνέδριο P-TEC: «Η Ελλάδα επιχειρεί να μας αφήσει εκτός Μεσογείου»

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Ζόραν Μαμντάνι: Από αουτσάιντερ φαβορί για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης - Ποιος είναι ο «νεαρός Ομπάμα»

00:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θανάσιμο περιστατικό στη Χαλκίδα: Νεκρός 23χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χάρη σε μια αγγελία βρήκε τον πατέρα της αλλά και τα... 11 αδέλφια της

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Το παιδί του "Φ" είχε μαχαιρώσει το παιδί του "Κ"», είπε ο «μεσίτης του σασμού»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία επιδείνωση τις επόμενες ώρες – Κίνδυνος για ακραία φαινόμενα σε αρκετές περιοχές

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου θα είναι η μεγαλύτερη του 2025 - Έρχεται το «φεγγάρι του κάστορα»

22:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης σε Μαρκογιαννάκη: «Να πάτε στα ΕΛΤΑ, όχι στην κυβέρνηση» - «Δεν ρίχνω το επίπεδο»

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ μετά το μακελειό - Οι καταζητούμενοι και ο σασμός που προκάλεσε το μακελειό

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Γκόγκος

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η ηθοποιός Diane Ladd σε ηλικία 89 ετών

23:05ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη για 13χρονη - Της υποσχέθηκε υιοθεσία, και βρέθηκε κλειδωμένη σε ένα κουτί 2.500χλμ μακριά

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday και Cyber Monday 2025: Οι ημερομηνίες - «κλειδιά» για τους καταναλωτές - Πώς καθιερώθηκαν

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Παραμυθιά: Νεκρός σε τροχάιο 57χρονος οδηγός μηχανής

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 4 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών το νέο κύμα κακοκαιρίας - Ισχυρές βροχές τις επόμενες ώρες - Στο «κόκκινο» 3 περιοχές

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανής μανία ελεφάντων: Έσπασαν τα πόδια υλοτόμου και επέστρεψαν τη νύχτα να τον σκοτώσουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ