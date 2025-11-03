Ενίσχυση των συνεργασιών Ινδίας και Αφρικής για κρίσιμα ορυκτά

Οι μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές δυναμικές και η παγκόσμια κούρσα για τα κρίσιμα ορυκτά της Αφρικής έχουν αποκαλύψει ανταγωνιστικά οράματα σχετικά με το πώς μπορούν οι αφρικανικοί πόροι να μετατραπούν σε γεωπολιτική ισχύ.

Σε έναν ολοένα και πιο πολυπολικό και κατακερματισμένο κόσμο, οι κρίσιμες πρώτες ύλες έχουν γίνει ένα νέο «νόμισμα» ισχύος, και τα αφρικανικά κράτη, ως βασικοί προμηθευτές, μπορούν να αξιοποιήσουν αυτές τις συμφωνίες για να διαπραγματευτούν δίκαιες εταιρικές σχέσεις που θα στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βιομηχανοποίηση και τη σταθερότητα.

Στο 20ό Επιχειρηματικό Συνέδριο Ινδίας–Αφρικής (CII India–Africa Business Conclave), ο Σεβάλα Νάικ Μούντε, Αναπληρωτής Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ινδίας, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο της συνεργασίας Ινδίας–Αφρικής στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος μέσω της αξιοποίησης των κρίσιμων ορυκτών.

Ωστόσο, η αναγνώριση από τον Μούντε του πλούτου της Αφρικής σε κρίσιμα ορυκτά, τα οποία είναι απαραίτητα για την παγκόσμια μετάβαση στην καθαρή ενέργεια, συνοδεύτηκε από μια σημαντική επιφύλαξη, καθώς τόνισε ότι αυτοί οι πόροι «ανήκουν πρώτα και κύρια στην Αφρική».

Η προσέγγιση της Ινδίας, υπογράμμισε, είναι συνεργατική και όχι εκμεταλλευτική. Μιλώντας σε μια συνεδρία με θέμα «Αξιοποίηση των Κρίσιμων Ορυκτών για ένα Βιώσιμο Μέλλον», ανέδειξε πώς η εταιρική σχέση μεταξύ των δύο περιοχών έχει ωριμάσει τα τελευταία είκοσι χρόνια, δημιουργώντας ευκαιρίες που υπερβαίνουν το απλό εμπόριο.

«Με τα χρόνια, οι σχέσεις Ινδίας–Αφρικής έχουν σημειώσει πολλά ορόσημα», δήλωσε ο Μούντε. «Το εμπόριό μας, που ανερχόταν σε περίπου 30–35 δισεκατομμύρια δολάρια το 2010–2011, έχει πλέον ξεπεράσει το όριο των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων — ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα που αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες και την επιχειρηματικότητα των επιχειρηματικών κοινοτήτων και από τις δύο πλευρές.»

Ο ίδιος ανέφερε ότι η Ινδία είναι σήμερα ο πέμπτος μεγαλύτερος επενδυτής στην Αφρική, με επενδύσεις που υπερβαίνουν τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια, και ότι αυτές οι επενδύσεις δεν περιορίζονται μόνο στην εξόρυξη, αλλά επεκτείνονται στη μεταποίηση, στην προστιθέμενη αξία και στις υπηρεσίες.

«Οι ινδικές επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει πέρα από την απλή εξερεύνηση, ιδρύοντας βιομηχανίες που δημιουργούν τοπική απασχόληση και συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη», σημείωσε, αναφέροντας τη Νιγηρία, τη Μοζαμβίκη, το Μαρόκο, την Τυνησία και τη Νότια Αφρική ως βασικούς επενδυτικούς προορισμούς.

Ο Μούντε δήλωσε ότι η πραγματική ευκαιρία βρίσκεται στην κοινή εξερεύνηση, την κοινή παραγωγή και την προστιθέμενη αξία μέσα στην ίδια την Αφρική.

«Η απλή εξόρυξη και εξαγωγή ορυκτών δεν είναι αρκετή — δεν εγγυάται μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ή βιώσιμη πρόοδο. Αυτό που πρέπει να επιδιώξουμε μαζί είναι ένα μοντέλο συνεργασίας όπου ο ορυκτός πλούτος της Αφρικής θα μετασχηματίζεται σε βιομηχανική ισχύ, εξασφαλίζοντας χωρίς αποκλεισμούς ευημερία», ανέφερε.

Η Ινδία έχει ήδη κάνει απτά βήματα για να στηρίξει αυτό το όραμα, προσφέροντας προνομιακή πρόσβαση στις αφρικανικές εξαγωγές — επεξεργασμένες και μη — μέσω του Συστήματος Δασμολογικών Προτιμήσεων Χωρίς Δασμούς (Duty-Free Tariff Preference Scheme).

Ο Μούντε τόνισε την ανάγκη για μεγαλύτερη έμφαση σε κοινοπραξίες, τοπικές μονάδες επεξεργασίας και βιομηχανικές συνεργασίες που μπορούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη αξία.

Η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, η εκπαίδευση, η ανάπτυξη ικανοτήτων και η τεχνική συνεργασία αποτέλεσαν επίσης κρίσιμους πυλώνες αυτών των συνεργασιών.

Ο Μούντε κάλεσε την Ινδία και την Αφρική να προχωρήσουν μαζί με ένα κοινό όραμα. «Μοιραζόμενοι βέλτιστες πρακτικές, ευθυγραμμίζοντας πολιτικές, αναπτύσσοντας βιομηχανίες και δεξιότητες, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα κρίσιμα ορυκτά της Αφρικής όχι μόνο για οικονομικά οφέλη, αλλά για τη δημιουργία ενός βιώσιμου και χωρίς αποκλεισμούς μέλλοντος», δήλωσε.

Ο Γκουέντε Μαντάσε, Υπουργός Ορυκτών και Πετρελαϊκών Πόρων της Νότιας Αφρικής, μιλώντας στο G20 Critical Minerals Stakeholder Engagement, ανέφερε ότι οι χώρες πλούσιες σε πόρους, όπως η Νότια Αφρική, αντιμετωπίζουν το δίλημμα ότι όχι μόνο εξάγουν τα ορυκτά σε ακατέργαστη μορφή, αλλά εξάγουν επίσης και τις θέσεις εργασίας και τα κέρδη που θα έπρεπε να αποκομίζουν οι ίδιες, διαιωνίζοντας έτσι τη φτώχεια και την ανισότητα.

«Παρά τη μακρά ιστορία μας στην εξορυκτική δραστηριότητα, οι χώρες που διαθέτουν φυσικούς πόρους, όπως η δική μας, έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με υπανάπτυκτες υποδομές, ανεπαρκείς επενδύσεις στην εξερεύνηση, εξόρυξη και επεξεργασία, ελλείψεις αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, καθώς και άνιση πρόσβαση στα οικονομικά οφέλη της παραγωγικής αλυσίδας, κυρίως λόγω της υπερσυγκέντρωσης των εφοδιαστικών αλυσίδων σε λίγες βιομηχανοποιημένες οικονομίες.»

Ο Μαντάσε σημείωσε ότι η αλληλεγγύη, η ισότητα και η βιωσιμότητα στην αξιοποίηση των κρίσιμων ορυκτών σημαίνουν «εξισορρόπηση μεταξύ φιλοδοξίας και πραγματισμού, επιδιώκοντας μετασχηματιστικές αλλαγές στον μεταλλευτικό τομέα, ενώ παράλληλα διασφαλίζουμε ότι η συνεργασία παραμένει εθελοντική, χωρίς αποκλεισμούς και προσαρμοσμένη στα συμφραζόμενα των χωρών-μελών».

Το Think Tank της G20 έχει επίσης προειδοποιήσει σχετικά με τα κρίσιμα ορυκτά μετάβασης ενέργειας (CETMs), τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τις τεχνολογίες καθαρής ενέργειας, αλλά ο κύκλος ζωής τους συνδέεται με σημαντικούς περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και διακυβερνητικούς κινδύνους. Αυτοί οι κίνδυνοι επηρεάζουν δυσανάλογα τις τοπικές κοινότητες και τις χώρες του Παγκόσμιου Νότου, όπου πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μέρος της εξόρυξης.