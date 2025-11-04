Πατέρας και γιος από τις ΗΠΑ πέθαναν ύστερα από επίθεση σμήνους «σφηκών - δολοφόνων»

Σε φωτογραφία που παρέχει το Υπουργείο Γεωργίας της Πολιτείας της Ουάσιγκτον, ένας εργαζόμενος τοποθετεί μια συσκευή εντοπισμού σε μια ασιατική γιγάντια σφήκα, την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 κοντά στο Blaine της Ουάσιγκτον. Επιστήμονες ανακάλυψαν την πρώτη φωλιά των λεγόμενων «σφηκών δολοφόνων» στις Ηνωμένες Πολιτείες και σχεδιάζουν να την εξαλείψουν το Σάββατο για να προστατεύσουν τις ντόπιες μέλισσες, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της Πολιτείας της Ουάσιγκτον την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020.

Τραγικό τέλος είχε η περιπέτεια ενός Αμερικανού πατέρα και του 15χρονου γιου του, στο Λάος της Ασίας, που πέθαναν ύστερα από επίθεση σμήνους ασιατικών γιγαντιαίων σφηκών. Οι δύο τους συμμετείχαν σε δραστηριότητα zipline, όταν δέχθηκαν εκατοντάδες τσιμπήματα από έντομα που επιτέθηκαν ξαφνικά.



Όπως αναφέρουν οι γιατροί που τους παρέλαβαν, τα σώματά τους ήταν «γεμάτα κόκκινα σημάδια», με περισσότερα από 100 τσιμπήματα. Αρχικά έφτασαν στο ιατρικό κέντρο έχοντας τις αισθήσεις τους και χωρίς ενδείξεις αλλεργικού σοκ, όμως λίγες ώρες αργότερα υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Οι αρχές χαρακτήρισαν το περιστατικό «απρόβλεπτο και εξαιρετικά σπάνιο», τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο που δεν είχε προηγούμενο. Ειδικοί εντομολόγοι εξηγούν ότι οι ασιατικές γιγαντιαίες σφήκες (Vespa mandarinia) είναι το μεγαλύτερο είδος του είδους τους παγκοσμίως και μπορούν να προκαλέσουν θανάτους όταν επιτεθούν ομαδικά.

Ασιατική γιγαντιαία σφήκα: Τι πρέπει να γνωρίζουμε

Το είδος Vespa mandarinia έχει δηλητήριο που, σε μαζικές επιθέσεις, μπορεί να αποβεί μοιραίο για τον άνθρωπο.

Σε φωτογραφία που παρέχει το Υπουργείο Γεωργίας της Πολιτείας της Ουάσιγκτον, ένας εργαζόμενος τοποθετεί μια συσκευή εντοπισμού σε μια ασιατική γιγάντια σφήκα, την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 κοντά στο Blaine της Ουάσιγκτον. Επιστήμονες ανακάλυψαν την πρώτη φωλιά των λεγόμενων «σφηκών δολοφόνων» στις Ηνωμένες Πολιτείες και σχεδιάζουν να την εξαλείψουν το Σάββατο για να προστατεύσουν τις ντόπιες μέλισσες, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της Πολιτείας της Ουάσιγκτον την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020. Washington State Dept Of Agriculture

Η ασιατική γιγαντιαία σφήκα ανήκει στα πιο εντυπωσιακά και επικίνδυνα έντομα στον κόσμο, τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον. Το σώμα της βασίλισσας μπορεί να ξεπεράσει τα 50 χιλιοστά μήκους, ενώ το άνοιγμα των φτερών φτάνει περίπου τα 7,5 εκατοστά. Ξεχωρίζει από το έντονο πορτοκαλοκίτρινο κεφάλι, τον σκούρο θώρακα και την κοιλιά με μαύρες και κίτρινες ζώνες.

Το είδος είναι ενδημικό στην ανατολική και στη νότια Ασία, αν και τα τελευταία χρόνια έχουν εντοπιστεί μεμονωμένες παρουσίες στη Βόρεια Αμερική, όπου θεωρείται εισβολικό. Ζει κυρίως σε δασικές περιοχές και φωλιάζει κατά κανόνα στο έδαφος, κάτω από ρίζες ή σε εγκαταλελειμμένες τρύπες ζώων.

Φορώντας προστατευτικές στολές, οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Γεωργίας της Πολιτείας της Ουάσιγκτον ολοκληρώνουν την περιτύλιξη ενός δέντρου με πλαστικό, μετά από προσπάθειες εξάλειψης μιας φωλιάς ασιατικών γιγάντιων σφηκών, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020, στο Blaine της Ουάσιγκτον. Επιστήμονες στην Πολιτεία της Ουάσιγκτον ανακάλυψαν νωρίτερα την εβδομάδα την πρώτη φωλιά των λεγόμενων «σφηκών δολοφόνων» στις Ηνωμένες Πολιτείες και εργάστηκαν για την εξάλειψή της το Σάββατο το πρωί, προκειμένου να προστατεύσουν τις ντόπιες μέλισσες. Οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Γεωργίας της πολιτείας πέρασαν εβδομάδες ψάχνοντας, παγιδεύοντας και χρησιμοποιώντας οδοντικό νήμα για να δέσουν συσκευές εντοπισμού σε ασιατικές γιγάντιες σφήκες, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν επώδυνα τσιμπήματα στους ανθρώπους και να φτύσουν δηλητήριο, αλλά αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για τις μέλισσες, από τις οποίες εξαρτώνται οι αγρότες για την επικονίαση των καλλιεργειών. AP

Η ασιατική γιγαντιαία σφήκα τρέφεται κυρίως με άλλα έντομα, όπως οι μέλισσες. Οι επιθέσεις σε κυψέλες είναι ιδιαίτερα καταστροφικές: Ομάδες σφηκών εισβάλλουν, αποκεφαλίζουν τις ενήλικες μέλισσες και απομακρύνουν τις προνύμφες ως τροφή για το σμήνος τους. Μία κυψέλη μπορεί να αφανιστεί μέσα σε λίγες ώρες, γεγονός που επηρεάζει σοβαρά τη μελισσοκομία και κατ’ επέκταση την επικονίαση και την παραγωγή τροφίμων.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον άνθρωπο εμφανίζεται όταν διαταραχθεί φωλιά ή σμήνος. Το τσίμπημα είναι πολύ επώδυνο και, σε περίπτωση πολλαπλών τσιμπημάτων ή ύπαρξης αλλεργίας, μπορεί να αποβεί θανατηφόρο. Στην Ιαπωνία καταγράφονται κατά μέσο όρο περίπου 50 θάνατοι τον χρόνο, κυρίως λόγω μαζικών επιθέσεων. Οι ειδικοί σημειώνουν ότι ο θάνατος δεν προέρχεται συνήθως από ένα μεμονωμένο τσίμπημα, αλλά από δεκάδες ή εκατοντάδες τσιμπήματα και τις επιπλοκές που ακολουθούν.

Οι εντομολόγοι συστήνουν προσοχή σε περιοχές όπου ενδέχεται να υπάρχουν φωλιές. Σε πολλαπλά τσιμπήματα, απαιτείται άμεσα ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση για ενδεχόμενο αναφυλακτικό σοκ.

Διαβάστε επίσης