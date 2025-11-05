Αυτό είναι το ομορφότερο ουράνιο τόξο που έχει φωτογραφηθεί ποτέ – Δείτε εικόνα

Μιλάμε αναμφίβολα για μία από τις φωτογραφίες της χρονιάς. Πρόκειται για ένα ουράνιο τόξο, που κέρδισε την πρώτη θέση στον εφετινό διαγωνισμό Weather Photographer of the Year.

Συγκεκριμένα, μεγάλοι νικητές ήταν ένα ζευγάρι φωτογράφων από την Κίνα, οι Σούτσανγκ Ντονγκ και Γκεσουάνγκ Τσεν, για την εικόνα τους που απεικονίζει ένα πλήρες κυκλικό ουράνιο τόξο. Η φωτογραφία τραβήχτηκε πάνω από τη Λίμνη Λουγκού στην επαρχία Γιουνάν της Κίνας και δείχνει το ουράνιο τόξο σε πλήρη κύκλο, ένα σπάνιο φαινόμενο που συνήθως είναι ορατό μόνο εν μέρει από το έδαφος.

Ο Τσεν περιέγραψε τη διαδικασία για τη λήψη της εικόνας, εξηγώντας πώς πέταξε ένα drone σε ύψος 500 μέτρων πάνω από το έδαφος, πέρασε μέσα από το πέπλο της βροχής και τράβηξε τη φωτογραφία με τον φακό στραμμένο μακριά από τον ήλιο. Αυτό τού προσέφερε τη σπάνια ευκαιρία να συλλάβει ολόκληρο το ουράνιο τόξο, το οποίο συνήθως κρύβεται κάτω από τον ορίζοντα.

Πέρα από τον μεγάλο νικητή, η δεύτερη θέση στην κύρια κατηγορία κερδήθηκε από τη Γιάντβιγκα Πιασέτσκα, η οποία φωτογράφισε την τεράστια δύναμη της καταιγίδας «Έιουνις» από το Νιουχέιβεν του Ηνωμένου Βασιλείου. Η φωτογραφία της αποτύπωσε τεράστια κύματα να συντρίβονται κατά του τοιχίου της θάλασσας, τονίζοντας τη μανία της καταιγίδας.

Η τρίτη θέση και η δημόσια ψήφος κερδήθηκαν από τον φωτογράφο Λουκάς Γκάλλο, ο οποίος κατέγραψε τα σπάνια νέφη «Κέλβιν – Χέλμχολτς» ενώ οδηγούσε κοντά στο Βοντάνι, στη Νότια Βοημία της Τσεχίας. Αυτά τα νέφη μοιάζουν με σπασμένα κύματα του ωκεανού και σχηματίζονται από τις διαφορές στην ταχύτητα του ανέμου μεταξύ δύο αερίων στρωμάτων.

Στην κατηγορία κινητού, ο Κιαού Ζάι Γιάρ Λιν κέρδισε με μία εντυπωσιακή φωτογραφία από ψαράδες που αντιμετωπίζουν ξαφνική καταιγίδα στη Λίμνη Ίνλε της Μιανμάρ. Η φωτογραφία αποτυπώνει την επείγουσα αίσθηση της τροπικής βροχόπτωσης, με τα φωτεινά ρούχα των ψαράδων να ξεχωρίζουν έντονα απέναντι από τα σκοτεινά νερά και τη νεροποντή.