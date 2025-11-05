Τέλος οι 8 ώρες εργασίας: Η κουλτούρα «996» από την Κίνα ανησυχεί τη νέα γενιά

Η εργασία από τις 9:00 π.μ. έως τις 9:00 μ.μ., έξι ημέρες την εβδομάδα, γνωστή ως «996», αποτελεί την απαιτητική εργασιακή κουλτούρα πολλών κινεζικών τεχνολογικών εταιρειών. Παρά το γεγονός ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της Κίνας απαγόρευσε το σύστημα πριν από τέσσερα χρόνια, η τάση φαίνεται να φτάνει και σε άλλες τεχνολογικές αγορές, όπως η Σίλικον Βάλεϊ.

Οι αριθμοί δεν αφήνουν καμία αμφιβολία: 12 ώρες εργασίας την ημέρα, Δευτέρα έως Σάββατο, σημαίνει 72 ώρες εβδομαδιαία. Αν τηρούσαμε τις συνιστώμενες 8 ώρες ύπνου, οι εργαζόμενοι θα περνούσαν το 62% του ξύπνιου χρόνου τους στην εργασία.

