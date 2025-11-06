Μάστιγα οι κλοπές κινητών στο Λονδίνο - Πώς μια κίνηση της αστυνομίας εξόργισε τους κατοίκους

Σε «μάστιγα» για τουρίστες και κατοίκους έχουν μετατραπεί οι αρπαγές κινητών στο Λονδίνο. Και μια νέα «καμπάνια ευαισθητοποίησης» δεν δείχνει να έχει ιδιαίτερη επιτυχία, προκαλώντας μάλιστα αντιδράσεις καθώς θεωρείται ότι οι αρχές να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στην ρίζα του... «κανονικοποιούν» τις κλοπές θεωρώντας τις σχεδόν ως... «τουριστική ατραξιόν». Η πρωτοβουλία «Mind the Grab» στοχεύει στην ενημέρωση του κοινού γύρω από τις συχνές επιθέσεις αρπαγής κινητών κατά μήκος της πασίγνωστης Oxford Street.

Το μήνυμα της καμπάνιας αποτυπώνεται με έντονα μοβ σημάδια στο πεζοδρόμιο, που προειδοποιούν: «Mind the Grab» και «Κάνε πίσω! Σημείο αρπαγής κινητών». Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία του Westminster Council, της Μητροπολιτικής Αστυνομίας και της Currys, του μεγαλύτερου τεχνολογικού λιανοπωλητή στη Βρετανία. Όπως λένε όσοι βρίσκονται εκεί, οι κλοπές πραγματοποιούνται συχνά με μοτοποδήλατα ή e-bikes.

Αριθμοί που... ζαλίζουν

Το 2023, πάνω από 115.000 κινητά τηλέφωνα κλάπηκαν στο Λονδίνο, σύμφωνα με στοιχεία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, που επικαλείται η Daily Mail. Τον προηγούμενο μήνα, η αστυνομία εξάρθρωσε διεθνές κύκλωμα που φέρεται να μετέφερε περίπου 40.000 κλεμμένα κινητά από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Κίνα. Πάνω από τα μισά είχαν κλαπεί στο Λονδίνο.

Η επικεφαλής αστυνόμος Westminster, Natasha Evans, δήλωσε τον Αύγουστο ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες «διώκουν αδιάκοπα τις εγκληματικές συμμορίες» που εμπλέκονται σε ληστείες και κλοπές κινητών. Όπως ανακοίνωσε, οι περιπολίες έχουν αυξηθεί στα «σημεία υψηλού κινδύνου» και η ληστεία έχει μειωθεί κατά 20% στο West End από τον Απρίλιο.

Αντιδράσεις από τα social media

Από την πρώτη ημέρα, η καμπάνια προκάλεσε έντονη συζήτηση, με χρήστες σε Instagram, Reddit και X να κατηγορούν τις αρχές ότι μεταθέτουν την ευθύνη στα θύματα. «Το Λονδίνο μάς λέει να κρύψουμε τα κινητά αντί να σταματήσει τους κλέφτες. Ποιος πρέπει να λογοδοτήσει;» σχολίασε χρήστης του Instagram.

Αντίστοιχα, χρήστης στο Reddit έγραψε: «Κανονικοποιούμε την κλοπή», ενώ άλλος σχολίασε πως η στάση αυτή θυμίζει «ανακοίνωση σε χώρες του τρίτου κόσμου» που απαλλάσσει το κράτος από ευθύνες. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι αρχές αποφεύγουν να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά το φαινόμενο, επιρρίπτοντας την ευθύνη σε όσους χρησιμοποιούν τα κινητά τους στο κέντρο της πόλης.

Στο X, χρήστης απάντησε σε ανάρτηση για το τι αποτρέπει τον κόσμο να επισκεφθεί το Λονδίνο: «Τα μαχαιρώματα και το Mind the grab».

Διαβάστε επίσης