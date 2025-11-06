Μάστιγα οι κλοπές κινητών στο Λονδίνο - Πώς μια κίνηση της αστυνομίας εξόργισε τους κατοίκους

Η πρωτοβουλία «Mind the Grab» στοχεύει στην ενημέρωση του κοινού γύρω από τις συχνές επιθέσεις αρπαγής κινητών κατά μήκος της πασίγνωστης Oxford Street.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Μάστιγα οι κλοπές κινητών στο Λονδίνο - Πώς μια κίνηση της αστυνομίας εξόργισε τους κατοίκους

Η καμπάνια της αστυνομία του Λονδίνου Mind the Grab εξαγριώνει επισκέπτες και κατοίκους του Λονδίνου

Screenshot
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε «μάστιγα» για τουρίστες και κατοίκους έχουν μετατραπεί οι αρπαγές κινητών στο Λονδίνο. Και μια νέα «καμπάνια ευαισθητοποίησης» δεν δείχνει να έχει ιδιαίτερη επιτυχία, προκαλώντας μάλιστα αντιδράσεις καθώς θεωρείται ότι οι αρχές να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στην ρίζα του... «κανονικοποιούν» τις κλοπές θεωρώντας τις σχεδόν ως... «τουριστική ατραξιόν». Η πρωτοβουλία «Mind the Grab» στοχεύει στην ενημέρωση του κοινού γύρω από τις συχνές επιθέσεις αρπαγής κινητών κατά μήκος της πασίγνωστης Oxford Street.

Το μήνυμα της καμπάνιας αποτυπώνεται με έντονα μοβ σημάδια στο πεζοδρόμιο, που προειδοποιούν: «Mind the Grab» και «Κάνε πίσω! Σημείο αρπαγής κινητών». Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία του Westminster Council, της Μητροπολιτικής Αστυνομίας και της Currys, του μεγαλύτερου τεχνολογικού λιανοπωλητή στη Βρετανία. Όπως λένε όσοι βρίσκονται εκεί, οι κλοπές πραγματοποιούνται συχνά με μοτοποδήλατα ή e-bikes.

Αριθμοί που... ζαλίζουν

Το 2023, πάνω από 115.000 κινητά τηλέφωνα κλάπηκαν στο Λονδίνο, σύμφωνα με στοιχεία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, που επικαλείται η Daily Mail. Τον προηγούμενο μήνα, η αστυνομία εξάρθρωσε διεθνές κύκλωμα που φέρεται να μετέφερε περίπου 40.000 κλεμμένα κινητά από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Κίνα. Πάνω από τα μισά είχαν κλαπεί στο Λονδίνο.

Η επικεφαλής αστυνόμος Westminster, Natasha Evans, δήλωσε τον Αύγουστο ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες «διώκουν αδιάκοπα τις εγκληματικές συμμορίες» που εμπλέκονται σε ληστείες και κλοπές κινητών. Όπως ανακοίνωσε, οι περιπολίες έχουν αυξηθεί στα «σημεία υψηλού κινδύνου» και η ληστεία έχει μειωθεί κατά 20% στο West End από τον Απρίλιο.

Αντιδράσεις από τα social media

Από την πρώτη ημέρα, η καμπάνια προκάλεσε έντονη συζήτηση, με χρήστες σε Instagram, Reddit και X να κατηγορούν τις αρχές ότι μεταθέτουν την ευθύνη στα θύματα. «Το Λονδίνο μάς λέει να κρύψουμε τα κινητά αντί να σταματήσει τους κλέφτες. Ποιος πρέπει να λογοδοτήσει;» σχολίασε χρήστης του Instagram.

Αντίστοιχα, χρήστης στο Reddit έγραψε: «Κανονικοποιούμε την κλοπή», ενώ άλλος σχολίασε πως η στάση αυτή θυμίζει «ανακοίνωση σε χώρες του τρίτου κόσμου» που απαλλάσσει το κράτος από ευθύνες. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι αρχές αποφεύγουν να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά το φαινόμενο, επιρρίπτοντας την ευθύνη σε όσους χρησιμοποιούν τα κινητά τους στο κέντρο της πόλης.

Στο X, χρήστης απάντησε σε ανάρτηση για το τι αποτρέπει τον κόσμο να επισκεφθεί το Λονδίνο: «Τα μαχαιρώματα και το Mind the grab».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:18LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: «Δεν μπορώ να αποδώσω όπως θέλω στη σκηνή, η φωνή κουράζεται»

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Οι δυσκολίες Σαρκοζι στο κελί: Τρώει μόνο γιαούρτι - Γιατί αρνείται να αγγίξει το φαγητό της φυλακής

17:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Μνήμη ζωντανεύει ξανά – Το «Cats» επιστρέφει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

17:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου σε 83.000 δικαιούχους

17:00ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP250: Ο Μουζέτι «έκλεισε» θέση στα ημιτελικά

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Μάστιγα οι αρπαγές κινητών στο Λονδίνο - Πως η καμπάνια «Mind the Grab της αστυνομίας εξόργισε κατοίκους και επισκέπτες

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Πλημμύρισαν δρόμοι στη Νέα Χώρα από τη μεγάλη νεροποντή - Εικόνες

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Ιταλία: Παραδίδονται 200 αστικά λεωφορεία στην Αθήνα

16:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπαρτζώκας: «Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ»

16:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Google Maps αποκτά μία χρήσιμη λειτουργία - Τέλος το «στρίψτε σε 150μ»

16:47ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 121 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Οκτώβριο  

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το προκάτ σπίτι που μένει o Έλον Μασκ: Στήνεται σε 24 ώρες και κοστίζει όσο ένα μεταχειρισμένο Tesla

16:41LIFESTYLE

Ράσελ Κρόου: «Έφτασα να ζυγίζω 126 κιλά» - Η μάχη για την απώλεια κιλών και ο νέος τρόπος ζωής

16:40WHAT THE FACT

Σαβιλό, τσαβό, άκατε κι άλλες τσιγγάνικες λέξεις που κυριαρχούν στο Tik Tok

16:36ΜΠΑΣΚΕΤ

H AEK τιμάει τη μνήμη του αδικοχαμένου Μάριου: Ενός λεπτού σιγή κι ανθοδέσμες με 21 κίτρινα τριαντάφυλλα

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Συνελήφθη εξάδελφος του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη ως εμπλεκόμενος στους πυροβολισμούς

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Διελκυστίνδα για τη Συρία: ΗΠΑ, Ρωσία και Τουρκία στο παιχνίδι για την επόμενη μέρα - Οι στρατιωτικές βάσεις

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Ανάφλεξη στο Λίβανο: Το Ισραήλ σφυροκοπά θέσεις της Χεζμπολάχ - Ξεκίνησε νέο κύμα βομβαρδισμών

16:27ΜΠΑΣΚΕΤ

ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: Σλούκας και επίσημα μέχρι το 2027

16:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς: Οι οδηγίες για τους φιλάθλους - «Σας χρειαζόμαστε σε κάθε ματς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονο χειμώνα φέρνει ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» στην Ελλάδα - Τι δείχνει το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα

14:49LIFESTYLE

Ιωάννα Μαλέσκου: «Όταν διορίστηκα δασκάλα στα Βορίζια, μου είπαν "καλή τύχη"»

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρικ Βασιλάτος: Ποιος είναι ο Κεφαλονίτης επιχειρηματίας που έφερε με το προσωπικό του αεροπλάνο την Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο με λευκό καρχαρία στην Κάρπαθο ανέβασε ψαράς στο TikTok: «Είναι πέντε μέτρα»

15:57ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Οικόπεδο 2 Ιονίου: Η στρατηγική συμμαχία ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy αλλάζει το ενεργειακό τοπίο

16:02ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία σε οικονομική ασφυξία: Οι διευθυντές λειτουργούν με «βερεσέ» για να αγοράσουν τα βασικά

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ντοκουμέντο Newsbomb: Πυροβολισμοί κατά ριπάς στον γάμο του Φανούρη Καργάκη - Έπεφταν μπαλωθιές επί 49 δευτερόλεπτα

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Τζον Κατσιματίδης: Εξοργισμένος με τη νίκη Μαμντάνι ο Ελληνοαμερικανός δισεκατομμυριούχος - «Δεν με νοιάζει για τα παντοπωλεία!»

23:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για νέα επιδείνωση - Πότε έρχεται η νέα κακοκαιρία και ποιες περιοχές θα επηρεάσει

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Ανάφλεξη στο Λίβανο: Το Ισραήλ σφυροκοπά θέσεις της Χεζμπολάχ - Ξεκίνησε νέο κύμα βομβαρδισμών

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Tην κρατούσαν ημίγυμνη στο κρύο και αλυσοδεμένη στον κήπο - 5 συλλήψεις για τα βασανιστήρια

13:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός Αριθμός: Έληξε η προθεσμία - Τι ισχύει για όσους δεν έβγαλαν

15:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καβγάς on air για Γιαννούλη - Παππά: «Είσαι σαλτιμπάγκος» - «Παρακαλάτε στα τέσσερα τον Τσίπρα»

09:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για 6 περιοχές - Νέο κύμα κακοκαιρίας από Παρασκευή

16:41LIFESTYLE

Ράσελ Κρόου: «Έφτασα να ζυγίζω 126 κιλά» - Η μάχη για την απώλεια κιλών και ο νέος τρόπος ζωής

08:26MEETING POINT

Στρατηγός Φλώρος στο Meeting Point: «Η Τουρκία είναι εχθρός μας - Γενικευμένος πόλεμος από το Ορμένιο μέχρι το Καστελλόριζο αν μας κάνουν κάτι σε ένα σημείο»

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται

12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Στο νοσοκομείο το βρέφος 15 ημερών της οικογένειας Φραγκιάδακη

15:24LIFESTYLE

Eurovision 2026: Μεγάλη έκπληξη από την Κύπρο – Αυτή είναι η εκπρόσωπος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ