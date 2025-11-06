Σαρκοζί: Οι δυσκολίες στη φυλακή - Γιατί τρώει μόνο γιαούρτι

Ο Νικολά Σαρκοζί σήμερα κατά την αναχώρη΄ση του από την κατοικία του για τις φυλακές

Δυσκολίες προσαρμογής στο διατροφικό πρόγραμμα των φυλακών La Santé φαίνεται πως αντιμετωπίζει ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ενώ εκτίει ποινή πενταετούς κάθειρξης για την «υπόθεση της Λιβύης» που αφορά στην παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από τον δικτάτορα Καντάφι.

Ο πρώην πρόεδρος ζει με τον φόβο, έχοντας γνώση ότι κάποιοι συγκρατουμενοί του είναι εχθρικοί απέναντί του, φοβάται ότι κάποιος μπορεί να του καταστρέψει το φαγητό — να φτύσει ή «να κάνει κάτι χειρότερο», όπως αποκαλύπτει το περιοδικό Le Point, επικαλούμενο μαρτυρία στενού φίλου του πολιτικού.

Ο Σαρκοζί έχει επιλέξει μία ιδιόμορφη στάση, κάτι σαν αυτοαπομόνωση στο κελί του, το οποίο όπως αναφέρεται δεν είναι VIP.

Αρνείται επίσης να ψωνίζει από το κατάστημα της φυλακής και να μαγειρεύει μόνος του, καθώς δεν ξέρει καν να φτιάξει ένα αυγό, σύμφωνα με το περιοδικό. Αυτό ωστόσο που ανησυχεί τον στενό κύκλο του, είναι ότι η διατροφή του έχει περιοριστεί στο...γιαούρτι.

Από τη φυλάκισή του στις 21 Οκτωβρίου, ο Νικολά Σαρκοζί δεν τρώει τίποτα άλλο παρά γιαούρτι και όπως λένε πληροφορίες έχει «κατέβει» ήδη δύο νούμερα.

Παρά τους εχθρικούς συγκρατούμενους, ο πρώην πρόεδρος έχει και πλήθος υποστηρικτών, οι οποίοι τους στέλνουν «βροχή» επιστολές συμπαράστασης, με τον ίδιο να τους ευχαριστεί με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter με ένα αινιγματικό σχόλιο.

«Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την κινητοποίησή σας! Το τέλος της ιστορίας δεν είναι γραμμένο...»