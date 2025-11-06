Πώς η αστυνομία παγίδευσε 18χρονο τζιχαντιστή που σχεδίαζε να αιματοκυλίσει τη Στοκχόλμη

Ο Σύριος πρόσφυγας ξεγελάστηκε από μυστικό αστυνομικό που παρίστανε τον βίαιο εξτρεμιστή

Πώς η αστυνομία παγίδευσε 18χρονο τζιχαντιστή που σχεδίαζε να αιματοκυλίσει τη Στοκχόλμη
Η σουηδική αστυνομία απέτρεψε μία τρομοκρατική επίθεση σε πολιτιστικό φεστιβάλ στο κέντρο της Στοκχόλμης τον περασμένο Αύγουστο, μετά από μία καλοστημένη παγίδα που στήθηκε σε 18χρονο Σύριο πρόσφυγα, ο οποίος ορκίστηκε πίστη στο Ισλαμικό Κράτος, σε μία επιχείρηση που διήρκησε σχεδόν έναν χρόνο.

Πώς στήθηκε η παγίδα

Η αστυνομία άρχισε να υποψιάζεται τον Φάρις Αλ Αμπντουλάχ στα τέλη του καλοκαιριού του 2024, με τα σχέδια του στην αρχή να είναι ασαφή.

Όσον περνούσε όμως ο χρόνος, γίνονταν πιο συγκεκριμένα, να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση στην οποία θα τραυματίζονταν ή θα σκοτώνονταν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι, σύμφωνα με τους Σουηδούς εισαγγελείς.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, οι εισαγγελείς αποφάσισαν ότι ένας μυστικός αστυνομικός θα προσεγγίσει τον νεαρό, σε μία προσπάθεια να μάθουν τα σχέδιά του για την προετοιμασία τρομοκρατικού χτυπήματος.

Λίγο αργότερα, αποδείχθηκε ότι ο 18χρονου σκόπευε να αιματοκυλίσει το Φεστιβάλ Πολιτισμού της Στοκχόλμης τον Αύγουστο του 2025.

faris.jpg

Ο αστυνομικός προσποιήθηκε τον βίαιο εξτρεμιστή

Για έξι εβδομάδες ο μυστικός αστυνομικό είχε επαφή με τον 18χρονο Φάρις Αλ Αμπντουλάχ, ο οποίος του είπε για τα τρομοκρατικά του σχέδια, ενώ ταξίδεψαν μαζί για να επιθεωρήσουν τον τόπο της σχεδιαζόμενης τρομοκρατικής επίθεσης.

Ο 18χρονος Φάρις Αλ Αμπντουλάχ έπεσε κατευθείαν στην παγίδα της αστυνομίας.

Προκειμένου να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Φάρις Αλ Αμπντουλάχ, ο αστυνομικός του έδειξε αρκετά όπλα. Ο 18χρονος κράτησε τα όπλα και πόζαρε μαζί τους για μια φωτογραφία.

Αυτό που δεν ήξερε όμως ήταν ότι τα όπλα ήταν άχρηστα. Στις 11 Φεβρουαρίου 2025, ταξίδεψαν μαζί στη Στοκχόλμη για αναγνώριση της προβλεπόμενης τοποθεσίας της τρομοκρατικής επίθεσης.

Η σκέψη του 18χρονου σε εκείνο το στάδιο ήταν ότι ο χειριστής θα εμπλεκόταν στην πραγματοποίηση της επίθεσης, λέει ο Καρλ Μέλμπεργκ, ανώτερος εισαγγελέας, σε συνέντευξη Τύπου. Λίγο αργότερα συνελήφθη. Την Πέμπτη, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες, ενώ ενημερώθηκε για την «παγίδα» στο στάδιο των αρχικών ανακρίσεων.

Ο αστυνομικός που παρίστανε τον βίαιο εξτρεμιστή έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έρευνα, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Καμικάζι αυτοκτονίας

Ο Φάρις Αλ Αμπντουλάχ είχε κάνει αγορές που υποδηλώνουν ότι σχεδίαζε μια βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας, είχε ηχογραφήσει μια λεγόμενη «ταινία μαρτυρίου» που επρόκειτο να προβληθεί μετά την τρομοκρατική επίθεση και είχε αγοράσει μια κάμερα σώματος που επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Κατηγορείται επίσης για απόπειρα δολοφονίας στο Έπσταϊν της Γερμανίας, τον Αύγουστο του 2024, μαζί με ένα 17χρονο αγόρι. Είναι ύποπτοι ότι σχεδίαζαν να μαχαιρώσουν έναν άνδρα μέχρι θανάτου, κάτι που απέτυχε όταν ένα άλλο μέλος της οικογένειάς του άνοιξε την πόρτα.

Το εξομολογήθηκε ο ίδιος στον αστυνομικό.

«Αυτό μας επέτρεψε να εντοπίσουμε το περιστατικό στη νότια Γερμανία, το οποίο οδήγησε σε επέμβαση της αστυνομίας», λέει ο Χένρικ Όλιν.

Πριν από τρία χρόνια, ο Φάρις Αλ Αμπντουλάχ, συμμετείχε στις ταραχές για το Κοράνι στο Λινκόπινγκ. Καταδικάστηκε σε έξι μήνες επιτήρησης ανηλίκων.

