«Οι άνθρωποι βήχουν μόλις τους πλησιάζω»: Η σπάνια πάθηση που κάνει τους άλλους αλλεργικούς σε εσάς

Ακούγεται σαν σενάριο ταινίας, αλλά είναι όντως κάτι υπαρκτό. Το PATM (People Allergic To Me: Άνθρωποι Αλλεργικοί Σε Εμένα) υπάρχει και «ζει» ανάμεσα μας.

Όπως έχει περιγράψει μια 23χρονη πάσχουσα στο Sky News το 2024: «Εγώ είμαι το αλλεργιογόνο». Μία πρόταση που τα λέει όλα. Το πιο τρομακτικό; Δεν υπάρχει θεραπεία, ούτε καν φάρμακο. Η επιστήμη μόλις τώρα αρχίζει να καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την υπερ-σπάνια ασθένεια.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr