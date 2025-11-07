«Οι άνθρωποι βήχουν μόλις τους πλησιάζω»: Η σπάνια πάθηση που κάνει τους άλλους αλλεργικούς σε εσάς
Φαντάσου να μην είσαι αλλεργικός σε κάτι, αλλά να είναι όλοι οι άλλοι σε εσένα. Υπάρχει ένα σπάνιο σύνδρομο, που ονομάζεται PATM, που μετατρέπει τους ανθρώπους σε... ζωντανά αλλεργιογόνα.
Ακούγεται σαν σενάριο ταινίας, αλλά είναι όντως κάτι υπαρκτό. Το PATM (People Allergic To Me: Άνθρωποι Αλλεργικοί Σε Εμένα) υπάρχει και «ζει» ανάμεσα μας.
Όπως έχει περιγράψει μια 23χρονη πάσχουσα στο Sky News το 2024: «Εγώ είμαι το αλλεργιογόνο». Μία πρόταση που τα λέει όλα. Το πιο τρομακτικό; Δεν υπάρχει θεραπεία, ούτε καν φάρμακο. Η επιστήμη μόλις τώρα αρχίζει να καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την υπερ-σπάνια ασθένεια.
