Τουρκία: Αγέλη αδέσποτων σκύλων επιτέθηκε και τραυμάτισε αρκούδα στην πόλη Καρς

Μια αρκούδα με το όνομα Άιμπαρ, η οποία δεν μπόρεσε να πέσει σε χειμερία νάρκη, δέχτηκε επίθεση από αγέλη αδέσποτων σκύλων, στην πόλη Καρς της Τουρκίας.

Τα σκυλιά, ευτυχώς, δεν μπόρεσαν να τραυματίσουν βαριά την αρκούδα, η οποία ναρκώθηκε και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Διάσωσης Caucasus Wildlife Rescue and Rehabilitation, όπου πλέον αναρρώνει.

Kars'ta kış uykusuna yatamayan bu Ayı Aybar'a bir de köpek çetesi saldırmış. ? Aybar'ımız ekiplerce uyutularak Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Çok geçmiş olsun Aybar... pic.twitter.com/PFBd1KuhKY — Hava Forum (@HavaForum) November 6, 2025

