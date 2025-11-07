Έρευνα Ευρωβαρόμετρου: Δημοκρατία, ασφάλεια, δικαιοσύνη, οικονομική ανεξαρτησία ζητούν οι Ευρωπαίοι

Τους προβληματισμούς των Ευρωπαίων σχετικά με τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δικαιοσύνη καταγράφει νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου.

Για τους Ευρωπαίους, ο σεβασμός της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου (36 %) και η οικονομική, βιομηχανική και εμπορική ισχύς της ΕΕ (31 %) παραμένουν τα κύρια πλεονεκτήματα της ΕΕ, ακολουθούμενα από τις καλές σχέσεις και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ (28 %).

Πάνω από τους μισούς Ευρωπαίους δηλώνουν ότι η ΕΕ, και όχι άλλες χώρες του κόσμου, ενσαρκώνει καλύτερα τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών, την ελευθερία του λόγου και της έκφρασης (55% για κάθε ένα) και την κοινωνική ισότητα και ευημερία (52%). Ο πόλεμος στην Ουκρανία παραμένει η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ, όπως αναφέρεται από το 47% των Ευρωπαίων.

Όταν ρωτήθηκαν για τις παγκόσμιες προκλήσεις για το μέλλον της ΕΕ, οι συγκρούσεις στον κόσμο είναι το θέμα που αναφέρθηκε συχνότερα (41 %), ακολουθούμενο από την παράτυπη μετανάστευση (35 %) και την κλιματική αλλαγή και τα περιβαλλοντικά ζητήματα (31 %).

Το τέταρτο θέμα που αναφέρθηκε συχνότερα είναι το νέο θέμα του κινδύνου να χάσει η ΕΕ τη φωνή και την επιρροή της στον κόσμο (30 %). Η μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων πιστεύει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα στις εμπορικές διαπραγματεύσεις και τις οικονομικές εταιρικές σχέσεις συνεργαζόμενα σε επίπεδο ΕΕ παρά ενεργώντας μεμονωμένα (79 %) και ότι η ΕΕ πρέπει να διαφοροποιήσει τις εμπορικές της σχέσεις με χώρες σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να ενισχύσει την οικονομική της ανεξαρτησία και να στηρίξει τις επιχειρήσεις της ΕΕ (83 %).

Παρόμοια μεγάλη πλειοψηφία υποστηρίζει τη δράση της ΕΕ για την ενίσχυση της εγχώριας οικονομίας. Το 81 % των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι η ΕΕ πρέπει να λάβει μέτρα για να βοηθήσει τις βιομηχανίες της ΕΕ να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να αποκαρβονιστούν, ενώ το 82 % συμφωνεί ότι η ΕΕ πρέπει να λάβει μέτρα για να υποστηρίξει τη δικαιοσύνη μεταξύ των κοινωνικών ομάδων και των γενεών.

Όσον αφορά τις συνολικές πολιτικές προτεραιότητες, το 34 % των Ευρωπαίων αναφέρει την ασφάλεια και την άμυνα μεταξύ των τομέων που η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει κατά προτεραιότητα, ακολουθούμενο από το 32 % που αναφέρει την παράτυπη μετανάστευση και το 27 % που αναφέρει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τα κύρια πλεονεκτήματα της ΕΕ

Ο σεβασμός της ΕΕ για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, καθώς και η οικονομική, βιομηχανική και εμπορική ισχύς της ΕΕ παραμένουν τα κύρια πλεονεκτήματα της ΕΕ, ακολουθούμενα από τις καλές σχέσεις και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Αξίες που εκφράζει καλύτερα η ΕΕ

Η ΕΕ, περισσότερο από άλλες χώρες στον κόσμο, εκφράζει καλύτερα τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών, την ελευθερία του λόγου και της έκφρασης, καθώς και την κοινωνική ισότητα και ευημερία.

Οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ

Ο πόλεμος στην Ουκρανία παραμένει η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ, ακολουθούμενη από την παράτυπη μετανάστευση, το κόστος διαβίωσης, την κλιματική αλλαγή και τα περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς και τα ζητήματα ασφάλειας και άμυνας.

Εμπορικές σχέσεις και οικονομική ανεξαρτησία της ΕΕ

Η μεγάλη πλειονότητα των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να διαφοροποιήσει τις εμπορικές της σχέσεις με χώρες σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να ενισχύσει την οικονομική της ανεξαρτησία και να στηρίξει τις επιχειρήσεις της ΕΕ (83 %), και ότι τα κράτη μέλη μπορούν να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα στις εμπορικές διαπραγματεύσεις και τις οικονομικές εταιρικές σχέσεις συνεργαζόμενα σε επίπεδο ΕΕ παρά ενεργώντας μεμονωμένα (79 %).

Δράση της ΕΕ

Πάνω από οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους συμφωνούν ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει δράση για να υποστηρίξει τη δικαιοσύνη μεταξύ των κοινωνικών ομάδων και των γενεών και να βοηθήσει τις βιομηχανίες της ΕΕ να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να απαλλαγούν από τον άνθρακα.

Τομείς που η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει κατά προτεραιότητα

Όσον αφορά τις συνολικές πολιτικές προτεραιότητες, το 34 % των Ευρωπαίων αναφέρει την ασφάλεια και την άμυνα μεταξύ των τομέων που η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει κατά προτεραιότητα, ακολουθούμενο από το 32 % που αναφέρει την παράνομη μετανάστευση και το 27 % που αναφέρει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

