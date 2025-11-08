ΗΠΑ: Τρομερό δυστύχημα στη Τάμπα: Η καταδίωξη κατέληξε σε μπαρ - 4 νεκροί και 11 τραυματίες

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένας 22χρονος, ο οποίος στην προσπάθειά του, να ξεφύγει από αστυνομικούς που τον καταδίωκαν λόγω ταχύτητας, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε πάνω σε ένα μπαρ, στην Τάμπα της Φλόριντα.

This morning, dozens of #TampasBravest responded to a tragic multi-casualty incident. Crews worked tirelessly to triage, treat and transport those injured. Please keep the victims, their families, friends and all of the on scene first responders in your thoughts during this time. pic.twitter.com/aRDMmFv4ln — Tampa Fire Rescue (@TampaFireRescue) November 8, 2025

Ο 22χρονος Σάιλας Σάμπσον από το Ντέιντ Σίτι έπεσε στην αυλή του μπαρ, παρασύροντας 12 άτομα που βρίσκονταν εκεί. Τρεις άνθρωποι ανακηρύχθηκαν νεκροί επί τόπου και ένας άλλος υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές.

4 dead, 11 injured after speeding car plows through crowd in Ybor in Tampa, Florida pic.twitter.com/xJz4LLKuBe — Rapid Report (@RapidReport2025) November 8, 2025

Ο νεαρός συνελήφθη από την αστυνομία. Το ατύχημα διερευνάται.

«Αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί ήταν μια παράλογη τραγωδία, οι καρδιές μας είναι με τους αγαπημένους των θυμάτων και όλους όσους επλήγησαν», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Τάμπα, Λι Μπέρκο, σε συνέντευξη Τύπου.

«Η απερίσκεπτη οδήγηση έθεσε σε κίνδυνο αθώες ζωές.»

Η αστυνομία εντόπισε για πρώτη φορά τον νεαρό οδηγό Σάμπσον ενώ ξεκινούσε να κατευθύνεται νότια στην I-275 γύρω στις 12:30 π.μ. Το περιστατικό εντοπίστηκε για πρώτη φορά από την αεροπορική μονάδα του Αστυνομικού Τμήματος της Τάμπα.