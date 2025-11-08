ΗΠΑ: Τρομερό δυστύχημα στη Τάμπα: Η καταδίωξη κατέληξε σε μπαρ - 4 νεκροί και 11 τραυματίες

Αστυνομικοί τον καταδίωκαν λόγω της υπερβολικής ταχύτητας 

ΗΠΑ: Τρομερό δυστύχημα στη Τάμπα: Η καταδίωξη κατέληξε σε μπαρ - 4 νεκροί και 11 τραυματίες
Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένας 22χρονος, ο οποίος στην προσπάθειά του, να ξεφύγει από αστυνομικούς που τον καταδίωκαν λόγω ταχύτητας, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε πάνω σε ένα μπαρ, στην Τάμπα της Φλόριντα.

Ο 22χρονος Σάιλας Σάμπσον από το Ντέιντ Σίτι έπεσε στην αυλή του μπαρ, παρασύροντας 12 άτομα που βρίσκονταν εκεί. Τρεις άνθρωποι ανακηρύχθηκαν νεκροί επί τόπου και ένας άλλος υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο νεαρός συνελήφθη από την αστυνομία. Το ατύχημα διερευνάται.

«Αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί ήταν μια παράλογη τραγωδία, οι καρδιές μας είναι με τους αγαπημένους των θυμάτων και όλους όσους επλήγησαν», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Τάμπα, Λι Μπέρκο, σε συνέντευξη Τύπου.

«Η απερίσκεπτη οδήγηση έθεσε σε κίνδυνο αθώες ζωές.»

Η αστυνομία εντόπισε για πρώτη φορά τον νεαρό οδηγό Σάμπσον ενώ ξεκινούσε να κατευθύνεται νότια στην I-275 γύρω στις 12:30 π.μ. Το περιστατικό εντοπίστηκε για πρώτη φορά από την αεροπορική μονάδα του Αστυνομικού Τμήματος της Τάμπα.

