Οι ρωσικές δυνάμεις έτοιμες να καταλάβουν το Ποκρόφσκ - Νίκη με μεγάλο συμβολισμό και βαρύ κόστος

Οι μάχες μέσα στην πόλη έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, αφότου ρωσικά στρατεύματα διείσδυσαν με επιτυχία σε αυτήν. Σύμφωνα με όσους βρίσκονται επί τόπου, πτώση της Ποκρόφσκ, είναι πλέον σχεδόν αναπόφευκτη. Η στρατηγική αξία της πόλης, έχει ήδη μειωθεί σημαντικά, αλλά θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη νίκη για τη Μόσχα από το 2023.

Ενώ το Κίεβο αρνήθηκε τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι οι ουκρανικές δυνάμεις στο Ποκρόφσκ έχουν ήδη περικυκλωθεί, λέγοντας την Τετάρτη ότι οι ενεργές επιχειρήσεις που σταματούν τη ρωσική προέλαση συνεχίζονται, οι Ουκρανοί στρατιώτες στο έδαφος περιέγραψαν μια ολοένα και πιο ζοφερή πραγματικότητα.

«Η κατάσταση είναι δύσκολη, με κάθε είδους μάχες σε εξέλιξη, ανταλλαγή πυροβολισμών σε αστικές περιοχές και βομβαρδισμούς με κάθε είδους όπλα», δήλωσε στο CNNi ένας διοικητής τάγματος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για λόγους ασφαλείας. «Είμαστε σχεδόν περικυκλωμένοι, αλλά το έχουμε συνηθίσει», είπε.

Ένας άλλος στρατιώτης, από την ουκρανική μονάδα μη επανδρωμένων αεροσκαφών Peaky Blinders, ο οποίος επίσης ζήτησε να μην αποκαλυφθεί το όνομά του για λόγους ασφαλείας, δήλωσε στο CNNi ότι ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να προχωρά με μεγάλο αριθμό ανδρών:

«Η ένταση των κινήσεών τους είναι τόσο μεγάλη που (Ουκρανοί) χειριστές μη επανδρωμένων αεροσκαφών απλά δεν μπορούν να συμβαδίσουν με τον ρυθμό. Οι Ρώσοι συχνά κινούνται σε ομάδες των τριών, υπολογίζοντας στο γεγονός ότι δύο θα σκοτωθούν, αλλά ένας θα φτάσει στην πόλη και θα δημιουργήσει προγεφύρωμα. Περίπου εκατό τέτοιες ομάδες μπορούν να περάσουν μέσα σε μια μέρα», είπε.

Ο ισχυρισμός ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να θυσιάσει δύο στρατιώτες για να περάσει ένας μπορεί να φαίνεται περίεργος, αλλά συμφωνεί με παρατηρήσεις διεθνών ερευνητών που έχουν σημειώσει πολύ μεγάλο αριθμό ρωσικών απωλειών γύρω από το Ποκρόφσκ, παρόλο που η κατάληψη της πόλης δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά.

Αυτό συμβαίνει επειδή η μάχη για το Ποκρόφσκ δεν είναι πλέον μια μάχη για έναν στρατηγικά σημαντικό κόμβο logistics. Αντίθετα, έχει πλέον μεταμορφωθεί σε μια συμβολική μάχη.

«Από την οπτική γωνία του πεδίου της μάχης, δεν βγάζει νόημα», δήλωσε ο Τζορτζ Μπάρος, επικεφαλής των ομάδων Ρωσίας και Γεωχωρικής Νοημοσύνης στο Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (ISW), ένα think tank με έδρα την Ουάσινγκτον.

Το Ποκρόφσκ θεωρούνταν για καιρό μια πόλη-κλειδί για τους Ουκρανούς, λόγω των οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεών του. Βρίσκεται σε μια διασταύρωση αρκετών σημαντικών οδικών αρτηριών, που οδηγούν στο Ντόνετσκ και την Κοστιαντίνοβκα στα ανατολικά και στο Ντνίπρο και τη Ζαπορίζια στα δυτικά.

«Ήταν επιχειρησιακά σημαντικό επειδή ήταν υποστήριζε την ουκρανική εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία στη συνέχεια εξαπλώθηκε και υποστήριξε τις άλλες ουκρανικές τακτικές θέσεις σε μικρότερα χωριά και στο πεδίο γύρω από το Ποκρόφσκ», είπε.

Ωστόσο, αυτό άλλαξε όταν η Ρωσία άρχισε να περικυκλώνει το Ποκρόφσκ το καλοκαίρι.

Οι συχνές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυροβολικό στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο και την σιδηροδρομική γραμμή έχουν αναγκάσει το Κίεβο να βρει εναλλακτικές οδούς ανεφοδιασμού, μετατοπίζοντας τη λειτουργία του κόμβου μακριά από το Ποκρόφσκ - μια μεγάλη επιτυχία για τους Ρώσους. Η πόλη φιλοξένησε επίσης το τελευταίο εν λειτουργία ορυχείο οπτανθρακοποίησης της Ουκρανίας, αλλά αναγκάστηκε να κλείσει στις αρχές του τρέχοντος έτους.

«Από αυτό το σημείο και μετά, στην πραγματικότητα δεν σημείνει τίποτα για τους Ρώσους επιχειρησιακά, επειδή έχουν ήδη επιτύχει το κύριο αποτέλεσμα που χρειάζονταν πριν από λίγο καιρό», δήλωσε ο Μπάρος στο CNNi.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η Ρωσία είχε συγκεντρώσει περίπου 170.000 στρατιώτες στην περιοχή για να ενισχύσει την επίθεση στο Ποκρόφσκ.

Είναι σαφές ότι, ενώ το Ποκρόφσκ έχει ως επί το πλείστον καταστραφεί και η στρατηγική του αξία έχει σχεδόν εξαφανιστεί, έχει γίνει σύμβολο. Και σε έναν πόλεμο που έχει σε μεγάλο βαθμό βαλτώσει, σύμβολα σαν κι αυτό έχουν σημασία.

Το Ποκρόφσκ θα είναι η μεγαλύτερη πόλη που η Ρωσία έχει καταλάβει από την εποχή του Μπαχμούτ τον Μάιο του 2023. Ενώ περίπου 60.000 άνθρωποι ζούσαν στο Ποκρόφσκ πριν από τον πόλεμο, η πλειοψηφία έχει φύγει από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, περίπου 1.200 πολίτες παραμένουν στην πόλη.

Μερικοί από αυτούς που έχουν απομείνει έχουν χάσει την ευκαιρία να διαφύγουν - οι ουκρανικές αρχές έχουν δηλώσει ότι οι εκκενώσεις είναι προς το παρόν αδύνατες - αλλά άλλοι μπορεί να περιμένουν την άφιξη των ρωσικών στρατευμάτων. Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έχει ήδη δημοσιοποιήσει ένα βίντεο που, όπως είπε, δείχνει εκκενώσεις κατοίκων του Ποκρόφσκ προς τη ρωσική πλευρά.

«Στρατηγικά, από πολιτική και ενημερωτική άποψη, το Ποκρόφσκ είναι πολύ σημαντικό, επειδή ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει καταβάλει πολλές φορές προσπάθειες για να κάνει δημόσιες εθνικές και διεθνείς δηλώσεις σχετικά με την κατάσχεση», δήλωσε ο Μπάρος.

«Διεξάγει μια στρατηγική ενημερωτική εκστρατεία που επιδιώκει να παρουσιάσει τη στρατιωτική νίκη της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης ως αναπόφευκτη», πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχει εντολή απόσυρσης»

Ο Πούτιν έχει καταστήσει σαφές ότι στόχος του είναι να καταλάβει ολόκληρες τις περιοχές Ντόνετσκ και Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία, καθώς και τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια στο νότο.

Η κατάληψη του Ποκρόφσκ θα επέτρεπε στη Ρωσία να μετατοπίσει την προσοχή της στη σειρά των βιομηχανικών πόλεων στα βορειοανατολικά της, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ουκρανικής άμυνας στην περιοχή.

Ένας στρατιώτης από την 129η Ταξιαρχία της Ουκρανίας, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή αναπτυγμένος κοντά στην Κοστιαντίνιβκα, δήλωσε στο CNNi ότι η προσδοκία επί του εδάφους είναι ότι «μόλις οι Ρώσοι αντιμετωπίσουν το Ποκρόφσκ και (τη γειτονική πόλη) Μίρνοχραντ, η πίεση στην Κοστιαντίνιβκα θα αυξηθεί και θα κινηθούν προς την Ντρούζκιβκα».

Είπε ότι το τάγμα του δεν έχει τον αριθμό των στρατιωτών που θα έπρεπε και τα τεθωρακισμένα οχήματα του είναι ελλιπή.

Ο στρατιώτης είπε ότι η κύρια ανησυχία των στρατευμάτων στην περιοχή είναι ότι η ουκρανική ηγεσία θα προσπαθήσει να κρατήσει ό,τι έχει απομείνει από το Ποκρόφσκ για όσο το δυνατόν περισσότερο, επειδή η εγκατάλειψη της πόλης θα θεωρηθεί ως μεγάλη αποτυχία.

«Δεν έχει δοθεί εντολή για υποχώρηση, αν και όλοι ήδη καταλαβαίνουν ότι η πτώση του Ποκρόφσκ είναι αναπόφευκτη. Το Ποκρόφσκ κρατήθηκε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά οι δυνάμεις ήταν εξαντλημένες και οι ενισχύσεις δεν στάλθηκαν εγκαίρως», είπε.

Είπε ότι η αποχώρηση θα γίνει πολύ πιο επικίνδυνη όσο περισσότερο διστάζουν οι Ουκρανοί, επαναλαμβάνοντας προηγούμενες οδυνηρές εμπειρίες για τις δυνάμεις του Κιέβου. Οι μάχες του Μπαχμούτ το 2023 και της Αβντιίβκα το 2024 χαρακτηρίστηκαν και οι δύο από καθυστερημένες αποχωρήσεις, γεγονός που οδήγησε σε υψηλά ποσοστά θυμάτων μεταξύ του ουκρανικού προσωπικού.

«Θα πρέπει να ξεπεράσουμε το εμπόδιο και σίγουρα καταλαβαίνετε το υψηλό επίπεδο απωλειών που θα συνεπάγεται μια τέτοια έξοδος από την περικύκλωση», είπε.

Διαβάστε επίσης