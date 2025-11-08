Ουκρανία: Τουλάχιστον έξι νεκροί από ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους

Τουλάχιστον έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά από επιθέσεις που εξαπέλυσε η Ρωσία με πυραύλους και drones κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον ενεργειακών υποδομών και κατοικιών στην Ουκρανία.

Στην πόλη Ντνίπρο, μια επίθεση σε πολυκατοικία στοίχισε τη ζωή σε δύο άτομα και τραυμάτισε 12 άτομα, ενώ τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους στη Ζαπορίζια, σύμφωνα με το BBC.

Συνολικά, 25 περιοχές σε όλη την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανικής πρωτεύουσας, χτυπήθηκαν, με αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς ρεύμα και θέρμανση. Η πρωθυπουργός, Γιούλια Σβιριντένκο, δήλωσε στο Telegram ότι σημαντικές ενεργειακές εγκαταστάσεις υπέστησαν ζημιές στις περιοχές Πολτάβα, Χάρκοβο και Κίεβο, και ότι γίνονται προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του κατέρριψαν 79 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερα από 450 drones και περίπου 45 πυραύλους. Σύμφωνα με αναφορές, καταρρίφθηκαν μόλις εννέα πύραυλοι και 406 drones.

Το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας ανέφερε ότι υπήρξαν διακοπές ρεύματος στις περιοχές Ντνιπροπετρόφσκ, Τσερνίγιβ, Ζαπορίζια, Οδησσός και Κιροβοχράντ, αλλά οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας τόνισε ότι «οι κρίσιμες υποδομές έχουν ήδη επανασυνδεθεί και η παροχή νερού διατηρείται με τη χρήση γεννητριών».

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι οι συνεχείς επιθέσεις σε ενεργειακούς σταθμούς στην Ουκρανία, στην πραγματικότητα στοχεύουν τον στρατό.

Ειδικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι αυτός ο χειμώνας θα αποτελέσει μια σημαντική δοκιμασία για την αμυντική ανθεκτικότητα της Ουκρανίας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τόνισε ότι οι ρωσικές επιθέσεις έδειξαν ότι δεν πρέπει να υπάρχουν «εξαιρέσεις» στις δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ως μέσο πίεσης προς τη Μόσχα.

A rescue operation is underway in Dnipro. Overnight, Russia struck the city, hitting an apartment building. As of now, 11 people have been reported wounded, including children. Unfortunately, one person has been killed. My condolences to the family and loved ones. Dozens of… pic.twitter.com/TFUG3SjxpA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 8, 2025

Διαβάστε επίσης