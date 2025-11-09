Χάος στα αεροδρόμια των ΗΠΑ λόγω του shutdown - Ακυρώθηκαν πάνω από 1.400 πτήσεις

Περισσότερες από 1.400 πτήσεις από και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ακυρώθηκαν το Σάββατο, ενώ σχεδόν 6.000 καθυστέρησαν, μετά την εντολή προς τις αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν τα δρομολόγια εξαιτίας της συνεχιζόμενης κυβερνητικής παράλυσης.

Σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, ο αριθμός των καθυστερήσεων μειώθηκε σε σχέση με τις πάνω από 7.000 της Παρασκευής, ωστόσο η κατάσταση παραμένει δύσκολη στα μεγάλα αεροδρόμια.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) είχε ανακοινώσει στις αρχές της εβδομάδας ότι θα περιορίσει την εναέρια κυκλοφορία έως και κατά 10% σε 40 από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας. Αιτία είναι η κόπωση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι εργάζονται χωρίς αμοιβή λόγω της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης.

39η ημέρα της μεγαλύτερης παράλυσης στην ιστορία

Η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς συνεχίζεται, με τις δύο πλευρές να μην έχουν καταλήξει ακόμη σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Το Σάββατο συμπληρώθηκαν 39 ημέρες από την έναρξη της παράλυσης, η οποία έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη στην ιστορία των ΗΠΑ.

Οι γερουσιαστές βρίσκονται στην Ουάσιγκτον για διακομματικές διαπραγματεύσεις που αποσκοπούν στον τερματισμό του αδιεξόδου, την ώρα που οι επιπτώσεις αρχίζουν να αγγίζουν όλο και περισσότερους Αμερικανούς, με περικοπές στην επισιτιστική βοήθεια και τεράστιες καθυστερήσεις στα ταξίδια.

Σε ανακοίνωσή της, η American Airlines κάλεσε «τους ηγέτες της Ουάσιγκτον να βρουν άμεσα λύση για τον τερματισμό της παράλυσης».

Ατελείωτες καθυστερήσεις σε μεγάλα αεροδρόμια

Το αεροδρόμιο Newark Liberty του Νιου Τζέρσεϊ καταγράφει τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις, με τις αφίξεις να καθυστερούν κατά μέσο όρο πάνω από τέσσερις ώρες και τις αναχωρήσεις κατά 1,5 ώρα.

Τα περισσότερα προβλήματα καταγράφηκαν στα αεροδρόμια Charlotte/Douglas, Newark Liberty και Chicago O’Hare, σύμφωνα με τη FlightAware. Παράλληλα, πτήσεις προς τα αεροδρόμια John F. Kennedy της Νέας Υόρκης, Hartsfield-Jackson της Ατλάντα και La Guardia παρουσίασαν καθυστερήσεις σχεδόν τριών, 2,5 και μίας ώρας αντίστοιχα.

Με την Ημέρα των Ευχαριστιών (Thanksgiving) να πλησιάζει στις 27 Νοεμβρίου, οι επιπτώσεις είναι ακόμη πιο έντονες, καθώς πρόκειται για μια από τις πιο πολυσύχναστες περιόδους ταξιδιών στις ΗΠΑ.

Περιορισμοί και στα ιδιωτικά αεροσκάφη

Οι περιορισμοί δεν αφορούν μόνο τις εμπορικές πτήσεις. Ο υπουργός Μεταφορών, Ντάφι, ανακοίνωσε ότι τίθενται σε ισχύ μέτρα και για τα ιδιωτικά τζετ, τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούν μικρότερα αεροδρόμια ώστε οι ελεγκτές να επικεντρώνονται στην εμπορική αεροπορία.

«Μειώσαμε τον όγκο των ιδιωτικών πτήσεων στα πολυσύχναστα αεροδρόμια. Είναι το δίκαιο», δήλωσε ο ίδιος.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται ακόμη περισσότερες ακυρώσεις

Η FAA προειδοποίησε ότι οι περικοπές θα αυξηθούν σταδιακά, από 4% την Παρασκευή, σε 6% στις 11 Νοεμβρίου, 8% στις 13 και έως 10% στις 14 Νοεμβρίου. Η υπηρεσία υποστηρίζει ότι τα μέτρα είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πτήσεων, καθώς οι ελεγκτές εργάζονται εξαντλημένοι και χωρίς αμοιβή.

Οι ελεγκτές ανήκουν στους 1,4 εκατομμύρια ομοσπονδιακούς υπαλλήλους που είτε εργάζονται χωρίς να πληρώνονται είτε έχουν τεθεί σε αναγκαστική άδεια.

Στην ίδια κατάσταση βρίσκονται και περίπου 64.000 υπάλληλοι της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (TSA), που παραμένουν απλήρωτοι. Στην προηγούμενη παράλυση της κυβέρνησης, επί προεδρίας Τραμπ το 2018, έως και το 10% του προσωπικού της TSA είχε αρνηθεί να εργαστεί χωρίς μισθό.