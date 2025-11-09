Εργαζόμενος ζήτησε αύξηση και παραιτήθηκε: Μία μέρα μετά έμαθε πόσα δίνουν στον αντικαταστάτη του
Ένας εργαζόμενος παραιτήθηκε όταν ο προϊστάμενός του αγνόησε το αίτημά του για αύξηση. Την τελευταία του μέρα έμαθε ότι ο αντικαταστάτης του θα πληρώνεται 6.000 ευρώ περισσότερα.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο εργαζόμενος, που είχε συγκεντρώσει αποδείξεις, αναφορές και παραδείγματα της συνεισφοράς του, ζήτησε επίσημα αύξηση μισθού από τον προϊστάμενό του. Η απάντηση ήταν... όχι. Παρότι το αίτημα είχε γίνει πολλές φορές στο παρελθόν, η διοίκηση το αγνόησε για ακόμη μία φορά.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:59 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Νήσους Ανταμάν της Ινδίας
10:53 ∙ WHAT THE FACT
Γιατί οι στρατιώτες του Α' Παγκοσμίου Πολέμου κρατούσαν κουτάλια στις μπότες τους
10:33 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γεραπετρίτης: «Γνώμονας η ουσιαστική σύγκλιση στη γειτονιά μας»
09:38 ∙ WHAT THE FACT
Το δίευρο που μπορεί να αξίζει 5.000 ευρώ
08:34 ∙ WHAT THE FACT
Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει
14:23 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ