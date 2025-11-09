Εργαζόμενος ζήτησε αύξηση και παραιτήθηκε: Μία μέρα μετά έμαθε πόσα δίνουν στον αντικαταστάτη του

Ο εργαζόμενος, που είχε συγκεντρώσει αποδείξεις, αναφορές και παραδείγματα της συνεισφοράς του, ζήτησε επίσημα αύξηση μισθού από τον προϊστάμενό του. Η απάντηση ήταν... όχι. Παρότι το αίτημα είχε γίνει πολλές φορές στο παρελθόν, η διοίκηση το αγνόησε για ακόμη μία φορά.

