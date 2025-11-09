Δημοσκόπηση Bild: Οι Σύριοι πρόσφυγες, χωρίς δικαίωμα ασύλου να απελαθούν λένε 2 στους 3 Γερμανούς

Οι Γερμανοί στην πλειονότητά τους, δεν συμμερίζονται την άποψη του υπουργού των Εξωτερικών τους, Γιόχαν Βάντεφουλ, σχετικά με το εάν οι Σύροι μπορούν να επαναπατριστούν, καθώς «η κατάσταση στη χώρα τους είναι καταστροφική».

Σε δημοσκόπηση που διενήργησε το Ινστιτούτο INSA για λογαριασμό της BILD, το 66% των ερωτηθέντων, περίπου 2 στους 3 Γερμανούς δηλώνει ότι οι πρόσφυγες που έφυγαν από την Συρία κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και δεν έχουν δικαίωμα μόνιμης παραμονής στη Γερμανία θα πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα τους, εάν χρειαστεί και μέσω απέλασης.

Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, με τη συγκεκριμένη δήλωση συμφωνεί το 75% των ψηφοφόρων της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) και το 63% των υποστηρικτών του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD).

Στην ίδια δημοσκόπηση, το 52% διαφωνεί επίσης με τη δήλωση του Βάντεφουλ περί Συρίας που «είναι σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι η Γερμανία το 1945», ενώ μόνο το 29% τη συμμερίζεται.

Επιπλέον, το 48% των υποστηρικτών των CDU/CSU θεωρεί «αδόκιμη» την σύγκριση, όπως και το 49% των υποστηρικτών του SPD.

Ο υπουργός Εξωτερικών δέχθηκε δριμεία κριτική και από το ίδιο του το κόμμα, με πολλούς βουλευτές να ζητούν ακόμη και την απομάκρυνσή του από το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προσπάθησε να ενεργήσει πυροσβεστικά λέγοντας ότι «δεν συντρέχει απολύτως κανένας λόγος ασύλου» για Σύριους και ότι οι απελάσεις θα πρέπει να επαναληφθούν το συντομότερο δυνατό, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ταυτόχρονα και ότι στηρίζει τον Βάντεφουλ.