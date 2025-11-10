Πιλότος αρπάζει το τηλέφωνο της καμπίνας & εκφωνεί συγκλονιστική ομιλία – «Δεν φεύγουμε, εκτός αν…»

Το shutdown (σ.σ. «κυβερνητική παράλυση») στις Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσε χάος σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, κατ’ επέκταση και σε χιλιάδες πτήσεις.

Εν μέσω αυτής της κρίσης, ένας πιλότος της Delta Airlines, ο Κρίστοφερ Πένινγκτον, προσέφερε απλόχερα ένα μάθημα ανθρωπιάς και επαγγελματισμού.

Συγκεκριμένα, πήρε το τηλέφωνο της καμπίνας και εκφώνησε μία συγκλονιστική ομιλία προς το προσωπικό και τους επιβάτες που βρίσκονταν στο αεροπλάνο και περίμεναν να αναχωρήσουν για τον προορισμό τους.

«Ξέρω ότι σήμερα έχουμε αρκετούς νευρικούς επιβάτες, κάτι απολύτως κατανοητό. Αυτό το αεροσκάφος δεν θα κουνηθεί ούτε ένα εκατοστό, εκτός αν ο συγκυβερνήτης μου, Μάικλ κι εγώ είμαστε απολύτως σίγουροι ότι είναι ασφαλές», τόνισε αρχικά.

Στη συνέχεια, συγκίνησε όλους τους παρευρισκόμενους με μία φράση του:

«Πριν φύγω από το σπίτι, η μικρή μου μόλις έμαθε τη λέξη “παγωτό”. Με έβαλε να της υποσχεθώ ότι θα της πάρω όταν γυρίσω σπίτι. Τίποτα κι εννοώ τίποτα, δεν μπορεί να βρεθεί ανάμεσα σε μένα, αυτό το κοριτσάκι και το παγωτό της», ανέφερε ο κυβερνήτης του αεροσκάφους.

Ακόμη, είπε σε όλους να στείλουν μήνυμα στις οικογένειές τους, να διαλέξουν τα αγαπημένα τους παγωτά και να χαλαρώσουν.

Παρακολουθήστε το στιγμιότυπο: