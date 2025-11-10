Το δίκτυο της οργάνωσης JuD του Χαφίζ Σαΐντ επεκτείνεται στο Μπανγκλαντές

Οι προσπάθειες του Πακιστάν να αναζωπυρώσει τη διασυνοριακή μαχητικότητα μπορεί να πάρει μια νέα και επικίνδυνη τροπή, αυτή τη φορά από το Μπαγκλαντές. Τις τελευταίες εβδομάδες, πολλαπλές εκθέσεις των μυστικών υπηρεσιών και εξτρεμιστικές ομιλίες έχουν επισημάνει μια ανησυχητική σύγκλιση μεταξύ του βαθέος κράτους του Πακιστάν, των ριζοσπαστών κληρικών και της προσωρινής κυβέρνησης στη Ντάκα.

Οι πράκτορες της Lashkar-e-Taiba (LeT) φέρεται να εξερευνούν το Μπαγκλαντές ως εφαλτήριο για τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον της Ινδίας, μια χώρα που ήδη παραπαίει από τις επανειλημμένες προκλήσεις του Ισλαμαμπάντ μετά την επίθεση στο Pahalgam. Η επανενεργοποίηση των παλαιών δικτύων, οι επισκέψεις Πακιστανών στρατιωτικών ηγετών και ο αυξανόμενος θρησκευτικός ριζοσπαστισμός στο Μπαγκλαντές υποδηλώνουν ότι το Ισλαμαμπάντ προσπαθεί για άλλη μια φορά να οικοδομήσει ένα «δεύτερο μέτωπο» εναντίον της Ινδίας, με τη σιωπή του Ντάκα να βαθαίνει μόνο τις υποψίες στο Νέο Δελχί.

Οι νέες μυστικές υπηρεσίες και οι δημόσιες δηλώσεις των Πακιστανών κληρικών έχουν σημάνει συναγερμό στο Νέο Δελχί ότι το Μπαγκλαντές μπορεί να αναδειχθεί ως μια νέα ομάδα εκτόξευσης για επιχειρήσεις κατά της Ινδίας, με τη βοήθεια της αυξανόμενης εγγύτητας της Ντάκα και του Ισλαμαμπάντ υπό το προσωρινό καθεστώς υπό την ηγεσία του Μοχάμεντ Γιουνού, υπό την ηγεσία του Μοχάμεντ Γιουνούς.

Οι αναφορές δείχνουν ότι τρομοκρατικές ομάδες με έδρα το Πακιστάν, συμπεριλαμβανομένης της Lashkar-e-Taiba (LeT), διερευνούν τη δυνατότητα χρήσης του εδάφους του Μπαγκλαντές για την αναβίωση του τζιχαντιστικού τους δικτύου κατά της Ινδίας. Αυτή η εξέλιξη συμπίπτει με ένα ασυνήθιστο κύμα στρατιωτικής και διπλωματικής εμπλοκής μεταξύ Μπαγκλαντές και Πακιστάν, που σημαδεύτηκε από την επίσκεψη του αρχηγού του Ναυτικού του Πακιστάν στη Ντάκα και τον πρώτο ελλιμενισμό ενός πακιστανικού ναυτικού σκάφους στο λιμάνι Chattogram από το 1971.

Η ανανεωμένη απειλή της LeT: «Ετοιμάζεται να επιτεθεί στην Ινδία μέσω του Μπαγκλαντές»

Οι ανησυχίες κλιμακώθηκαν αφού ο Saifullah Saif, ανώτερος διοικητής του LeT, ισχυρίστηκε σε μια συγκέντρωση στο Khairpur Tamewali του Πακιστάν ότι ο Hafiz Saeed σχεδίαζε να «ανοίξει ένα νέο μέτωπο» εναντίον της Ινδίας από το Μπαγκλαντές. «Ο Χαφίζ Σαΐντ δεν κάθεται αδρανής, ετοιμάζεται να επιτεθεί στην Ινδία μέσω του Μπαγκλαντές», δήλωσε ο Σαΐφ στις 30 Οκτωβρίου. Ένα βίντεο της ομιλίας του έχει γίνει viral, αν και η αυθεντικότητά του δεν μπορούσε να επαληθευτεί ανεξάρτητα από το Moneycontrol.

Ο Σαΐφ πρόσθεσε ότι οι πράκτορες της LeT ήταν ήδη ενεργοί στο «Ευνατολικό Πακιστάν», τον όρο Πακιστανοί εξτρεμιστές που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν για το Μπαγκλαντές και «έτοιμοι να απαντήσουν στην Ινδία για την επιχείρηση Sindoor», αναφερόμενος στο χτύπημα των αντιποίνων της Ινδίας ως απάντηση στην τρομοκρατική επίθεση στο Pahalgam νωρίτερα αυτό το έτος.

Τα σχόλιά του ήρθαν σύντομα μετά τις αναφορές ότι ο στενός συνεργάτης του Saeed, Ibtisam Elahi Zaheer, Γενικός Γραμματέας του Πακιστάν Markazi Jamiat Ahl-e-Hadith, ταξίδεψε στο Μπαγκλαντές για να κινητοποιήσει ισλαμιστικές ομάδες.

Ο ριζοσπάστης απεσταλμένος του Πακιστάν στη Ντάκα

Ο Zaheer έφτασε στη Ντάκα στις 25 Οκτωβρίου, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Shah Makhdum στο Rajshahi, όπου φέρεται να δέχθηκε ο Abdur Rahim bin Abdur Razzaq, μέλος του Al Jamia As-Salafia, ενός ισλαμικού ινστιτούτου που συνδέεται με το κίνημα Ahl-e-Hadith στο Μπαγκλαντές.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Zaheer περιόδευσε σε συνοριακές συνοικίες, συμπεριλαμβανομένων των Rajshahi και Chapainawabganj, όπου εκφώνησε εμπρηστικές ομιλίες σε τοπικούς ριζοσπάστες. «Πρέπει να είστε έτοιμοι να θυσιαστείτε για την υπόθεση του Ισλάμ... έτοιμοι να θυσιάσετε και τα παιδιά σας. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε τις κοσμικές και φιλελεύθερες δυνάμεις», δήλωσε ο Zaheer. «Από το Πακιστάν μέχρι το Μπαγκλαντές, όλοι οι μουσουλμάνοι θα ενωθούν εναντίον των κοσμικών».

Ο Zaheer επικαλέστηκε επίσης το ζήτημα του Κασμίρ για να συσπειρώσει την υποστήριξη προς το Πακιστάν. «Οι Κασμίρ στερούνται την ελευθερία τους. Είναι ευθύνη του Πακιστάν να υψώσει ισχυρή φωνή ενάντια στους αντι-ισλαμικούς νόμους και τις καταπιεστικές πράξεις στο Ινδικό Κασμίρ. Με τη χάρη του Αλλάχ, θα έρθει η μέρα που το Κασμίρ θα γίνει μέρος του Πακιστάν.

Αυτή ήταν η δεύτερη επίσκεψη του Zaheer στο Μπαγκλαντές από τον Φεβρουάριο του 2025, υπό τη διοίκηση Yunus. Η παρουσία του συνέπεσε με την άφιξη του προέδρου της Επιτροπής Μικτών Επιτελείων του Πακιστάν, στρατηγού Σαχίρ Σαμχάντ Μίρζα, ο οποίος ηγήθηκε αντιπροσωπείας υψηλού επιπέδου στη Ντάκα στις 24 Οκτωβρίου. Οι παράλληλες επισκέψεις έχουν θεωρηθεί στο Νέο Δελχί ως μια υπολογισμένη προσπάθεια του Πακιστάν να αποκαταστήσει τη στρατηγική επιρροή στο εσωτερικό του Μπαγκλαντές.

«Από το Μπαγκλαντές, θα έρθουν στην Ινδία»

Στην ομιλία του, ο Saifullah Saif εξύμνησε τις δραστηριότητες του Zaheer, λέγοντας: «Ο Allama Ibtisam Elai Zaheer πήγε στο Μπαγκλαντές. Μίλησε για το Κασμίρ, ότι η Βεγγάλη (Μπαγκλαντές), η οποία μας άρπαξε, την οποία η Ίντρα Γκάντι είχε πει ότι «είμαστε πνιγμένοι η θεωρία των δύο εθνών στον κόλπο της Βεγγάλης». Σήμερα, με τη χάρη του Αλλάχ, ο γιος ενός λιονταριού, εκείνου του ώριμου, του Allama Ibtisam Elahi Zaheer, βρυχάται σαν τον πατέρα του, σαν λιοντάρι, μέσα στο Μπαγκλαντές.

Ο Σαΐφ ισχυρίστηκε περαιτέρω: «Μιλάει για το Κασμίρ και την Παλαιστίνη. Η Ινδία ανησυχεί και στενοχωριέται από αυτό. Λένε: «Το δεξί χέρι του Hafiz Saeed έχει πάει στο Μπαγκλαντές. Τώρα, από το Μπαγκλαντές, θα έρθουν στην Ινδία».

Πλάνα από τη συγκέντρωση έδειξαν τον Σαΐφ να προτρέπει τους οπαδούς του να διαπράξουν πόλεμο κατά της Ινδίας, ακόμη και όταν τα παιδιά εθεάθησαν μεταξύ του ακροατηρίου. Ισχυρίστηκε ψευδώς ότι η στρατιωτική νίκη του Πακιστάν επί της Ινδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών είχε ήδη χειροτονηθεί. «Αν μάθατε το μάθημα της τζιχάντ, όταν μπήκατε στο γήπεδο τη νύχτα της 10ης Μαΐου, ο Αλλάχ σας έκανε μια υπερδύναμη στον κόσμο. Η Ινδία σου επιτέθηκε, η Αμερική ήταν μαζί τους, όλα αυτά συνέβαιναν. Σήμερα, όλοι κάθισαν. Ο Αλλάχ σας έχει καθιερώσει στον κόσμο. Τώρα, η Αμερική είναι μαζί μας και το Μπαγκλαντές έρχεται επίσης και πάλι στο Πακιστάν», δήλωσε ο Saif.

Ανησυχητικά σημάδια νέου άξονα

Οι αναλυτές με έδρα το Μπαγκλαντές έχουν εκφράσει την ανησυχία τους ότι η Jamaat-ud-Dawa (JuD), η οργάνωση του μετώπου LeT, επεκτείνει αθόρυβα την παρουσία της στο Μπαγκλαντές υπό την κάλυψη των θρησκευτικών δικτύων και της χρηματοδότησης με μεντρεσέδες. Φοβούνται ότι το κίνημα θα μπορούσε να ριζοσπαστικοποιήσει την τοπική νεολαία και να δημιουργήσει έναν διασυνοριακό διάδρομο τρομοκρατίας που θα συνδέει τα δίκτυα πληροφοριών του Πακιστάν με ισλαμιστικές ομάδες στο Μπαγκλαντές.

Οι εξελίξεις αυτές συμπίπτουν με την ορατή κλίση της Ντάκα προς το Ισλαμαμπάντ από την πτώση της κυβέρνησης του Σεΐχης Χασίνα τον Αύγουστο του 2024. Από τότε που ο Γιουνούς ανέλαβε την εξουσία, η διμερής δέσμευση επιταχύνθηκε. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπαζ Σαρίφ έχει συναντηθεί δύο φορές με τον Γιουνούς, μία στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και αργότερα κατά τη διάρκεια της Συνόδου Δ-8 στο Κάιρο.

Η ναυτική ώθηση του Πακιστάν και η εμβάθυνση των αμυντικών δεσμών

Την Κυριακή, ο αρχηγός του Ναυτικού του Πακιστάν, ναύαρχος Naveed Ashraf, έφτασε στη Ντάκα για μια τετραήμερη επίσκεψη, όπου συναντήθηκε με τον αρχηγό του στρατού του Μπαγκλαντές στρατηγό Waker-Uz-Zaman για να συζητήσουν την επέκταση της αμυντικής συνεργασίας. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση των ανταλλαγών κατάρτισης, των κοινών σεμιναρίων και των μελλοντικών αμυντικών συνεργασιών.

Μια μέρα νωρίτερα, το PNS Saif, ένα πακιστανικό ναυτικό πλοίο, έδεσε στο λιμάνι Chattogram για μια τετραήμερη επίσκεψη καλής θέλησης, την πρώτη τέτοια ναυτική επίσκεψη από τον Απελευθέρων Πόλεμο του 1971. Η κίνηση θεωρείται ευρέως ως συμβολική μιας αυξανόμενης στρατηγικής επανευθυγράμμισης μεταξύ των δύο χωρών.

Το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν έχουν επίσης ξαναρχίσει το άμεσο εμπόριο, επανέφεραν τα ταξίδια χωρίς βίζα, ανακοίνωσαν πλήρως χρηματοδοτούμενες υποτροφίες φοιτητών και άνοιξαν ξανά τις διπλωματικές δίαυρες του Track II.

Οι στρατηγικές ανησυχίες της Ινδίας

Για την Ινδία, αυτές οι συγκλίνουσες εξελίξεις είναι βαθιά ανησυχητικές. Ο συνδυασμός της ανανεωμένης τρομοκρατικής ρητορικής του Πακιστάν, της θρησκευτικής κινητοποίησης στο εσωτερικό του Μπαγκλαντές και της επέκτασης της στρατιωτικής εμπλοκής μεταξύ Ντάκα και Ισλαμαμπάντ αποτελεί πολυδιάστατη απειλή για την ασφάλεια.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι μυστικές υπηρεσίες του Πακιστάν θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν και πάλι το έδαφος του Μπαγκλαντές για να διεισδύσουν σε μαχητές στις βορειοανατολικές πολιτείες της Ινδίας ή στη Δυτική Βεγγάλη, αναπαράγοντας μοτίβα που παρατηρήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Όπως παρατήρησε κατ" ιδίαν ένας ανώτερος αξιωματούχος της ινδικής ασφάλειας, «οι προθέσεις του Πακιστάν είναι σαφείς. Προσπαθεί να ανοίξει ένα νέο μέτωπο χρησιμοποιώντας τα αποδυναμωμένα κρατικά και θρησκευτικά δίκτυα του Μπαγκλαντές. Ο κίνδυνος είναι ότι ο Ντάκα μπορεί να παίξει πρόθυμα μαζί».