Γερμανός αγόρασε Mercedes και ανακάλυψε πως έχει... ξύλινα φρένα!

Φανταστείτε να αγοράζετε ένα πανάκριβο SUV και να διαπιστώνετε ότι δεν φρενάρει σχεδόν καθόλου. Αυτό ακριβώς συνέβη σε έναν Γερμανό οδηγό, ο οποίος αγόρασε μια Mercedes GLE σε δημοπρασία και πολύ σύντομα αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας