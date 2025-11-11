Γερμανός αγόρασε Mercedes και ανακάλυψε πως έχει... ξύλινα φρένα!
Γερμανός αγόρασε μεταχειρισμένη Mercedes και λίγο αργότερα έπαθε σοκ με τα φρένα του πολυτελούς SUV, αφού ανακάλυψε πως ήταν φτιαγμένα από ξύλο και όχι από κανονικά υλικά ασφαλείας.
Φανταστείτε να αγοράζετε ένα πανάκριβο SUV και να διαπιστώνετε ότι δεν φρενάρει σχεδόν καθόλου. Αυτό ακριβώς συνέβη σε έναν Γερμανό οδηγό, ο οποίος αγόρασε μια Mercedes GLE σε δημοπρασία και πολύ σύντομα αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά.
