Λιονέλ Μέσι: «Εισέβαλε» σε βίντεο ζευγαριού στην Βαρκελώνη - Και έγινε... viral video

Ένα ρομαντικό ραντεβού στη Βαρκελώνη μετατράπηκε σε viral στιγμιότυπο, όταν ο Λιονέλ Μέσι εμφανίστηκε ξαφνικά στο φόντο του βίντεο που κατέγραφε το νεαρό ζευγάρι. Εκείνοι αμέσως σταμάτησαν τον... χορό τους και κοιτούσαν αποσβολωμένοι καθώς ο αστέρας του ποδοσφαίρου - και μυθικό πρόσωπο για τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα - πέρασε με τη συνοδεία του.

❕Messi walking in the background of a couple’s video in Barcelona last night:



pic.twitter.com/TMWdI5FjBv — Reshad Rahman (@ReshadFCB) November 10, 2025

Ουδεμία έκπληξη δεν προκάλεσε το γεγονός ότι ακολούθως στα social media οι χρήστες σχολίαζαν με χιούμορ το «photobomb» του Μέσι, λέγοντας πως επισκίασε το ρομαντικό τετ-α-τετ. Άλλος έγραψε πως «θα λιποθυμούσε» στη θέση τους, ενώ κάποιος σχολίασε πως «ο άνθρωπος είδε τον αληθινό έρωτα της ζωής του». Δεν έλειψαν και τα αστεία για το πόσο «ταπεινός παραμένει ο GOAT».

Σύντομη επίσκεψη στο Camp Nou

Ο Μέσι βρισκόταν στη Βαρκελώνη για αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Camp Nou. Σε ανάρτησή του στο Instagram εξέφρασε πόσο του λείπει το γήπεδο, σημειώνοντας πως ήταν η πρώτη φορά που επέστρεψε μετά το 2021, όταν αποχώρησε λόγω των οικονομικών προβλημάτων της Barcelona. Ανάρτηση που απολύτως φυσιολογικά έγινε και αυτή... viral.

Messi’s random Camp Nou visit hit 21M likes under a day, the most popular person alive.?? pic.twitter.com/Xdg7wIUu4Y — GOAL ZONE (@GoalZoneX) November 11, 2025

«Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσω να επιστρέψω, όχι μόνο για να αποχαιρετήσω ως παίκτης, όπως ποτέ δεν μπόρεσα…», ανέφερε.

Διαβάστε επίσης