Το Βατικανό διέψευσε επισήμως γυναίκα που ισχυρίζεται ότι «είδε τον Ιησού 49 φορές»

Η καθολική γυναίκα από το χωριό Ντοζιλέ στη Νορμανδία ισχυρίστηκε ότι είδε τον Ιησού 49 φορές τη δεκαετία του 1970 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Στιγμιότυπο από ναό καθολικής εκκλησίας

Η υπόθεση αφορά τη καθολική Μαντλέν Ομόν, κάτοικο του χωριού Ντοζιλέ (Dozulé) στη Νορμανδία, η οποία ισχυρίστηκε ότι μεταξύ 1972 και 1978 είδε τον Ιησού 49 φορές. Όπως υποστήριξε, ο Χριστός της υπαγόρευσε μηνύματα και της ζήτησε να ανεγείρει έναν σταυρό ύψους 7,38 μέτρων σε έναν λόφο της περιοχής.

Το Βατικανό ανακοίνωσε πως οι φερόμενες υπερφυσικές εμφανίσεις του Ιησού στη συγκεκριμένη γυναίκα τη δεκαετία του ’70 δεν θεωρούνται γνήσιες – «Ο Σταυρός δεν χρειάζεται μέτρα από χάλυβα ή τσιμέντο για να αναγνωριστεί», αναφέρει το επίσημο έγγραφο.

Επιπλέον, στην ανακοίνωσή του το Βατικανό ξεκαθαρίζει πως τα γεγονότα αυτά «δεν έχουν υπερφυσική προέλευση» και δεν πρέπει να θεωρούνται αυθεντικά από τους πιστούς. «Το φαινόμενο των υποτιθέμενων εμφανίσεων πρέπει να θεωρηθεί οριστικά ως μη υπερφυσικό, με όλες τις συνέπειες που απορρέουν από αυτή τη διαπίστωση», αναφέρει χαρακτηριστικά το επίσημο έγγραφο του Δικαστηρίου της Καθολικής Εκκλησίας για θέματα Πίστης.

Προσευχή στο λόφο του Ντοζιλέ, στη Νορμανδία, στο σημείο όπου η καθολική γυναίκα υποστήριξε πως είδε 49 φορές τον Ιησού τη δεκαετία του 1970

Σε επιστολή του, ο καρδινάλιος Φερνάντεζ εξηγεί ότι τα μηνύματα της Ομόν περιείχαν στοιχεία θεολογικά λανθασμένα ή παραπλανητικά, όπως η ιδέα ότι η κατασκευή του σταυρού θα εξασφάλιζε συγχώρεση των αμαρτιών ή παγκόσμια σωτηρία.

«Η Σταύρωση του Χριστού πραγματοποιήθηκε μία φορά και για πάντα», υπογραμμίζει το Βατικανό, «και δεν μπορεί να “αναπαραχθεί” ή να “ανανεωθεί” με φυσικό τρόπο μέσω ενός μνημείου».

Η Καθολική Εκκλησία αναγνωρίζει ότι ορισμένες υπερφυσικές εμφανίσεις, όπως εκείνες της Παναγίας ή του Ιησού, μπορεί να μεταφέρουν μηνύματα πίστης ή ειρήνης. Ωστόσο, ακολουθεί αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης για την αυθεντικότητά τους και προειδοποιεί ενάντια στη χρησιμοποίηση τέτοιων φαινομένων για οικονομικό ή εμπορικό όφελος.

Σχολιάζοντας την υπόθεση του Ντοζιλέ, το Βατικανό σημειώνει χαρακτηριστικά: «Ο Σταυρός δεν χρειάζεται 738 μέτρα χάλυβα ή τσιμέντου για να αναγνωριστεί,υψώνεται κάθε φορά που μια καρδιά, αγγίζοντας τη χάρη, ανοίγει στη συγχώρεση». Στο επίσημο έγγραφο επίσης, τονίζεται πως οι φερόμενες εμφανίσεις περιλάμβαναν μια προφητεία ότι ο κόσμος θα τελείωνε πριν από το 2000 - κάτι που, όπως υπενθυμίζει το Βατικανό, «προφανώς δεν επαληθεύτηκε».

