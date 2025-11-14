Ηράκλειο: Νεκρός 53χρονος μετά από θανατηφόρο τροχαίο

Θλιβερή κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στο χωριό Καστελλιανά του Δήμου Μινώα Πεδιάδος στο Ηράκλειο. Ο 53χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε αρχικά σε τσιμεντένιο τοιχίο.

Άμεσα στο σημείο, όπως αναφέρει το Neakriti.gr, έφτασαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής, αστυνομία και ΕΚΑΒ. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον άνδρα, ο οποίος είχε παγιδευτεί μέσα στο αυτοκίνητο λόγω της σφοδρής πρόσκρουσης.

Ο 53χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε στα τραύματά του. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την αστυνομία.