Απίστευτο ιατρικό περιστατικό: Άνδρας έφτασε τους 600 παλμούς το λεπτό

Το 2012, ομάδα γιατρών δημοσίευσε μία από τις πιο εντυπωσιακές και αινιγματικές περιγραφές περιστατικού, όταν ένας 57χρονος τετραπληγικός ασθενής εμφάνισε παροδικό καρδιακό ρυθμό 600 bpm, περίπου διπλάσιο από το ανώτατο θεωρητικό όριο των 300 bpm.

Ο άνδρας είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο λόγω ζάλης και θωρακικής πίεσης. Αφού αντιμετωπίστηκε για πιθανό οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, παρέμεινε για παρακολούθηση. Την τρίτη ημέρα, παρουσίασε επεισόδια ταχυαρρυθμίας και έντονων θωρακικών πόνων. Σε ένα από αυτά, οι παλμοί του απογειώθηκαν στους 600 bpm για περίπου 20 δευτερόλεπτα, πριν πέσουν στα 300 bpm και στη συνέχεια επανέλθουν μόνοι τους στο φυσιολογικό.

