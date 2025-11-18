Βιονικός στα 79: Η ρουτίνα 15 λεπτών ενός πρωταθλητή για δύναμη και μακροζωία

Στα 79 του χρόνια, ο Τομ Ράουσχερ ακολουθεί μία πρωινή ρουτίνα που θα δυσκόλευε ανθρώπους που έχουν ακόμη και τα… μισά του χρόνια. Πριν καν φύγει από το σπίτι, ο αθλητής με πολυετή παρουσία σε αγώνες και διακρίσεις ολοκληρώνει την ακόλουθη σειρά ασκήσεων, ως εξής:

50 επαναλήψεις «άσκησης σε σχήμα V».

30 push–ups.

30 καθίσματα.

Ακόμη 50 επαναλήψεις «άσκησης σε σχήμα V».

Δύο λεπτά «σανίδα».

Άλλες 50 επαναλήψεις «άσκησης σε σχήμα V».

Τού παίρνει περίπου 12 με 15 λεπτά όταν τις κάνει συνεχόμενα ή έως 25 λεπτά αν κάνει παύσεις για να τσεκάρει τις ειδήσεις ανάμεσα στα σετ.

Ο Ράουσχερ έχει πολλές πιστοποιήσεις στη φυσική κατάσταση και τη διατροφή και διδάσκει αρκετά μαθήματα γυμναστικής την εβδομάδα. Παρ’ ότι η πρωινή του ρουτίνα είναι ένας συνδυασμός ασκήσεων για όλο το σώμα, ανέφερε ότι υπάρχει μία ομάδα μυών στην οποία του αρέσει περισσότερο να στοχεύει: Ο κορμός.

«Λέω στην τάξη πιλάτες ότι ο κορμός είναι πραγματικά σημαντικός, γιατί είναι το θεμέλιο της ισορροπίας και της σταθερότητας ενός ανθρώπου. Οπότε, χρησιμοποιείτε τον κορμό σας όχι μόνο για κίνηση, αλλά και προκειμένου να στηρίζετε το σώμα σας», υπογράμμισε ο πρώην πρωταθλητής του Δυναμικού Τριάθλου, μιλώντας στο Business Insider.

Αυτή η καθημερινότητα δεν τον έχει βοηθήσει μόνο να παραμείνει υγιής και σε φόρμα, αλλά τού επέτρεψε και να αρχίσει το powerlifting στα 70 του και μέσα σε μερικά χρόνια, να αγωνιστεί σε εθνικό επίπεδο.

Το καλοκαίρι, έκανε deadlift με προσωπικό ρεκόρ 275 λίβρες (125 κιλά) στα Εθνικά Παιχνίδια Ηλικιωμένων 2025, στην Άιοβα. Αυτό είναι περισσότερο από το διπλάσιο του σωματικού του βάρους και η συνολική του απόδοση τού χάρισε την τρίτη θέση, ξεπερνώντας άνδρες τουλάχιστον δέκα χρόνια νεότερους από εκείνον.

Πριν γίνει powerlifter, ο Ράουσχερ ήταν εθνικός πρωταθλητής στο άλμα επί κοντώ, κερδίζοντας έξι χρυσά μετάλλια στο άθλημα. Από τότε άρχισε να κάνει τόσα πολλά V–ups.

Ύστερα, όταν ξεκίνησε CrossFit πριν από περίπου 15 χρόνια, τα V–ups ήταν από τις ασκήσεις στις οποίες διακρινόταν. Υπήρχαν άλλοι, νεότεροι άνδρες γύρω του, που σήκωναν κι έκαναν περισσότερα από εκείνον, αλλά σε αυτές τις επαναλήψεις μπορούσε να λάμψει. «Οπότε, απλώς άρχισα να τα κάνω περισσότερο», σχολίασε.

Τότε, έθεσε έναν προσωπικό στόχο: Να ολοκληρώσει 1 εκατ. V–ups μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. «Πέρυσι, έκανα το εκατομμυριοστό V–up απ’ όταν άρχισα να μετράω», αποκάλυψε.

«Ο τρόπος για να γίνεις συνολικά πιο δυνατός, είναι απλώς μικροί στόχοι στην πορεία και η προοπτική να έχεις καθημερινές προκλήσεις, αποτελεί μεγάλη βοήθεια», προσέθεσε.

Η συμβουλή προς τους αρχάριους είναι να επιλέξουν μερικές ασκήσεις που τους αρέσουν και να χτίζουν σταδιακά την αυτοπεποίθηση και την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. «Οι ασκήσεις πρέπει να είναι ενδιαφέρουσες ή διασκεδαστικές για εσάς. Ωστόσο, πρέπει και να σας πιέζουν λίγο, ώστε να βελτιώνεστε σταδιακά κάθε μέρα», ολοκλήρωσε ο Τομ Ράουσχερ.