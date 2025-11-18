Μυστηριώδες χριστιανικό μωσαϊκό 1.500 ετών με ελληνική επιγραφή στη γενέτειρα του Αβραάμ

Ένα εντυπωσιακό ψηφιδωτό δαπέδου 1.500 ετών που απεικονίζει σκηνές Δημιουργίας και Θεϊκής Τάξης ανακαλύφθηκε στο Κάστρο της Ούρφα κατά το τελικό στάδιο των ανασκαφών του 2025 και φέρεται να κατασκευάστηκε μεταξύ 460 και 495 μ.Χ.

Η Ούρφα (Τουρκία) πιστεύεται παραδοσιακά ότι είναι η γενέτειρα του Αβραάμ, κεντρικής φιγούρας της Παλαιάς Διαθήκης και προπάτορα του εβραϊκού λαού, και η ανακάλυψη αυτού του χριστιανικού μωσαϊκού ενισχύει τη μακροχρόνια θρησκευτική σημασία της πόλης.

Φτιαγμένο από μικροσκοπικές μαύρες, κόκκινες και λευκές πέτρες, αποκάλυψε ένα περίπλοκο παλαιοχριστιανικό σχέδιο.

Το ψηφιδωτό είναι διακοσμημένο με ζώα, φυτά και τα τέσσερα στοιχεία της Φύσης - αέρα, νερό, γη και φωτιά - μαζί με επιγραφές που αναφέρουν τους ηγέτες της εκκλησίας.

Οι επιγραφές που επισημαίνουν τους εκκλησιαστικούς αξιωματούχους δείχνουν ότι οι πρώτοι Χριστιανοί στην Ούρφα διατήρησαν ενεργά τις παραδόσεις, τιμώντας ιερούς τόπους που συνδέονται με τη βιβλική ιστορία, ενώ ενσωμάτωσαν γνωστούς συμβολισμούς της Παλαιάς Διαθήκης στη λατρεία τους.

Οι ανασκαφείς ανακάλυψαν επίσης τρεις ταφές θρησκευτικών αξιωματούχων.

Ο διευθυντής της ανασκαφής και μέλος του Πανεπιστημίου Batman, καθηγητής Gulriz Kozbe, δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο Anadolu: «Οι αρχικές εξετάσεις δείχνουν ότι το ψηφιδωτό πιθανότατα χρησίμευε ως δάπεδο είτε μιας εκκλησίας, ενός παρεκκλησίου ή αυτού που ονομάζουμε μαρτύριο, ένα ιερό ενός μάρτυρα».

Το ψηφιδωτό φέρει ελληνική επιγραφή πλαισιωμένη σε βυζαντινό επιγραφικό στυλ. Σύμφωνα με τον Kozbe, αποκαλύπτει ότι παραγγέλθηκε «για την προστασία του κόμη Ανάκα και της οικογένειάς του

Η επιγραφή αναφέρει τον επίσκοπο Κύρο της περιοχής, τον Elyas (Ilyas στα τουρκικά) να υπηρετεί ως αρχιερέας και τον Rabulus, ο οποίος κατείχε τον βαθμό του διακόνου, μια θέση που βοηθούσε σε εκκλησίες όπου οι διάκονοι κατείχαν τον βαθμό του κύριου αναγνώστη, ανέφερε η Turkiye Today.

Πέρα από την επιγραφή, η ομάδα ανακάλυψε ψηφιδωτά σε σχήμα μενταγιόν που αντιπροσωπεύουν κοσμικά στοιχεία σε μια γωνία του δαπέδου.

