Σάλος από τη φωτογραφία με την πεσμένη στο έδαφος αμερικανική σημαία - Η απάντηση του Λευκού Οίκου

Η φωτογραφία που δείχνει μία αμερικανική σημαία πεσμένη στη βάση του ιστού, να ακουμπάει στο έδαφος, την ώρα που ο Τραμπ επιστρέφει από το Παλμ Μπιτς στις 16 Νοεμβρίου.

Η εικόνα που απαθανατίστηκε από τον επαγγελματία φωτογράφο Mandel Ngan, έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους επικριτές να ισχυρίζονται παραβίαση της εθιμοτυπίας της ομοσπονδιακής σημαίας.

Σε απάντησή του ο Λευκός Οίκος μέσω του εκπροσώπου του, Ντέιβις Ινγκλ δήλωσε: «Η όμορφη αμερικανική σημαία στο νότιο γκαζόν του Λευκού Οίκου που τοποθετήθηκε πρόσφατα από τον Πρόεδρο Τραμπ δεν άγγιξε ποτέ το έδαφος.

«Λόγω των ισχυρών ανέμων το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή της Ουάσιγκτον, DC, η σημαία κατέβηκε σε ειδικό κοντέινερ από μεγάλη προσοχή κατά την προσγείωση του Marine One».

Η αμερικανική σημαία βρίσκεται στο κάτω μέρος ενός ιστού σημαίας στο Νότιο Γκαζόν του Λευκού Οίκου , στην Ουάσιγκτον AP/Allison Robber

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τοποθέτησε δύο κοντάρια σημαίας σχεδόν 100 ποδιών στους χώρους του Λευκού Οίκου νωρίτερα φέτος, έχει υποστηρίξει δημόσια την επιβολή αυστηρών κυρώσεων κατά της βεβήλωσης της σημαίας.

Όπως επισημαίνει το Newsweek, σύμφωνα με τον Τίτλο 4 του Κώδικα Σημαίας των ΗΠΑ, Κεφάλαιο 1, «Η σημαία δεν πρέπει ποτέ να αγγίζει τίποτα κάτω από αυτήν, όπως το έδαφος, το πάτωμα, το νερό ή τα εμπορεύματα».

Το ίδιο τμήμα προβλέπει ότι μπορούν να γίνουν εξαιρέσεις κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης ή κακοκαιρίας και ότι εάν η σημαία πρέπει να κατέβει για προστασία, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον μέγιστο σεβασμό.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη παράσχει λεπτομερή χρονολογική εξήγηση ή επίσημη τεκμηρίωση σχετικά με τον ακριβή χειρισμό της σημαίας κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη έρευνα για το φερόμενο περιστατικό.