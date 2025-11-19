Το πείραμα που «γέννησε» τον Φρανκεστάιν: Τα ηλεκτροσόκ σε βατράχια και ανθρώπους
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σήμερα θεωρούμε αυτονόητο ότι το σώμα μας κινείται μέσω ηλεκτρικών σημάτων. Όμως πριν από τρεις αιώνες, η «ζωική ηλεκτρικότητα» ήταν ένα άλυτο μυστήριο και η προσπάθεια να εξηγηθεί οδήγησε στη γέννηση ενός από τα πιο εμβληματικά έργα της γοτθικής λογοτεχνίας: τον Φρανκενστάιν. Με αφορμή τη νέα ταινία του Guillermo del Toro στο Netflix, επιστρέφουμε στην πραγματική επιστήμη που ενέπνευσε τη Μαίρη Σέλεϊ.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:53 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Λιάγκας, Καινούργιου ή Σκορδά; Μάχη στα πρωινάδικα
10:52 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αναβαθμίζεται μέσω... Ανδρουλάκη η κριτική του ΠΑΣΟΚ στον Τασούλα
10:13 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Το πρώτο φιλί δόθηκε πριν από... 20 εκατομμύρια χρόνια
07:57 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ