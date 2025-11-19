Σκάνδαλο κατασκοπείας: Δύο Κινέζες απειλούν τη βρετανική Βουλή - Προειδοποίηση της ΜΙ5

Σε μία ασυνήθιστη ενέργεια προχώρησε η βρετανική MI5, προειδοποιώντας πως Κινέζοι κατάσκοποι στοχεύουν το βρετανικό κοινοβούλιο, καλώντας βουλευτές και προσωπικό να βρίσκονται σε επιφυλακή, κατονομάζοντας μάλιστα δύο γυναίκες, οι οποίες φέρονται να στρατολογούν κατασκόπους.

Οι γυναίκες, που ελέγχονταν από τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες, έστειλαν «χιλιάδες» μηνύματα σε βουλευτές, βοηθούς και προσωπικό του Κοινοβουλίου για να τους ξεγελάσουν και να τους κάνουν να αποκαλύψουν «ευαίσθητες πληροφορίες», όπως σημειώνει σε δημοσίευμά της η Daily Mail.

H Shirly Shen, της Internship Union, και η Amanda Qiu, της BR-YR Executive Search, είχαν κάνει «πολλές» προσπάθειες να «παρεμβαίνουν στις διαδικασίες μας και να επηρεάζουν τη δραστηριότητα στο Κοινοβούλιο», προειδοποιεί η Υπηρεσία Ασφαλείας, ενώ στόχοι τους ήταν μεταξύ άλλων και πολιτικοί που έχουν διατελέσει σε θέσεις υψηλού επιπέδου.

The MI5 alert names two headhunters Amanda Qiu, of BR-YR Executive Search, and Shirly Shen, of Internship Union, who were said to be using LinkedIn profiles to reach out on behalf of ?? Ministry of State Security.



Both appear to be young women but it is not known if the… https://t.co/IvFAcaQfUA pic.twitter.com/gL5GpEe2E5 — Byron Wan (@Byron_Wan) November 19, 2025

Οι δύο Κινέζες, σύμφωνα με το δημοσίευμα, με τα χρόνια δημιούργησαν «εκτεταμένες» επαφές με δεκάδες άτομα που εργάζονται σε θέσεις-κλειδιά στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο, με σκοπό να διεισδύσουν στα άδυτα της βρετανικής δημοκρατίας.

Οι κυνηγοί κεφαλών έχουν επιφορτιστεί από το Πεκίνο να αναζητήσουν δημόσιους υπαλλήλους σε βασικούς ρόλους ελπίζοντας να τους εξαπατήσουν ώστε να μοιραστούν μυστικές πληροφορίες για θέματα όπως η κυβερνητική πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου, η στρατιωτική ικανότητα και τα γεωπολιτικά ζητήματα.

Η Amanda Qiu και η Shirly Shen, οι φωτογραφίες των οποίων δεν επαληθεύονται, διευθύνουν ομάδες κυνηγών κεφαλών, οι οποίες λειτουργούν ως μέτωπο προσλήψεων για την κινεζική ευφυΐα στέλνοντας μια καταιγίδα αγγελιών εργασίας ελπίζοντας να παγιδεύσουν το κυβερνητικό προσωπικό.

Η προειδοποίηση της MI5 έρχεται μετά την κατηγορία ότι το Εργατικό Κόμμα έκανε το Ηνωμένο Βασίλειο «εύκολο στόχο» έπειτα από την κατάρρευση της δίωξης του πρώην ερευνητή του Κοινοβουλίου Christopher Cash και του φίλου του Christopher Berry, οι οποίοι κατηγορήθηκαν ότι διέρρευσαν μυστικά στο Πεκίνο.

Η Daily Mail αναφέρει πως γνωρίζει ότι οι δύο κατηγορούμενοι ηγούνταν μεγάλων, καλά εξοπλισμένων ομάδων στην Κίνα, οι οποίες έστελναν χιλιάδες μηνύματα, προσφέροντας ελκυστικές οικονομικές προσφορές για «πληροφορίες» σχετικά με την κυβερνητική πολιτική και ευαίσθητα θέματα, όπως κυρώσεις και στρατιωτική ικανότητα.

Οι δύο γυναίκες καυχιόντουσαν στο LinkedIn για τις σχέσεις τους με μεγάλες εταιρείες και την ικανότητά τους να καλλιεργούν «εξαιρετικά ταλέντα», καθώς και να οργανώνουν διεθνή προγράμματα πρακτικής άσκησης.

Στην προειδοποίηση που κυκλοφόρησε ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων, Sir Lindsay Hoyle, οι βουλευτές ενημερώθηκαν ότι οι κινεζικές κρατικές αρχές προσπαθούν «αμείλικτα» να «παρεμβαίνουν στις διαδικασίες μας και να επηρεάζουν τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου».

Προειδοποίησε ότι η Κίνα «προσπαθεί ενεργά να προσεγγίσει άτομα της κοινότητάς μας» και επιθυμεί να «συλλέξει πληροφορίες και να θέσει τις βάσεις για μακροχρόνιες σχέσεις, χρησιμοποιώντας επαγγελματικά δίκτυα, πρακτορεία προσλήψεων και συμβούλους».

Στο πλαίσιο αυτό ο υπουργός Ασφαλείας Νταν Τζάρβις ανακοίνωσε ένα σχέδιο δράσης που περιλαμβάνει χρηματοδότηση για προγράμματα ασφάλειας, ενημερώσεις για την ασφάλεια των πολιτικών κομμάτων, σχέδια για την αυστηροποίηση των κανόνων σχετικά με τις πολιτικές δωρεές και συνεργασία με ιστότοπους δικτύωσης.

Ωστόσο, ανώτερα στελέχη του Συντηρητικού Κόμματος πίεσαν την κυβέρνηση να κατατάξει την Κίνα ως κορυφαία απειλή για την ασφάλεια και να απορρίψει τα σχέδια για μια υπερ-πρεσβεία της Κίνας στο Λονδίνο.

Ένας εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας δήλωσε ότι οι κατηγορίες για κατασκοπεία είναι «καθαρή επινόηση».